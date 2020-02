Cruz Azul a déjà un rival et une date pour les quarts de finale de Concachampions

Cruz Azul a atteint les quarts de finale des Concachampions avec force après avoir battu Portmore United 6-2 sur un tableau de bord mondial, mais maintenant les capitalistes auront un adversaire compliqué: le Los Angeles FC.

Ce jeudi soir, les cimentiers ont rencontré leur nouveau rival pour la prochaine phase des Concachampions, après que l’équipe américaine, dirigée par le mexicain Carlos Vela, a réussi à vaincre le Leon FC sur le tableau de bord mondial et à gagner 3- 0 le match retour.

Ce sera les mardis du 10 et 17 mars lorsque l’équipe céleste et le club californien se rencontreront, dans le but de qualifier la demi-finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Le match aller se déroulera à Los Angeles, au Banc of California Stadium, tandis qu’au match retour, le ballon roulera au stade Azteca de Mexico.

Lors de la saison précédente de la MLS, LAFC était, avec force, le leader général du tournoi, bien que les Californiens aient été éliminés en demi-finale par Seattle Sounders.