DaBaby doit arrêter de lire ses fichues mentions

Chaque semaine, Micah Peters étudie le monde de la musique – des nouvelles sorties aux tendances bouillonnantes en passant par les anniversaires à la fois grands et obscurs – et donne quelques recommandations.

Si “Bop”, l’un des plus grands succès commerciaux de DaBaby, est la preuve qu’il lit ses mentions, alors son nouveau projet, Blame It on Baby, sert de preuve que c’est bien pire que cela – il recherche définitivement le nom. Une poignée de mixtapes franches et originales remontant à 2016, et ses débuts Interscope Baby On Baby en 2019 sur lesquels il commence à rapper précisément à 0:00, ont attiré l’attention du rappeur de Caroline du Nord en tant que quelqu’un qui viole avec force, comme s’il était Costume musculaire de Ludacris dans la vidéo “Get Back”, mais sensible, et avec une cadence facilement reconnaissable. Dahdah-dah-dahdah-dah-dahdah, Dah-dahdah-dah-dahdah, dah-dahdah-dah-dahdah. Un léger contrecoup, ou plutôt un épuisement critique avec le gimmick rappeur puissant de DaBaby avait commencé à prendre racine avant ses débuts honnêtes à la bonté, Kirk, et sur “Bop”, il a donné à la galerie d’arachides un peu de ce qu’ils pensaient vouloir, comme un régal: “‘Je suis peu orthodoxe qu’un enculé / Aye quand tu vas’ changer le courant? Je pensais que tu ne demanderais jamais.”

Passons directement au point sur son nouveau projet lorsque DaBaby change un peu trop les choses et commence à chanter. C’est mauvais. «Sad Sh * t» est une chanson de rap-sanger sanguine et par excellence, dans laquelle notre anti-héros se sent comme de la merde pure et veut juste la récupérer («Tu me manques aussi, je cain’eem cap», dit-il), mais ne sera pas exactement changer ses façons de l’obtenir (“putain de retour quatre ou cinq femmes”). Je n’aime pas penser à un type de rap comme diamétralement opposé à l’autre, mais “Sad Sh * t”, “Find My Way” et “Rockstar” sont tous d’un morceau avec le genre de rap mélodique que DaBaby a été, depuis plus d’un an environ, l’antithèse de. Les résultats sont assez mitigés.

Blame It On Baby est le premier projet de DaBaby après la performance de Fallon, l’album en tête des classements et les nominations aux Grammy Awards – il sert d’autopsie mineure à son année tumultueuse et plus à l’honneur (le mois dernier, une femme a déposé une plainte contre lui après l’avoir giflée au visage alors qu’il se dirigeait vers la scène lors d’un concert début mars), et veut servir de preuve qu’il n’est pas un poney à un tour. Dans l’ensemble, Blame It est moins déchiqueté et incendiaire que les projets qui l’ont précédé, conçus à dessein pour capturer des auditeurs qui ne font pas souvent du rap mais comme ça, mais pas assez mous pour vous aliéner si vous étiez déjà à bord.

Huit titres dans Blame Cela demande enfin votre attention: «Jump» est la merde à indice d’octane élevé, pédale au sol, punch-TK-autorité-figure-dans-le-visage pour laquelle je viens à DaBaby. Une fonctionnalité électrique de YoungBoy Never Broke Again garantit que c’est la chanson sur Blame It avec l’énergie la plus chaotique, mais plus important encore, DaBaby ressemble le plus à lui-même. Son premier bar? “Elle dit que j’ai l’air bien, salope, je fais des pompes.”

Maintenant, pour quelques recommandations:

«George Bondo», Westside Gunn

Westside Gunn rappe aussi – mieux, vraiment – que jamais sur son nouvel album Pray for Paris. C’est aussi son projet le plus accessible, et peut-être le plus que j’ai apprécié depuis longtemps. Alors que la voix de Gunn Hanna-Barbera sonne le plus clairement, il est prêt à céder du terrain à des gens comme Roc Marciano, Freddie Gibbs et Boldy James tout au long du projet. Les meilleures chansons, cependant, sont toujours les coupes de poses de Griselda, comme «George Bondo», dans lequel le Gunn, Benny the Butcher et Conway The Machine échangent des raps fantastiques de gouttières («J’ai un impact sur la culture comme Eric Bischoff») .

“Celui-ci”, Jme

Cette chanson est sortie depuis fin novembre, et dans l’intervalle, je ne sais toujours pas d’où vient exactement l’échantillon de jeu vidéo. Un jeu de Zelda? Final Fantasy? Pokémon? Galaga?

En tout cas, la chanson hors concours de l’album Grime MC de JME a finalement reçu le traitement visuel la semaine dernière, et P Money et le frère de JME Skepta font des camées.

«Incohérent», Buddy et Kent Jamz

Toutes les chansons du projet commun Buddy et Kent Jamz Janktape Vol. 1 vol stationnaire pendant environ trois minutes, et aucune chanson ne dépasse quatre, mais la plus courte, “Inconsistent”, qui arrive à un peu moins de deux, est celle que j’écoute compulsivement. C’est un simple aperçu d’une mélodie gospel sur une production clairsemée qui se compose d’un peu plus qu’une guitare, et les deux deviennent incroyablement émouvants et honnêtes à propos de leur témoin absolu. “Je ne suis pas cohérente, je ne suis pas cohérente, elle ne peut pas dépendre de moi”, chantent-ils.

«Les mêmes chansons», Jeshi

Jeshi est un rappeur de l’Est de Londres qui a passé l’année dernière à tourner avec Slowthai et Mura Masa, et son EP Bad Taste, sorti plus tôt ce mois-ci, était sa soirée de sortie à la mode. Il y a quelque chose qui semble imprévu dans sa musique, bien que chaque chanson soit réfléchie, avec au moins deux mouvements – il ne viole pas vraiment les mots, tant qu’il les laisse sortir de sa bouche. Regardez ce passage, en haut du deuxième couplet: «Je suis une poubelle de première classe, fais le tour de la Benz, la vie n’est pas si mauvaise / essaie d’aider des amis à mettre le couteau Rambo en toi sur les plaques, toute l’année plus tard, ne peut toujours pas se détendre. ”