Cycliste Sierra, de Cuba, pour des positions d’escalade dans Tour Down Under

Murray Bridge, Australie, 17 janvier (Lataina Press) Le cycliste Arlenis Sierra, de Cuba, cherchera aujourd’hui, lors de la deuxième étape, à grimper sur le circuit australien Down Down, qui domine l’hôte Chloe Hosking.

Sierra, capitaine du club kazakh Astana, a terminé la veille à la neuvième place de la première étape, parcourant une distance de 116,3 kilomètres entre les villes de Hahndorf et Macclesfield.

La cavalière cubaine a rencontré le parcours en trois heures, 17 minutes et deux secondes, identique à celle reflétée par la gagnante et ses escortes les plus proches, Lotta Henttala, de Finlande et Matilda Raynolds, également d’Australie, dans cet ordre.

Au classement général individuel, Hosking envoie avec un temps de 3: 16,51 heures, valable pour surpasser en quatre secondes à Henttala, et en six à Leah Kirchmann, du Canada.

Demain, le troisième segment se déroulera entre Nairne-Stirling, sur un parcours de 109,1 kilomètres. Un jour plus tard, le vainqueur de l’épreuve sera défini après avoir pédalé les candidats, sur environ 42,5 kilomètres sur un circuit de 1,7 km dans le centre urbain d’Adélaïde.

