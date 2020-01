Critique d’Eminem «Music to be Murdered By»: à quoi nous attendions-nous?

Rob Harvilla: Ce fort bruit de bourdonnement que vous avez entendu vendredi matin, Justin, était le son de milliers d’éditeurs de culture gémissant à l’unisson quand ils ont appris qu’Eminem avait sorti par surprise un nouvel album, Music to Be Murdered By, et oui, vous ne l’avez probablement pas fait besoin que je vous le dise, car je suis presque sûr que vous gémissiez aussi. Music to Be Murdered By est en effet inspiré par Alfred Hitchcock, alias «Oncle Alfred», et dans l’intérêt de commencer avec quelque chose de positif, cette vidéo de 20 secondes d’Em qui entre dans une silhouette hitchcockienne brandissant le majeur est honnêtement très drôle , et en fait beaucoup plus drôle que tout ce qui se passe sur l’album d’une heure et plus qu’il promeut, et oui, désolé, cela s’est transformé en quelque chose de plus négatif.

Les sujets de cet enregistrement incluent l’infidélité (pro), le beau-père d’Eminem (anti), l’abus de drogues (à la fois pro et anti), les strip-teaseurs (pro physiquement mais anti spirituellement), et les réflexions d’Eminem sur sa capacité de rapper (pro) par rapport à quiconque ( anti). Dans ce qui est devenu une tradition sacrée, il se plaint des mauvaises critiques inspirées par son précédent nouvel album surprise, Kamikaze de l’été 2018, et ma réaction préférée à ce nouvel album jusqu’à présent est ce fil Twitter des éditeurs de Rolling Stone essayant de comprendre pourquoi Em est soudainement irrité par une critique RS de 33 ans de LL Cool J’s Bigger and Deffer qui n’est même pas en ligne.

Je stagne parce que je ne veux pas parler de “Darkness”, le premier single de Music to Be Murdered By, même s’il est conçu pour être la seule chose dont on parle. “Darkness” est entraîné par une interpolation lente et morose de “The Sound of Silence” de Simon & Garfunkel et est rappé du point de vue d’un tireur de masse. Plus précisément, le tireur de masse qui a tué 58 personnes en 2017 au Route 91 Harvest Festival à Las Vegas.

Em prétend au moins, dans ses premiers versets, que ce n’est pas immédiatement évident, qu’il rappe juste comme lui-même nerveux dans les coulisses avant un spectacle, ses doubles sens allant de “Fuck the Colt 45, j’ai besoin de quelque chose de plus fort” à “De l’alcool sur mon souffle alors que j’atteins la lunette” à “Je suis verrouillé et chargé pour le crachement de tir rapide pour tous les spectateurs.” Ensuite, le tournage et les cris et les reportages télévisés commencent, et “Darkness” révèle elle-même pour être une morale de contrôle des armes à feu avec, surtout, aucune morale:

Mais si vous voulez savoir pourquoi j’ai fait ça

Vous ne trouverez jamais de motif, la vérité est que je n’en ai aucune idée

Je suis tout aussi perplexe, aucun signe de maladie mentale

J’essaye juste de te montrer la raison pour laquelle nous sommes tellement baisés

Parce que quand ce sera fini, ça ne fera pas la moindre différence

Alors Em-as-the-shooter se tue. La vidéo «Darkness» se termine par un appel direct à s’inscrire pour voter afin de «faire entendre votre voix et aider à changer les lois sur les armes à feu en Amérique»; Le site Web d’Eminem propose des liens vers divers sites Web de contrôle des armes à feu et de défense des victimes. Mais l’expérience totale de “Darkness”, la tromperie quasi-hitchcockienne nauséabonde de tout cela, ne peut que se sentir exploiteuse et grossière: un emoji haussant les épaules armé jusqu’aux dents. Alors, comment le prenez-vous? Avez-vous été choqué? Déplacé? Épouvanté? Épuisé? Ce geste vous semble-t-il aussi bien intentionné s’il est un peu (ou beaucoup) incompétent, ou est-il juste à la traîne?

Justin Sayles: Rob, cet éditeur de culture est épuisé et limite offensé qu’Eminem ait évoqué Hitchcock pour ses réflexions de qualité slasher-flick. Près de 20 ans se sont écoulés depuis qu’un jeune (mais pas si jeune) Slim Shady a utilisé le tournage de Columbine comme une ligne de punch sur “I’m Back”. Loin de moi l’idée de dire que les gens, même l’auteur de “Just Lose” Ça, »ne peut pas grandir au cours de deux décennies, mais il est difficile de prendre au sérieux« Darkness »en tant que PSA quand il rappe plus tard,« Je suis Santa Fe, Mandalay et Orlando, et Colorado, et Columbine / All combiné en un seul. »Cela sonne aussi un peu creux en raison du calendrier: il a sorti deux albums entre le tournage de Las Vegas en octobre 2017 et Music to Be Murdered By. Pourquoi faire cette chanson maintenant? Est-ce qu’il s’en soucie vraiment? Je doute. Positionner «Darkness» comme une chape anti-violence armée ressemble à un retcon maladroit, comme s’il récitait le numéro d’une hotline sur la violence domestique dans l’outro de «Kim».

Je serais tenté de dire que la vidéo était une tentative de dissiper toute controverse potentielle s’il ne la courtisait pas activement ailleurs sur Music to Be Murdered By. Plus tôt dans l’album, sur “Unaccommodating”, assisté par Young M.A., Eminem fait référence au bombardement du concert Ariana Grande de 2017 à Manchester, qui a tué 23 personnes, dont l’auteur. Il attrape à juste titre le contrecoup, mais quel est un autre contrecoup dans une carrière pleine d’entre eux? Tout, du meurtre de Sharon Tate à Richard Ramirez, est toujours un jeu équitable pour Em. (Soyez juste reconnaissant, il n’y a pas de référence à “Christopher Reeves” cette fois.)

Donc: Est-ce que ce sera juste l’expérience Marshall Mathers pour le reste du temps? Dans trois ans, un Eminem de 50 ans fera-t-il toujours des blagues sur JonBenét Ramsey?

Harvilla: Oui, la ligne Santa Fe – Mandalay-Orlando-Colorado-Columbine est celle où j’ai le plus grincé des dents. Il vient sur “Yah Yah”, une coupe profonde qui représente autrement la meilleure musique à assassiner par a à offrir, et représente en fait l’idéal platonique de l’expérience Marshall Mathers pour le reste du temps, en ce qu’il est juste un le rappeur vieillissant mais toujours extrêmement doué rappe son cul avec ses copains (généralement) extrêmement doués. (Royce Da 5’9 “, Black Thought, Q-Tip et Denaun, dans ce cas.)” Yah Yah “est crasseux et abrasif et odieux et ne fait aucune concession à la musique rap au 21e siècle, et j’aime beaucoup jusqu’à ce que Em commence à déchaîner les atrocités de la violence armée.

Être même légèrement offensé par une ligne Eminem en 2020 doit être déclenché / contrôlé / mis en gage dans l’oubli; le rappel de Mandalay ne fait pas partie des 200 choses les plus offensives qu’il ait dites au cours des 10 dernières années. Je suis plus meurtrier qu’un tir de masse est, en effet, un passe-partout rap-braggadocio fatigué. Mais étant donné le cadrage «Darkness», la simple suggestion qu’il a quelque chose d’important à dire à propos de tout cela, il est doublement consternant de voir Em s’émouvoir de deux décennies de tragédies nationales sans aucun aperçu à offrir et rien à égaliser. comparer ces tragédies à d’autres que lui-même.

Je préférerais de loin considérer Music to Be Murdered By comme simplement une autre excursion assez stupide mais fondamentalement inoffensive à la fin d’Eminem, le rap souvent stupéfiant ou au moins hilarant dense et très rapide, les vanités souvent très stupides à un degré presque impressionnant. (J’apprécie, en tant qu’Ohioan natif et actuel, la chaîne de jeux de mots basés sur l’Ohio déchaînée sur la confiture de strip-teaseuse assistée par Ed Sheeran “That Kinda Nights” – “Nous devrions être datin ‘/ Elle est de Cleveland / Mais elle est du Bengale / This chick is catty »- mais le fait demeure que« These Kinda Nights »est une confiture de strip-teaseuse assistée par Ed Sheeran.) Le monde a besoin d’un espace sûr dans lequel Joell Ortiz peut faire une référence A Fish Called Wanda, ou du moins Joell Ortiz et qui suis-je pour m’opposer? Mais le fait demeure qu’Eminem n’a rien à dire sur la vie en 2020 et devient moins tolérable d’autant plus qu’il insiste. Au moins, il a renoncé à essayer de troller Trump. (Pour l’instant.)

La vérité désagréable est que les meilleurs albums réalisés par des rappeurs d’un certain âge au cours des cinq dernières années – Jay-Z 4:44 ou A Tribe Called Quest’s We Got It From Here … Merci 4 Your Service, par exemple —Sont spécifiquement nés de traumatismes, ou du moins de calamités publiques que je ne souhaiterais à personne, jamais. Enraciner pour qu’Eminem compte vraiment à nouveau, c’est pour que quelque chose de terrible se produise, pour lui personnellement, sinon pour tout le monde. “Darkness” semble s’en rendre compte, mais en exécution, il suggère également fortement qu’il est trop égocentrique pour être à la hauteur de la tâche que pourrait lui confier notre avenir dystopique. (Ce n’est pas la faute d’Em, au niveau de l’industrie, mais Murder fait un contraste terrible avec les Cercles posthumes de Mac Miller, également publié vendredi, et aussi tendre et empathique que Murder est calleux et hostile.)

Que voulez-vous d’Eminem maintenant? Que veut-on? À quoi son équivalent 4:44 ressemblerait-il ou ressemblerait-il? Risquons-nous même d’imaginer un jour futur si horrible que nous demandions à Marshall Mathers de le sauver?

Sayles: M. Ohio, nous sommes fermement d’accord sur le fait que la meilleure partie de Music to Be Murdered By, malgré les lignes susmentionnées, est «Yah Yah», qui inclut Black Thought piétinant un verset, Royce canalisant à la fois Das EFX et Juelz Santana, et un extrait de “Woo Hah !! Got You All In Check “qui rend cette chanson presque aussi hype que l’original de Busta Rhymes. Cela soulève la question de savoir pourquoi Eminem n’a jamais tenté un album de retour aux sources faisant appel aux producteurs et aux longs métrages de l’âge d’or, et cela rend l’absence des récents signataires de Shady Records Griselda ici déroutante. (Même s’il convient de mentionner que l’apparence dominante d’Em sur “Bang (Remix)” de Griselda l’année dernière ne semblait pas à sa place sur un album de rap de rue par ailleurs excellent et froid.)

Une partie de moi se demande, cependant, si quelqu’un en dehors des Lacrosse Bros accepterait un projet dans lequel Eminem va pleinement “Rap God”. Il a sorti trois albums depuis décembre 2017, mais aucune chanson ou couplet qu’il a écrit dans ce laps de temps ne l’a défini autant la parodie de «vous utilisez trop de serviettes» de Chris D’Elia, qui a transformé officiellement un maître de la ligne de punch unique en une ligne de punch. Il y a aussi le fait que toute la magie technique peut devenir oppressive: il y a eu peu de rappeurs capables de plier les syllabes et les schémas de rimes comme Eminem, mais en 2020, il exerce ces compétences comme un foret trop gros pour la vis, tourner sans but et dénuder le métal. Rob, pendant la majeure partie de mon temps à écouter Music to Be Murdered By, je me sentais comme la vis.

L’idée d’Eminem réalisant un 4:44 est intrigante, mais est-il même possible pour lui de le faire? Une partie du succès du mea culpa de Jay-Z est sa vulnérabilité. Jay a parlé de ses lacunes en tant que mari et de la totalité de sa vie. C’était aussi brut que jamais sur de la cire, mais il y avait des moments plus tôt dans son catalogue, comme “You Must Love Me” ou certaines chansons sur les deux premiers Blueprints, qui faisaient que 4:44 se sentait comme une évolution naturelle. Je ne suis pas sûr qu’Eminem ait jamais complètement baissé sa garde (même si je dois admettre que j’ai ignoré la majeure partie de Recovery and Relapse; je n’étais alors pas un éditeur de culture, poursuivez-moi). Bien sûr, il a traité de nombreux traumatismes dans ses paroles, mais «Stepdad» semble indiquer qu’il n’est toujours pas en mesure d’avancer au-delà du «fantasme de meurtre-vengeance». «Never Love Again», dont la production fait penser à No ID’s travail sur 4:44, semble profond au début, mais il se révèle finalement être une autre représentation de surface des luttes d’Em avec la dépendance. Un album Eminem vraiment frais serait confronté à ce qu’il a fait et à sa place dans l’histoire de la musique, mais veut-il le faire? Il semble content (ou quelque chose comme ça) se plaindre de mauvaises critiques et de Machine Gun Kelly.

Mais, Rob, c’est notre travail de penser à ces choses. Le fait est que Music to Be Murdered By fera presque certainement ses débuts. 1 devant Mac Miller. Em est un artiste de niche à ce stade, bien que ce soit un créneau bruyant qui se fera un plaisir de crier sur Xbox Live pour nous crier pour ce que nous avons dit ici. Je suppose que ma question est la suivante: Eminem a-t-il de l’importance dans le sens courant à ce stade, ou tout simplement pour ses fans et pour nous, les personnes chargées d’écrire sur ce genre de choses? Et que voulait-il dire?

Harvilla: Il est en effet bizarre que quoi que ce soit, Eminem est à ce stade sous-estimé en tant que force dominante: lorsque Music to Be Murdered By sera dans les charts, ce sera son 10e non consécutif. 1 début, battant le record de tous les temps. Il est actuellement lié avec, euh, Kanye West, qui se sent certainement, euh, apte: Peu importe ce que les critiques disent de l’un ou l’autre de ces types, soit projet par projet, soit dans une macro. . Les chiffres ne mentent pas; 325 000 unités équivalentes à un album ne peuvent pas être erronées. Alors, qu’est-ce que ses armées de super-fans voient, entendent et ressentent que nous autres non?

Peut-être la vulnérabilité de garde, même si je ne la trouve pas vraiment sur ce disque non plus. Une ligne comme «Je vends comme 4 mil ‘quand je sors un mauvais album / Revival floppé, revient, et j’ai peur de la merde’ est théoriquement rafraîchissante dans sa franchise: il y a un certain sens du contrôle de la qualité ici, certains émerveillement que les gens achètent (ou du moins diffusent en continu), peu importe ce qu’il vend. Mais vous avez raison, la seule différence émotionnelle entre Eminem 27 ans et Eminem 47 ans est la profondeur de l’amertume et le degré de droit. (Le terme privilège blanc revient en effet sur le meurtre, mais ses pensées ne sont pas exactement éclairantes.)

La plus grande vulnérabilité que j’ai jamais entendue d’Eminem était de retour en 2017 quand il essayait, et échouait, de déclencher une guerre des flammes avec Trump: Comme Em l’a dit à David Marchese de Vulture, «Je veux qu’il me réponde parce que j’ai des idées pour toutes sortes de merde de lui dire s’il le fait. “Ce désespoir nu s’il vous plaît-être offensé par moi, bien que central au sein de la marque Eminem depuis le tout début, est une sacrée chose à articuler pour lui, bien, nue. Je suis très soulagé que la bataille royale n’ait pas eu lieu. (Pourtant.) Mais cela renforce l’idée qu’Em n’est à son meilleur que lorsqu’il a un adversaire digne, et qu’il est coincé dans une boucle en spirale de rage sans lui.

Une façon de décrire l’expérience d’être vivant en 2020 est que c’est comme vivre dans une chanson Eminem sans fin: la fureur, le blasphème, le désespoir, les railleries, la mégalomanie auto-agrandissante, les vagues impénétrablement denses d’informations punitives. Nous vivons certainement dans un monde qu’il a aidé à construire, et je peux apprécier abstraitement ses tentatives, même dans des chansons assez désastreuses comme «Darkness», pour tenir compte de tout cela. Mais avec tout le respect que je dois à ces 325 000 unités équivalentes à un album, s’il est vrai que c’est le monde d’Eminem et que nous y vivons, pourquoi avons-nous besoin d’un autre album d’Eminem?