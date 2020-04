Cristiano Ronaldo s’entraîne avec un club portugais de deuxième division

Cristiano Ronaldo continue à Funchal en passant le confinement. Le footballeur de la Juventus s’est rendu à Madère après un AVC et les Portugais en ont profité pour passer la quarantaine sur son île natale avec sa famille.

Là, il a poursuivi sa formation tandis que la série A continue de s’arrêter à cause du coronavirus. L’une de ces formations a eu lieu au stade Choupana, fief du Nacional, un club dans lequel Cristiano Ronaldo a joué avant de signer pour le Sporting du Portugal. L’une des équipes où la légende CR7 est née.

Journaux locaux de Funchal Ils ont publié plusieurs photographies de Cristiano Ronaldo exerçant dans ledit stade. Là, le footballeur portugais utilisé pour effectuer des exercices avec le ballon, quelque chose qui, en ces temps de quarantaine, est rare pour les footballeurs, qui se concentrent davantage sur le plan physique.

Parmi les photographies, les plus importantes proviennent d’un Cristiano Ronaldo teste le but en tirant au but. Dans les prochains jours, il devrait rentrer en Italie, bien que la crise sanitaire provoquée par le coronavirus déterminera si ce retour a lieu ou s’il doit attendre plus longtemps.

Cristiano Ronaldo s’entraîne avec Nacional. (dnoticias.pt)