Dak Prescott fait face à une réaction brutale lors d’une pandémie de coronavirus

Le Texas fait partie des 45 États ayant un ordre de séjour à la maison (ou similaire) dans tout l’État pour limiter la propagation de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

En particulier, les restrictions du Texas encouragent la distanciation sociale et interdisent les rassemblements de 10 personnes ou plus. Mais l’application effective de ces règles a varié d’un État à l’autre. Et selon un rapport de TMZ, le quart-arrière Dak Prescott des Dallas Cowboys et le porteur de ballon Ezekiel Elliott ont contourné ces règles avec une grande fête ce week-end chez Prescott à Prosper, au Texas.

Le rapport TMZ – qui comprenait des vidéos et des photos – affirmait qu’au moins 30 invités étaient chez Prescott pour une fête d’anniversaire vendredi soir. Bien que le nombre de personnes présentes n’était pas clair sur les photos, vous pouvez voir que les règles de distanciation sociale n’étaient pas respectées.

Selon star-telegram.com, la police de Prosper a répondu aux informations de la fête vendredi, mais les officiers n’ont pas pu vérifier que les directives du CDC étaient violées. Le journal a également cité une source de Prescott qui a nié que le quart-arrière des Cowboys ait violé les règles de distanciation sociale.

Pourtant, cette fête est venue moins de deux semaines après que Prescott a été vu s’entraîner (et non pas prendre des distances sociales) avec Dez Bryant.

Et l’attitude nonchalante de Prescott à la suite d’une crise sanitaire mondiale a bouleversé de nombreux fans.

