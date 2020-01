«Cynique, erroné, intéressé et motivé»

Simon Jordan a lancé une attaque extraordinaire contre Pep Guardiola après que le patron de Man City a demandé la suppression d’une compétition de coupe d’Angleterre.

Guardiola – dont le côté de la ville a joué huit fois en janvier – pense que la suppression d’une compétition aiderait la forme physique et la santé globale des joueurs au milieu de blessures graves aux stars anglaises Marcus Rashford et Harry Kane.

Rashford a une double fracture de stress dans le dos

Il a déclaré: «C’est insoutenable. Nous demandons beaucoup aux joueurs, c’est trop. Nous leur avons dit quand nous étions avec la Premier League. Ils devraient refléter [on] mais tous les managers s’en sont plaints et ils s’en moquent.

«Éliminez les compétitions, supprimez-les. Moins de matchs, moins de compétitions, moins d’équipes, plus de qualité, moins de quantité. »

Mais l’ancien Jordan de Crystal Palace, propriétaire de Jordan, estime que cela est typique du manque apparent de soins de la Premier League pour le reste de la pyramide du football.

“La Ligue de football a besoin de la Coupe de la Ligue de football”, a déclaré Jordan à talkSPORT. «Il doit générer de l’argent en dehors de la Premier League. La Premier League n’est pas le seul match en ville.

Pep Guardiola n’est pas surpris par les récentes blessures de stars de la Premier League

“Il est faux que ces clubs soient autorisés à parler des compétitions de club. Il savait ce qui était en jeu et il est tout en haut de la pile des privilèges quand il s’agit d’acheter des joueurs.

«C’est ce qui pue dans la Premier League. Nous parlons de traditions au cœur de notre jeu.

“Il y a quelqu’un qui vient ici, qui fait fortune dans l’un de nos meilleurs clubs et qui parle de retirer des tournois de coupe – mais il jouera en Coupe du monde des clubs et en Ligue des champions.

«Ils vont provoquer la ruine du football anglais en créant une passerelle vers les super ligues européennes. Ça pue.

Il a ajouté: «C’est cynique, c’est faux, c’est intéressé et motivé. La seule raison pour laquelle nous avons la Premier League est à cause de la force du football dans ce pays.

«C’est une pyramide et la Premier League la tue. En participant à un concours, vous ébranlez le tissu de ce dont tout le monde a besoin dans ce pays.

“Je pensais qu’il serait content de la Coupe de la Ligue parce que c’est probablement la seule chose qu’ils vont gagner cette saison!”

.