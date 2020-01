Croisière à Watford pour une victoire confortable contre désolé Bournemouth alors que les hommes de Nigel Pearson sautent les cerises assiégées

Watford a quitté les lieux de relégation pour la première fois cette saison après une victoire dominante 2-0 sur l’AFC Bournemouth dimanche.

Bien qu’Aston Villa doive affronter les champions de Manchester City lors du dernier match dimanche, le sentiment de soulagement était évident sur le visage de Nigel Pearson et de son équipe d’entraîneurs.

Le capitaine Troy Deeney célèbre le deuxième but de Watford

Depuis qu’il a été nommé successeur de Quique Sanchez Flores, l’ancien patron de Leicester City a revitalisé les Hornets et a mené le club à quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs.

À l’inverse, Bournemouth a perdu neuf de ses 11 derniers matchs sous Eddie Howe et la pression augmente sur le jeune manager.

Le gardien de but remplaçant Mark Travers n’a pas fait grand-chose pour aider son patron alors que son mauvais jeu en première mi-temps a trouvé Ismaila Sarr, qui a marqué pour Abdoulaye Doucoure pour marquer.

Les visiteurs ont bouclé le match en seconde période après un travail encore plus positif de Sarr, dont le centre dévié est tombé sur le chemin du capitaine Troy Deeney pour rentrer à la maison et renvoyer les fans en liesse dans le Hertfordshire dans une humeur dynamique.

Mark Travers n’a pas pu réparer son erreur en offrant à Watford l’ouvreur

À la 93e minute, Roberto Pereyra a rendu le match plus sûr et a scellé une victoire catégorique alors qu’une ruée vers la surface de réparation est tombée sur l’ancien homme de la Juventus, qui contrôlait parfaitement sa volée après Travers et le saut désespéré de Ryan Fraser.

Le résultat signifie que Bournemouth a maintenant deux points de retard sur Watford dans le tableau de la Premier League, avec un énorme affrontement contre Norwich City à Carrow Road encore à jouer.

Pour Watford, Pearson a une rediffusion de la FA Cup contre Tranmere à préparer mardi, avant d’affronter Tottenham Hotspur à Vicarage Road dans le premier des trois matchs en direct et exclusifs que vous pourrez entendre dans le cadre de la couverture GameDay de talkSPORT.

Le club menacé de relégation d’Eddie Howe a commencé un match de Premier League à l’intérieur de la zone de largage pour la première fois depuis décembre 2017.

Eddie Howe doit sûrement ressentir la pression au Vitality Stadium

Leur ligne arrière poreuse aurait dû être considérablement resserrée par le retour des principaux défenseurs Nathan Ake et Adam Smith à la suite de blessures.

Mais la paire ne pouvait que regarder avec désespoir une défense calamiteuse donner aux visiteurs une avance de 42e minute.

Après avoir reçu le ballon du capitaine Simon Francis, le gardien de Bournemouth, Travers, a abandonné la possession de la balle après un coup de pied court mal exécuté, permettant à Sarr de traverser depuis la droite et de préparer Doucoure pour une finale à courte portée emphatique.

L’erreur coûteuse de Travers est survenue après qu’il ait été poussé à l’action pour seulement la troisième apparition en Premier League de sa carrière en raison d’une blessure mineure subie par Aaron Ramsdale, toujours présent.

Pearson salue les fans de Watford qui voyagent

L’international de la République d’Irlande avait précédemment été attentif à empêcher une frappe basse de Gerard Deulofeu pendant une période d’ouverture serrée, à court de chances, tandis que le gardien des Hornets Ben Foster repoussait un coup franc de Harry Wilson à l’autre bout.

Depuis leur promotion du Championnat ensemble en 2015, sept des neuf rencontres de haut niveau entre les deux clubs ont terminé le niveau.

Il y avait peu de chances qu’un nouveau match nul soit ajouté à cette statistique lorsque l’avance de l’équipe adverse était doublée à 25 minutes de la fin.

Sarr a signé un record d’espace sur l’aile droite et, après que sa coupe a été partiellement effacée, le capitaine Deeney était sur place pour fracasser son quatrième but en cinq matchs dans le coin gauche.

Pereyra est sorti du banc pour prendre un troisième pour Watford

Pearson est le troisième entraîneur de Watford pour une saison largement oubliable, mais son impact immédiat a donné vie aux supporters du club.

Les supporters itinérants ont scandé son nom pendant une grande partie de la seconde moitié, Bournemouth menaçant rarement un égaliseur.

Jamie O’Hara dit que Bournemouth, Norwich et West Ham seront relégués de la Premier League cette saison

Sam Surridge, diplômé de l’académie des cerises, qui a récemment été rappelé d’un prêt à Swansea, a été renvoyé pendant les 15 dernières minutes, mais lui et les attaquants ratés Callum Wilson et Dominic Solanke n’ont pas pu briser les opposants organisés.

Bournemouth n’a plus réussi à marquer lors de quatre de ses cinq derniers matchs de championnat et sa morosité a été aggravée par un troisième but dans le temps d’arrêt.

L’ailier des Cerises Ryan Fraser a bien réussi à dégager l’effort initial d’Andre Gray hors de la ligne mais l’Argentin Pereyra était sur place pour calmer calmement le ballon et rentrer à la maison, avant que les huées saluent le coup de sifflet final.

