D’accord, Yokuslu refuse d’expliquer le salut militaire controversé qu’il a fait avec son équipe

Le milieu de terrain de 25 ans du Celtic of Vigo a comparu devant les médias pour parler de différentes questions, non seulement de la situation du groupe galicien. Cependant, D’accord Yokuslu Il a préféré ne pas expliquer pourquoi il a fait le salut militaire quand il a affronté son équipe nationale, la Turquie, en France, un geste très controversé à son époque.

“Je ne suis pas un personnage politique; Je suis footballeur et je veux juste parler de football», A-t-il dit lorsqu’on l’interroge à ce sujet. En ce qui concerne le football, Okay Yokuslu a démenti vouloir quitter Celta de Vigo sur le marché d’hiver. “Je suis très heureux ici, donnant de mon mieux pour aider l’équipe“, A déclaré le milieu de terrain, qui a avoué que la blessure au genou qu’il avait subie en mai dernier avec sa sélection l’empêchait de mieux performer en début de parcours. «Ce fut la première blessure grave de ma vie et ce fut difficile pour moi. Au début c’est vrai que ça m’a coûté, mais dans ces derniers matchs je pense que je me suis déjà senti beaucoup mieux», A-t-il ajouté.

D’accord, Yokuslu est confiant que le Celta de Vigo mettra fin à ses problèmes face au but

A propos de la situation de l’équipe, D’accord Yokuslu a commenté:Avant les problèmes celtiques étaient défensifs; que nous avons réussi à corriger et l’image que nous donnons maintenant est celle d’une équipe plus compacte. La signature de Murillo était importante car il parle beaucoup et a de l’expérience. Buts? Nous avons de bons attaquants et j’espère que dimanche nous pourrons briser cette mauvaise séquence“