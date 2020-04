Croisé! Cruz Azul s’incline face à San Luis dans les dernières minutes de l’e-Liga MX

Crédits: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

Croix Bleue Vous avez pris un mauvais départ dans votre participation au e-Liga MX et cette fois il a lié son deuxième défaite consécutive en cas de chute 2-0 contre Atlético San Luis.

Encore une fois Jonathan Borja représenté Croix Bleue et n’a pas réussi à retirer l’épine de son premier revers avant Atlas et a fini par succomber à Juan Portales du San Luis.

Malgré le fait que le jeu au cours de la première mi-temps était égal, les Potosinos dans le complément sont allés de l’avant avec un but sur un ballon arrêté avec la permission de Matías Catalán.

Quelques instants plus tard, la dose a été répliquée sur The Machine et Anderson Julio placé le 2-0 définitif qui a scellé la première victoire du tournoi pour les Rojiblancos.

Maintenant Croix Bleue Il tentera de se débarrasser du paludisme et ajoutera ses trois premiers points dans son prochain match où il affrontera Santos Laguna.

