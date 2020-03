Cruz Azul remporte la «Young Classic» et est le leader absolu de la Clausura 2020 – .

HERALDO DE MEXICO

La Blue Cross Machine a apporté une victoire héroïque 1-0 aux États-Unis avec un penalty de dernière minute de José de Jesús Corona à Emanuel Aguilera pour fermer en tant que leaders à Closing 2020, avant la pause en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le seul score du match a été gracieuseté de Jonathan Rodríguez à la minute 66, après un grand centre de Juan Escobar, qui a centré bas et au centre pour que l’Uruguayen arrive et bat le but de Guillermo Ochoa.

A la 95e minute, l’arbitre Fernando Guerrero a marqué un penalty d’Igor Lichnovski à Bruno Valdez pour qu’Aguilera soit placé des onze marches et puisse prendre un point de la rencontre.

Aguilera a tiré, mais Corona a deviné le côté et avec un grand coup a empêché la chute de sa clôture et a protégé les trois points pour la Machine et la direction générale de Cruz Azul.

Par: Redacción Digital El Heraldo de México