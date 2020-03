Cruz Azul sera le leader de la Classique – .

COUR

Felix Zapata



Mexico (7 mars 2020) .- Cruz Azul a battu Xolos 4-2 pour reprendre le leadership de Clausura 2020, qu’il prend seul après 5 victoires consécutives en MX League.



La Machine a péché avec fierté pendant une demi-heure, mais a ensuite accéléré pour lier 7 matchs sans perte, 9 si l’on tient compte des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la Concacaf.

Les célestes ont commencé l’engagement à un rythme moyen, mais une tête d’Ignacio Rivero, à 21 ′, a surpris l’équipe de ciment, au stade Azteca.

Ensuite, Jonathan Rodríguez a commencé à générer, pour être dangereux, jusqu’à ce qu’il égalise 40 ′, avec un pop-corn tiré au deuxième poteau.

Le “Cabecita” a déjà 8 buts et est un gardien de but en solo.

La Machine s’est rendu compte qu’il avait perdu du temps et pour le complément qu’il gagnait déjà avec un superbe but de Roberto Alvarado, à 46 ′.

Le “Piojo” a tiré en interne en pompant le ballon sur le gardien Gibrán Lajud.

Quatorze minutes plus tard, Rodriguez a contrôlé une longue file et a cédé la place à Alvarado, qui a terminé pour prolonger l’avance.

Mais avec cette force, The Machine s’est vu confier et a permis à Erick Torres de se diriger sans marque au second coup, à 62 ′, pour s’approcher du club frontière.

Les célestes n’ont pas cessé d’arriver, mais Lajud est apparu plusieurs fois, jusqu’à ce que dans un corner Julio César Domínguez semble pousser le ballon, avec son pied, sur la ligne de but, à 74 ′.

C’était une fête avec les fans; les oles sont apparus, l’olé, l’olé, l’olé, Azul!, et même la demande d’en marquer un de plus a été entendue.

Il n’est pas arrivé par Lajud et parce que les cimenteries n’étaient plus aussi bien.

De quoi forcer The Machine quand jeudi il se rendra au LAFC pour la première étape des Quartiers des Concachampions avant de se rendre en Amérique dimanche pour la MX League.

Cruz Azul est leader avec 19 points et devra faire face à 2 semaines très exigeantes.