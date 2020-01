Cubano Hernández marque dans la défaite de son équipe contre Saprissa

19 janvier 2020, 14 h 34 San José, 19 janvier (Prensa Latina) L’attaquant cubain Marcel Hernández a marqué le seul but de Carthaginés lors de la défaite contre Saprissa 1-2 lors de la troisième date du tournoi de clôture 2020 de la première division de la Football au Costa Rica.

À la 37e minute du match et après avoir recherché le score qui a permis au Carthaginois d’aller de l’avant et de rêver à son premier triomphe du jeune championnat et devant l’un des grands clubs comme Saprissa, qui est aussi celui qui compte le plus de followers au Costa Rica, Hernández a hoché la tête. un centre de Paolo Jiménez et l’a envoyé au réseau rival pour la joie du public présent.

Cependant, cette annotation n’a pas été suffisante pour atteindre la victoire tant attendue et les Saprissistas sont revenus de la pause avec le ferme objectif d’égaliser les actions et même de prendre le succès pour garder leur invaincu et le résultat parfait en trois sorties.

À la 56e minute, l’attaquant des jeunes visiteurs, Manfred Ugalde, a profité d’une erreur du gardien carthaginois, Darryl Parker, dans un dégagement du tir d’Aubrey David. L’avantage est également venu d’un mauvais jeu du gardien de but local, que Bolaños a su donner des coups de pied et prendre le score 2-1 qui permet à son équipe de maintenir la direction du combat.

Saprissa avec trois victoires dans le même nombre de départs occupera la première place de ce tournoi à l’issue de cette troisième journée ce soir, quel que soit le résultat des autres matches.

Ils affronteront ce jour la Grèce-La U, le Jicaral-Limón FC, Alajuelense-Herediano (champion en titre) et San Carlos-Pérez Zeledón.

Le match d’hier soir entre le Santos de Guápiles et le Guadalupe FC a dû être suspendu car les joueurs de la première équipe n’ont pas pu atteindre le stade de la seconde en raison d’un accident sur la route entre Limón et le centre du Costa Rica.

