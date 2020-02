Cristóbal est expulsé, repescado des vestiaires par le VAR et expulsé à nouveau

Ce jour-là, le VAR a laissé une curieuse anecdote dans LaLiga SmartBank. Cristóbal, joueur de Fuenlabrada, a été expulsé deux fois dans le match qui a opposé son équipe à Gérone au stade Fernando Torres et s’est soldé par une perte de 0-1 des locaux. Le but solitaire de Stuani a fait appel aux positions de barrage de Madrid.

C’était la minute 68 lorsque l’arbitre Diaz de Mera expulsa Cristóbal directement rouge pour une action avec Granell sur un ballon fendu. Malgré les plaintes du milieu de terrain, il a dû se retirer dans les vestiaires. Trois minutes plus tard, le personnel du club l’a informé que l’arbitre allait revoir le jeu sur le VAR.

Bien que le VAR ait retiré le rouge à Cristóbal, il a été expulsé à nouveau avant la reprise du jeu.

Visiblement agaçant, le joueur est retourné dans l’herbe et Diaz de Mera a retiré le rouge, payant l’action avec un carton jaune. Sans laisser le temps à la reprise du match, Cristóbal et Granell ont discuté d’unir leurs têtes, encourageant l’arbitre à prendre un jaune pour chacun. A cette occasion pour le double jaune, Christopher est revenu pour être expulsé.

Interrogé par ce qui s’était passé, David Prieto, un footballeur de Fuenlabrada, a déclaré: «Ce sont des situations du VAR qui sont là pour aider et c’est l’arbitre qui décide. Nous devons essayer de l’aider mais le but est précédé d’une main et le jeu est interprété par l’arbitre alors qu’il aurait pu revoir le jeu et ne l’a même pas revu. »