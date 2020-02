‘Curb Your Enthusiasm’ dépeint un portrait familier (avec quelques gribouillis)

Larry David peut avoir une mauvaise influence sur moi. Lorsque Curb Your Enthusiasm revient, je commence à trouver un problème avec un comportement que je ne remarquerais peut-être pas ou sur lequel je ne m’attarderais pas lorsque la série ne me vient pas à l’esprit. Ce week-end, je suis allé au brunch avec un ami, et nous avons partagé le chèque. (Mon ami n’est pas Richard Lewis.) J’ai prévu de payer avec une carte, et mon ami a fouillé dans sa poche pour me donner de l’argent. À mon horreur, il a glissé sur une pile de nouveaux dollars Sacagawea brillants. Je ne porte pas de portefeuille et je ne porte pas de pièces, donc les Sacagaweas ont saboté mon esthétique de poche minimaliste. Naturellement, quand je suis monté pour payer et que j’ai sorti ma carte, trois des pièces sont venues avec et se sont dispersées sur le sol. J’ai imaginé Larry racontant l’incident à Jeff: «Il m’a sacré!» Jeff sympathiserait. “Vous ne pouvez pas Sacagawea!”

Autre exemple: j’avais prévu de jouer au tennis samedi avec un ami différent. Vendredi, elle m’a envoyé un texto pour suggérer que nous reprogrammions, expliquant que le temps était censé être mauvais le lendemain. J’ai regardé quelques prévisions en ligne; aucun n’a dit qu’il devait pleuvoir. Pourrait-elle fabriquer une prévision pour sortir de nos plans?

Ne vous méprenez pas: comme Larry, je suis ravi lorsque les gens annulent des plans. Comme il l’a dit sur Jimmy Kimmel Live! en 2013, «Si quelqu’un m’annule, c’est une fête. J’adore les annulations. “Comme il l’a également dit,” vous n’avez même pas à vous excuser. Peu importe. Dites simplement que vous annulez. “J’ai répondu avec tact que les prévisions que j’avais vues semblaient bonnes. Mon amie est restée fidèle à son histoire et a dit que mes rapports étaient plus optimistes que les siens. Que voulait-elle dire – avions-nous des rapports différents? Obtenait-elle un flux top secret du National Weather Service, celui dont les rapports étaient trop pessimistes pour le grand public? Cette fois, j’ai imaginé Larry en train de régaler Léon avec son interprétation des textes. Léon, bien sûr, confirmerait et compatirait. “Elle t’a donné une fausse prévision putain, Larry!”

Il n’a pas plu samedi, donc sous l’influence de Larry, je pointais périodiquement la fenêtre et faisais des commentaires sarcastiques comme: «Ça descend vraiment.» Ma femme, fatiguée, m’a accusé avec précision de ressembler à un Larry à petit budget . Elle m’a rappelé Elaine s’opposant aux plaintes de Jerry dans “The Bizarro Jerry”: “Je ne peux pas passer le reste de ma vie à entrer dans cet appartement puant toutes les 10 minutes pour examiner les minuties atroces de chaque événement quotidien.” Jerry a répondu: «Tout le système est en train de tomber en panne!» Comme George s’est exclamé: «J’étais dans la piscine!» Je voulais expliquer à ma femme que je ragoût à propos de Sacawagea dollars et d’une journée nuageuse mais sèche parce que je regardais Curb. Je ne suis pas sûr que lorsque je rencontrerai mon ami pour le tennis le week-end prochain, mon cerveau conditionné sera en mesure de résister à faire un David au point mort.

Le problème avec regarder la vie comme Larry est que David fait cela depuis 30 ans. Toute situation que nous rencontrons ou observation que nous faisons, David l’a rencontrée ou évoquée auparavant. Mon scénario Sacagawea? Pas si différent de Kramer qui utilise des pièces pour payer une calzone lors de la dernière saison de Larry à Seinfeld.

Larry a également exploité les prévisions météorologiques pour le matériel. Lors de la deuxième saison de Seinfeld, il a fait dire à Alton Benes: «Je n’ai besoin de personne pour me dire qu’il va pleuvoir. Tout ce que je dois faire, c’est sortir la tête par la fenêtre. »Le mois dernier, il a dit à Al Roker qu’il avait un travail facile. David a même couvert de fausses prévisions: lors de la saison 4 de Curb, il affronte un météorologue – excusez-moi, météorologue – qu’il soupçonne de faire de fausses prévisions afin que les golfeurs annulent leurs heures de départ et lui permettent de suivre le cours pour lui-même. Peut-être que les prévisions de pluie de mon ami venaient d’un météorologue qui voulait effacer les tribunaux locaux.

Parce que David s’inspire de la vraie vie lorsqu’il concocte ses comédies, la vraie vie nous rappelle régulièrement Larry. Encore plus inévitablement, Larry nous rappelle Larry. Comme ma collègue Katie Baker l’a souligné la semaine dernière, il est impossible de regarder un nouvel épisode de Curb sans rappeler les épisodes de Curb et Seinfeld des dernières décennies. C’était donc avec “Artificial Fruit”, le troisième épisode de la 10e saison de Curb, qui a été co-écrit par trois vétérans de Seinfeld: David, Jeff Schaffer et Carol Leifer. Schaffer a écrit «The Calzone». Leifer, qui a en partie inspiré le personnage d’Elaine, a écrit «The Rye». Il convenait donc que les produits de boulangerie aient joué un rôle de premier plan dans son premier récit sur Curb.

“Artificial Fruit” a émaillé quelques-uns des intrigues récurrentes de cette saison, y compris le cas d’agression sexuelle de plus en plus incontournable de Larry, le magasin de dépit qu’il ouvre pour éliminer Mocha Joe, et sa rancune contre Ted Danson et son désir de se remettre avec Cheryl. (Hines n’est pas apparue dans l’épisode, mais elle l’a réalisé, une autre première pour Curb.) L’épisode a également invoqué quelques agrafes Curb. Pour la première fois cette saison mais pour la énième fois de la série, Larry (avec Leon et Jeff) se fait prendre par une foule en colère. Cette fois, la confrontation culmine avec les trois à l’envers dans des poubelles – qui jouent un rôle central dans l’épisode – comme le joue le thème des Trois Stooges.

Nous voyons également Larry et Richard s’affronter pour payer un repas qu’ils n’ont pas encore mangé, ce qui rappelle leur bataille de la saison 9 pour le meilleur siège dans un restaurant – et, d’ailleurs, leurs combats non fictifs sur l’étiquette à manger. Les règles de base pour ramasser des chèques, une source fréquente de frictions sociales, sont un territoire fructueux pour David, engendrant son altercation au restaurant de la saison 7 avec Rosie O’Donnell, sa querelle de la saison 3 sur l’opportunité de remercier les deux membres d’un couple qui a payé pour le dîner , et ses différends de la saison 3 et de la saison 9 concernant des personnes quittant la table avant l’arrivée du projet de loi.

Les vantardises de Larry à propos de son don à Survivors United – qu’il a fait par autoconservation, et non par altruisme – donnaient une impression de fierté philanthropique dans l’épisode de la saison 6, «Donateur anonyme». Son refus d’étreindre Laverne Cox, qui avait un rhume – et qui l’a mis dans l’embarras comme une récompense apparente pour ses questions insensibles sur la transition – a fait écho à «The Kiss Hello», un déni viral de câlin de Jerry Seinfeld, et un incident de la saison 1 de la bordure dans lequel Larry réagit avec dégoût après avoir accidentellement bu de l’eau de la mère de Mary Steenburgen. verre. (Comme nous l’avons appris dans la première de la saison 10, Larry n’a aucun scrupule à échanger des salive avec Cheryl quand elle a un rhume, mais comme il l’a dit dans la saison 6, “Le jour où je veux du sexe, je suis beaucoup plus gentil.”) Les dents ébréchées que soutiennent Larry et Leon reflètent d’autres urgences dentaires. Et le comportement inapproprié de Larry lors des funérailles et de la réception de la tante de Francisco fait écho à un certain nombre de perturbations précédentes dans des environnements sombres. Il n’y a que tant de mœurs à bafouer.

Ce n’est pas comme si nous avions vu chacun de ces événements se dérouler de la même manière. Mais nous avons vu TV Larry (ou George, son avatar Seinfeld) dans suffisamment de situations analogues pour que les nouveaux moments maladroits convoquent des souvenirs de l’ancien. C’est peut-être un bug: il y a une certaine similitude avec Curb en quelques semaines quand il ne s’éloigne pas du modèle standard de la série. Mais c’est aussi une fonctionnalité, dans la mesure où nous rions des dernières mésaventures de Larry, nous revisitons également celles dont nous avons ri auparavant. Chaque saison est comme une réunion avec des amis lointains que vous aimez mais que vous voyez sporadiquement: oui, vous pouvez découvrir des choses les uns sur les autres que vous n’avez jamais connues, mais vous ressuscitez et savourez également vos histoires existantes et vos blagues.

HBO

Au milieu des rappels involontaires et intentionnels, Curb nous donne toujours quelque chose de frais à savourer. Cette semaine, nous avons fait la distinction entre une poubelle et une «boîte d’exposition». Nous avons obtenu que Larry compare une photo de lui et Cheryl ensemble à un monument de guerre confédéré, et Ted aborde le rôle de Robert E. Lee. Nous avons eu un désaccord quant à savoir si l’on peut manger une pomme allègrement ou s’il y a «beaucoup de couleurs émotionnelles disponibles» pour les mangeurs de pommes. Nous avons fait en sorte que Larry essaie de gagner Alice en confiant qu’il était autrefois attiré par Gloria Steinem (que la star invitée Christine Lahti a récemment jouée sur scène). Larry se vante de sa bonne foi en tant que défenseur des femmes…

… Et se prélassant sous les applaudissements d’une foule qui allait le bombarder de pain.

Mieux encore, nous avons eu un débat sur la définition de «doodle». Le doodle abstrait et paresseux de Larry, qui aurait ressemblé à des montagnes russes, une chaussure ou un gros intestin, pâlit par rapport aux «griffonnages passionnés» apportés par un who’s who de célébrités, dont Lahti, Kimmel, O’Donnell, Steenburgen, Rob Lowe, Lin-Manuel Miranda, Joe Buck, Doc Rivers, Al Gore, Miley Cyrus, Michael Keaton, Sarah Silverman, Joy Behar, Bobby Kennedy Jr., Seth Rogen, Melissa McCarthy et Jason Alexander. “C’est comme le Louvre, cet endroit”, a déclaré Larry, se défendant d’une allégation de privilège masculin blanc lié au doodle. “Je suis le seul à avoir suivi les instructions de tout le monde sur ce mur.”

HBO

Et, comme toujours, nous avons obtenu la grande finition, dans laquelle plusieurs points de tracé ont intelligemment convergé. Un scone sec est resté coincé dans la gorge d’Alice, et Larry, effrayé d’effectuer la manœuvre de Heimlich de peur d’une demande de règlement encore plus exorbitante, l’a laissée s’étouffer. La semaine prochaine, nous verrons si ce scone a résolu ses problèmes ou les a aggravés.

Lorsque je regarde Curb, ce que je veux plus que tout, c’est un affichage à l’écran de style vidéo pop-up me racontant les incidents qui ont déclenché chaque scène. Quand le vrai Larry a-t-il servi des œufs sans pain grillé? Était-il vraiment dupe d’un fruit artificiel dangereusement réaliste? A-t-il eu du mal à déchiffrer un accent castillan? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais c’est facile à imaginer. Larry ne peut pas être avec chacun de nous en personne. (Il ne le voudrait pas non plus.) Mais il est toujours dans nos têtes, même lorsque nos amis et nos familles souhaitent qu’il s’en aille.

Meilleur personnage dans un second rôle: Richard Lewis

J’ai été tenté de remettre ce prix à Roger Swindell, Esq. pour la deuxième semaine consécutive. Le bureau de Swindell propose des fruits qui ne sont pas à manger, des ordures qui ne sont pas à ordures et une salle de bain que personne ne peut utiliser, mais à quel degré d’hospitalité peut-on s’attendre d’un homme dont le père a mangé des pommes en colère?

Swindell a profité de ses minutes, mais la première place revient à Lewis, qui a plus que retardé sa moitié d’une amitié affectueuse mais dysfonctionnelle. Non seulement Lewis s’est précipité pour sa carte de crédit sous un cercueil, a refusé d’enlever son chandail regifted et a déclaré «Je ne toucherais jamais à un scone» peu de temps avant d’en jeter un à Larry, mais il a comparé Larry à un président du XIXe siècle et a imploré lui de “Arrêtez de donner des leçons au monde sur votre point de vue.”

(Note latérale: Aussi âgé que Larry a l’air, il est nettement plus jeune que la plupart des principaux prétendants de cette année à la présidentielle.)

Jeff Outburst le plus fort

J’ai aimé que Jeff crie «I thaid lo thiento!» Trois fois lors de son voyage à la poubelle, mais l’honneur revient à «Ma langue est toute enflée. Il SUCE. “

Meilleure ligne Leon

Inspiré par l’Arnold Palmer, Leon propose son propre mélange de boissons. “Vous savez combien de fois j’ai putain de lait et de Mountain Dew ensemble?”, Demande-t-il. “J’aurais pu avoir ma propre putain de boisson, la Leon Black.” Leon n’est pas le premier à recommander cette boisson au son dégoûtant. Plusieurs YouTubers l’ont essayé et ils ne sont pas morts (du moins pas devant la caméra). Mais attention: si vous ne le buvez pas rapidement, le lait pourrait cailler.

Larry le plus profondément détesté

Lorsque Larry parle à Cox de l’introduction qu’elle va faire, il lui demande de dire qu’il parle six langues. «Vous voulez impressionner les gens par des mensonges?», Dit-elle. Un air perplexe, Larry répond: “Eh bien, comment les impressionnez-vous autrement?”

Le plus étrange look de Larry

Le look le plus étrange de Larry cette semaine était son expression alors qu’il utilisait le podium pour se couvrir d’un barrage de pain.

Mais l’apparence la plus étrange de Larry jamais – encore plus étrange que la cape qu’il portait sur Seinfeld – est la façon dont sa mâchoire inférieure se déplace comme un personnage de dessin animé mal animé quand il rit vraiment fort.

Divulgation: HBO est un premier investisseur dans The Ringer.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer