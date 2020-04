Cristiano Ronaldo valait la bonne distance après avoir organisé une fête (VIDEO)

Source: Twitter @Cristiano

Cristiano Ronaldo Il a été un exemple sur et en dehors du terrain, tout au long de sa carrière, cependant, il a été la cible de critiques sévères dans cette quarantaine pour non respect de la distance saine.

Une vidéo où la star portugaise apparaît en souriant et célébrant sa nièce lors d’une réunion a eu lieu dans l’appartement de la sœur de Chrétien. La nièce n’a pas pu cacher la joie d’avoir son oncle et a donc orné sa maison de photos et de chemises du joueur.

Pour l’instant Cristiano Ronaldo est en Le Portugal passer en quarantaine avec sa famille faisant de l’activité physique pour rester en forme pendant qu’il reprend Serie A d’ItalieCependant, cela l’a également conduit à être critiqué pour son apparition dans les lieux publics qui, en raison de la pandémie de coronavirus, devrait être fermée.