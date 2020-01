“Cutter and Bone” d’Ivan Passer est sorti en 1981 mais pourrait tout aussi bien sortir aujourd’hui

C’est une vieille blague que les films en compétition pour les grands honneurs pendant la saison des prix n’offrent pas beaucoup d’évasion. En 2008, une année où les drames sombres No Country for Old Men et There Will Be Blood se sont affrontés dans la catégorie du meilleur film, l’animateur des Oscars Jon Stewart a pensé: «Cette ville a-t-elle besoin d’un câlin?

Cette année, les offres ne sont pas si sombres, mais quelque chose est dans l’air. Les couteaux de Rian Johnson font une fête de Thanksgiving à partir des querelles intrafamiliales de l’ère Trump, tandis que le phénomène transnational Parasite de Bong Joon-ho transforme les conflits de classe en un thriller imprévisible – The People Under the Upstairs / Downstairs. Alors que ces films ont transformé les préoccupations contemporaines en divertissements suffisamment acceptables pour devenir des succès grand public, les remises de prix généralement mousseuses sont devenues des spectacles plus sinistres.

La récente cérémonie des Golden Globes a eu un hôte faisant de l’anti-humour à visage po à partir de véritables scandales sur un ton plus conflictuel que taquin, et les gagnants ont plaidé pour une demi-douzaine de causes tout aussi urgentes dans leurs discours – sauf une, Russell Crowe, qui a envoyé une déclaration écrite sur les incendies apocalyptiques dans sa maison d’Australie.

L’anxiété dans la pièce a trouvé son expression la plus vraie dans la peur de la scène de Joaquin Phoenix, un railleur introverti dans les meilleures circonstances, dont le discours d’acceptation du meilleur acteur dans un drame a suggéré que toutes les bonnes intentions derrière les discours politiques de cette soirée étaient insuffisantes. «C’est vraiment bien que tant de personnes aient envoyé leurs meilleurs vœux en Australie, mais nous devons faire plus que cela. … C’est formidable de voter, mais parfois nous devons prendre cette responsabilité sur nous-mêmes et faire des changements et des sacrifices dans nos propres vies. »En d’autres termes, quelqu’un devrait faire quelque chose pour résoudre tous les problèmes – un sentiment au cœur de la grande anxiété environnementale de 2018 film, First Reformed, dans lequel le plaidoyer bien mérité du révérend Ernst Toller selon lequel “quelqu’un doit faire quelque chose” a fonctionné comme une évaluation directe des réalités à l’intérieur et à l’extérieur du film, ainsi qu’un désir sans direction pour une action qui peut être transmuée en quelque chose explosif.

Un film qui construit des calamités contemporaines dans la vie intérieure d’un personnage durable – l’archétype de l’homme dans une pièce de Paul Schrader, habité par Ethan Hawke en tant que Toller – First Reformed est une créature rare, dont les antécédents se trouvent dans le cinéma d’art et d’essai européen des contemporains de Schrader dans le «New Hollywood». Un tel contemporain était Ivan Passer, décédé le jeudi 9 janvier, et son travail mérite d’être revu. Son drame de 1981, Cutter’s Way, basé sur le roman Cutter and Bone de Newton Thornburg, est un autre film sur l’inaction et son compagnon de lit, la frustration. Dans le film, Richard Bone (Jeff Bridges) est un lothario capricieux qui voit un homme fourrer le corps d’une femme dans une benne à ordures une nuit à Santa Barbara. Il suggère à son ami Alex Cutter (John Heard) que le coupable pourrait être un industriel local J.J. Cordon (Stephen Elliott). Cutter, qui a perdu un œil, un bras et une jambe au Vietnam, boit constamment et se complaît à tourmenter Bone avec ses provocations. Avec Cord comme nouvelle cible, il s’accroche au mystère et entraîne Bone dans une obsession dangereuse.

Passer avait fui la Tchécoslovaquie avec son collaborateur régulier Miloš Forman en 1969. La carrière de Forman, qui a commencé avec des longs métrages tchèques comme Loves of a Blonde et The Firemen’s Ball, co-écrit avec Passer, a grimpé à de grands sommets en remportant deux Oscars du meilleur réalisateur. avec One Flew Over the Cuckoo’s Nest en 1975 et Amadeus en 1984, le premier sommet reconnu du New Hollywood, le deuxième emblématique du cinéma grand public de «qualité» en une décennie de suites et de films slasher.

Passer a parlé franchement des défis de faire du Firemen’s Ball, une farce classique mettant en vedette des acteurs non professionnels se précipitant à travers un banquet dans lequel tous les prix de la vente aux enchères sont finalement volés, sous les restrictions du régime soviétique. “[Forman and I] a pris un morceau de papier et nous avons écrit plusieurs points comme «ça devrait être une comédie», parce que le Parti communiste et la censure étaient plus tolérants avec les comédies », a déclaré Passer à Film Comment en 2016.« «Il devrait être tourné en dehors du studio, dans les rues, “parce qu’ils ne regarderaient pas trop par-dessus notre épaule.”

Les films Passer réalisés en Amérique, parmi eux Born to Win et Silver Bears, n’ont jamais atteint la popularité ou l’acclamation de Forman’s, bien que Cutter’s Way s’accorde parfaitement avec les drames américains optimistes de l’ère post-Watergate. Comme dans The Parallax View, la mort d’une femme est le catalyseur d’une enquête sur les machinations des puissants et de l’impuissance des Américains ordinaires; comme Night Moves, la solution au mystère n’offre ni réconfort ni révélation au détective, dont la récompense est l’isolement. Comme de nombreux thrillers de l’époque, Cutter’s Way pourrait être qualifié de néo-noir, une mise à jour du tableau du crime des années 40 parsemé des séquelles de la guerre: pauvreté, corruption, paranoïa.

Le film noir d’Hollywood a inspiré le travail du directeur de la photographie de Jordan Jordan Cronenweth, qui ferait l’histoire du cinéma un an plus tard avec son travail sur le Blade Runner de Ridley Scott, codifiant pour toujours un style noir éclairé par l’expressionnisme dans l’esthétique cyberpunk en plein essor. Pour Cutter’s Way, Cronenweth a mis l’accent sur le blues en faveur d’un schéma à la fois sourd et terreux que Passer a reconnu comme un hommage à la cinématographie en noir et blanc – un noir en couleur, mais à peine. Le générique d’ouverture joue sur des images ralenties d’un défilé qui passe du noir et blanc à la couleur, accompagnées de la partition étrange de la cithare de Jack Nitzsche, comme si le film lui-même sortait du passé.

L’affiche du film déclare «Alex Cutter avait un fantasme… celui auquel ses amis ne pouvaient pas échapper» et Heard’s Cutter a une stature mythique, l’oracle à demi aveugle qui voit la vérité, le prix de ses révélations étant sa compagnie. Passer a dit qu’il avait découvert Heard lors d’une représentation d’Othello où il avait été envoyé pour rencontrer Richard Dreyfuss; au lieu de cela, Cassio de Heard a attiré son attention. Heard a apporté à Cutter son fanfaronnade new-yorkaise et son expérience réelle de l’alcoolisme, et ses freakouts ont le sentiment d’un exercice d’acteur dont les autres personnages sont simplement témoins, déchirés quant à l’interruption. Dans un passage, Cutter fait passer clandestinement Bone et Valerie (Ann Dusenberry), la sœur de la victime, dans un club où la femme de Cord est assise de l’autre côté du jardin, et raconte sa théorie du meurtre à portée de voix.

L’inconfort de Bone et Valérie face au faux pas intentionnel se mêle à l’angoisse de voir un acteur pousser jusqu’au bord du «par-dessus». L’incertitude quant à la façon de traiter avec un ami en crise – pour garder la distance, respecter son la vie privée, ou d’intervenir avec le sentiment que vous savez ce qui est le mieux pour eux – devient une version micro des plus grandes questions du film: que faire de Cutter et que faire des forces qui rendent Cutter fou?

Aucune des deux questions n’a de réponse facile, car il n’est pas clair que quelque chose ne va pas avec Cutter. Comme la crise personnelle / spirituelle d’Ernst Toller dans First Reformed, son grief spécifique concernant ses souffrances au Vietnam s’est transformé en une rage caressante qui a besoin d’une cible. “Il est responsable”, siffle Cutter à Bone, “lui et tous les enculés du monde comme lui, ils sont tous pareils … Parce que ce n’est jamais leur cul qui est en jeu. C’est toujours quelqu’un d’autre. Toujours à toi, à moi, à nous. »Cord n’a pas envoyé Cutter en première ligne, mais il est assez coupable. Les lectures du film, telles que celles de Dave Kehr pour le Chicago Reader, ont vu le film comme une «envie post-Watergate de divulgation complète et de réarmement moral», interprétant mal la perspective moraliste plus large de Passer.

Le film encadre sa sombre vision du pays à la fin des années 70, non seulement à travers le malheur de Cutter au Vietnam, mais aussi le sexe passif qui maintient Bone à distance des gens de sa vie. Passer a regardé le déluge de la guerre du Vietnam de loin, et son diagnostic est un malaise culturel généralisé, sans la sympathie engendrée par les détectives de sacs tristes comme Gene Hackman’s in Night Moves. Ce mépris qui coule librement, tenu également pour les méfaits d’une classe dirigeante incarnée par Cord et le philandering sans racines de Bone et de la génération hippie, donne à Cutter’s Way sa grandeur âcre.

Les autres points de référence sont plus littéraires que contemporains: les premières lignes de dialogue de Cutter font référence à Moby-Dick, établissant explicitement un parallèle entre la quête suicidaire de sens du vétéran et le capitaine à une patte Ahab. Et comme il le ferait dans la parabole Arthurienne Le roi pêcheur, Bridges coupe la figure d’un chevalier capricieux: Lancelot, le beau guerrier qui est le véritable compagnon d’Arthur jusqu’à ce que sa liaison avec Guenièvre entraîne leur ruine. Parmi les nombreuses faiblesses de Bone se trouve son penchant pour la femme de Cutter, Maureen (Lisa Eichhorn), qui traite leur affaire avec une démission qui correspond à l’apathie de Bone. Pour la plupart du film, Cutter fait la lumière sur leur arrangement, au moins jusqu’à ce qu’il puisse utiliser la culpabilité de Bone pour l’attirer dans une confrontation désespérée avec Cord. Là, une finale haletante fait de Cutter une autre figure chevaleresque: Don Quichotte, se penchant sur ses moulins à vent, dans un achèvement du faux personnage arthurien doté d’une dignité folle et tragique.

Il serait tentant, en 2020, de revisiter Cutter’s Way et de le voir comme un film sur les classes inférieures se dressant contre les sangs bleus dépravés. Il y a maintenant une fausseté dans la vague de méchants riches dans les films et la télévision, l’idée qu’une industrie dorée veut assurer que l’argent du public n’est pas tout. Pourtant, l’image de Cutter and Bone en tant que chevaliers errants résonne précisément parce que le script suggère qu’ils sont eux-mêmes les moutons noirs d’une classe quasi-noble. Bone couche avec une femme mariée pour de l’argent et joue au tennis avec le riche copain George (Arthur Rosenberg), qui le presse de travailler à plein temps dans son entreprise de marina. Cutter pousse Bone à propos de son pedigree «Ivy League» et de son potentiel raté, tandis que la photo d’un hale et d’un Cutter souriant sur un bateau avec George suggère des moments plus heureux avant la guerre. L’implication que la tragédie mutuelle de ces hommes est leur perte de couleurs sociales dans l’apathie de Bone et la vendetta de Cutter contre Cord, qui représente non seulement l’injustice mais l’effilochage d’une obligation de noblesse partagée.

Ce sentiment d’un devoir hérité envers les moins fortunés, que Phoenix a suggéré dans son discours de rond-point Globes, ne s’étend souvent que jusqu’à présent. Ce qui résonne à propos de Cutter’s Way à une époque de blagues d’Epstein et de terreur apocalyptique, c’est son articulation de l’échange d’une inertie confortable pour une étape inquiétante vers l’inconnu. L’os paresseux et anhédonique de Bridges (un précurseur en quelque sorte du Mec, un autre layabout côtier poussé à l’action) traverse le mystère avec le malaise d’un playboy qui devra peut-être enfin promettre sa loyauté et «danser avec celui qui l’a porté». “Le monde manque de héros, Rich”, ricane Cutter, et dans les derniers instants, dans une décision soudaine qu’il serait injuste de révéler – même si les fans de Marlowe d’Elliott Gould dans The Long Goodbye pourraient l’approuver – Bone se livre à la quête de Cutter. Jusque-là, toutes ses actions ont été motivées en voulant empêcher son ami d’aller trop loin; maintenant il saute du même précipice. Alors que les deux compagnons sont dans ce dernier plan liés par le même cordon, la coupe effrayante de la fin au noir est l’opposé des câlins rassurants que les cinéphiles auraient pu souhaiter à la fin des années 70, les replongeant dans le monde en dehors du film sans aucun sens des retombées de l’histoire. L’héritage de Cutter’s Way est enveloppé dans cette terreur d’incertitude, ce que Passer suggère, c’est pourquoi si peu de gens comme Bone agissent contre l’injustice et pourquoi les choses ne semblent jamais changer.

Brendan Boyle travaille dans une exposition de films à Chicago, Illinois.