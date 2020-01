Cuban Sierra est entré en 15e place dans la troisième étape de Down Under

Photo: femmes Aitana

Stirling, Australie 18 janv. (Prensa Latina) La cycliste cubaine Arlenis Sierra, membre du club Astana Women´s Team, a conclu aujourd’hui quinzième de la troisième étape du Santos Tour Down Under pour gagner cinq places au classement général individuel.

Sierra était la mieux située en Amérique latine et dans les Caraïbes dans une course qui a dominé l’américaine Ruth Winder du club local Trek Segafredo, alors qu’il ne restait qu’une journée de compétition.

Dans un tronçon de 109,1 kilomètres de Nairne à Stirling, les Antillais ont franchi la ligne d’arrivée dans l’équipe principale de 24 coureurs, tous avec le même temps que le vainqueur de 2 heures 51 minutes et 16 secondes et se sont installés à la 13e place du classement général Sa coéquipière italienne Katia Ragusa est désormais dix-septième.

Pendant ce temps, les Mexicaines Andrea Ramírez et Marcela Prieto étaient les autres plus en vue dans la zone après avoir terminé respectivement en 20e et 23e positions, à près de 12 secondes du vainqueur.

Winder a arraché le maillot de leader à l’Australienne Amanda Spratt (Mitchelton Scott), propriétaire des trois dernières éditions qui se sont battues pour ne pas la perdre, mais a franchi la dixième ligne de phrase et le Nord a écarté les quatre secondes qui le séparaient du médaillé mondial itinéraire grâce aux 13 qui méritaient le bonus de la journée.

La quatrième et dernière étape de la course sera de 42,5 km à travers les rues et avenues à l’intérieur de la ville d’Adélaïde.

jcm / kia

