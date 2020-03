Dak Prescott obtiendra une grosse augmentation. Voici 3 façons dont les Cowboys peuvent le faire

Dak Prescott est sur le point d’obtenir un nouveau contrat. Le quart-arrière de 26 ans a dépassé les attentes au cours de ses quatre saisons dans la NFL, menant les Cowboys à un record de 40-24 et à deux apparitions en séries éliminatoires à la suite de leur cratère 4-12 en 2015. Après des années de salaires avantageux , il est prêt à rejoindre le palier supérieur des joueurs les mieux payés de la ligue.

La question est maintenant de savoir quelle forme prendra ce chèque de paie. Dallas a une certaine marge de manœuvre avant d’atteindre le plafond salarial de 2020 mais a beaucoup d’agents libres à signer à nouveau au-delà de Prescott, y compris son objectif n ° 1, Amari Cooper. Le quart-arrière aurait déjà refusé un contrat qui lui aurait offert un salaire moyen de 33 millions de dollars et plus de 100 millions de dollars garantis, bien que les détails ne soient pas accessibles au public.

Cela met Prescott en position de négocier son chemin vers le salaire le plus riche de l’histoire de la NFL s’il peut dépasser la moyenne annuelle de Russell Wilson de 35 millions de dollars. Il serait juste un espace réservé en haut de la liste, en attendant l’extension incontournable de Patrick Mahomes avec Kansas City. Pourtant, gagner ce surnom de «joueur le mieux payé» est un honneur réservé aux QB prometteurs de la ligue, qu’ils jouent jusqu’au titre (comme Wilson) ou non (Joe Flacco).

Prescott pourrait revendiquer sa place au sommet de Cash Mountain en concluant un accord avec les Cowboys. Il pourrait retarder ou éventuellement faire dérailler son ascension si les deux parties ne parviennent pas à s’entendre sur un contrat et Dallas est obligé de recourir à l’étiquette de franchise pour le garder sur la liste. Quelles sont donc les options de Prescott – et quel pourrait être le meilleur scénario pour lui?

L’accord de franchise traditionnel QB: 5 ans, 170 millions de dollars, 130 millions de dollars garantis

Le scénario le plus probable pour les jeunes quarts débutants est un contrat à long terme avec plus de 75% de cet argent garanti. Voici des exemples récents.

Wilson (2019): quatre ans, 140 millions de dollars, 107 millions de dollars garantis

Jared Goff (2019): quatre ans, 134 millions de dollars, 110 millions de dollars garantis

Carson Wentz (2019): quatre ans, 128 millions de dollars, 107,9 millions de dollars garantis

Mais ce sont toutes des prorogations de contrat qui ont ajouté de l’argent aux offres en cours. Prescott recommencerait à zéro, le laissant ouvert à un accord à la Derek Carr de 2017 avec les Raiders (cinq ans, 125 millions de dollars, 70,2 millions de dollars garantis).

Il serait logique que Prescott suive la route de Goff, car ils ont été rédigés au cours de la même saison et parce que Prescott n’a pas les mêmes problèmes de blessures que Wentz. Les Cowboys envisageraient alors de rattacher environ 17% du plafond salarial de la saison prochaine au salaire annuel moyen de leur QB. En supposant un plafond salarial de 200 millions de dollars en 2020, cela ressemblerait à: cinq ans, 170 à 175 millions de dollars et environ 130 millions de dollars garantis.

C’est beaucoup d’argent, surtout pour un ancien choix de quatrième ronde qui a gagné, par Spotrac, 4,7 millions de dollars au cours des quatre premières années de sa carrière. Il y a une stabilité financière là-bas, et cela consoliderait le statut de Prescott en tant que joueur haut de gamme, ainsi que la conviction de Dallas qu’il est un quart de franchise.

Il pourrait être encore plus élevé que 175 millions de dollars, selon la façon dont la nouvelle convention collective proposée ajuste le plafond salarial de l’année prochaine. Les joueurs sont sur le point d’avoir plus d’argent dans leur pot, et une nouvelle CBA créera une escalade dans les gros contrats. Toute entente signée par Prescott ce printemps sera une aubaine. Il pourrait également être immédiatement éclipsé par les contrats d’agent libre qui suivront en 2021 et 2022 à mesure que les revenus de la ligue augmenteront.

La route Kirk Cousins: 3 ans entièrement garantis, 99 millions de dollars

Prescott peut avoir un autre plan pour encaisser. Selon les rapports du NFL Scouting Combine, il envisage un contrat plus court qui lui permet de négocier un nouvel accord en trois saisons – quand il aura 29 ans et, théoriquement, entrera dans son apogée en tant que NFL stratège.

Cela pourrait fonctionner pour Prescott, qui a misé sur lui-même en refusant les ouvertures du propriétaire Jerry Jones et en rejetant les prolongations de contrat antérieures. Il a fait ses preuves en tant que centre solide du système solaire des Cowboys, même lorsque le club autour de lui est instable. On lui a demandé de lancer plus que jamais en 2019 et a répondu avec une saison de 4900 verges, 30 touchés avec une moyenne de 8,2 verges par passe (tous les sommets de la carrière avec une marge significative).

S’il peut éviter une blessure – raisonnable, étant donné qu’il n’a pas manqué un début depuis qu’il a rejoint la NFL en 2016 – un accord similaire au contrat entièrement garanti de Kirk Cousins ​​avec les Vikings pourrait avoir un sens.

Cousins ​​a signé un contrat de 84 millions de dollars sur trois ans pour remplacer Case Keenum dans le Minnesota en 2018. Prescott pourrait tirer encore plus d’argent dans un délai similaire.

Il avait trois ans de moins que Cousins ​​quand il a décampé vers le NFC North. Il a plus d’apparitions en séries éliminatoires et en Pro Bowl que l’ancien quart-arrière de Washington avant de changer d’équipe. Son classement de passeur de carrière est supérieur de plus de trois points à celui de Cousins ​​lorsqu’il a finalement atteint le libre arbitre (97,0 à 93,7).

Les Vikings ont réussi à se disputer des cousins ​​pour une moyenne de 27 millions de dollars par an. Prescott pourrait demander plus – peut-être dans la fourchette de 33 millions de dollars que Dallas avait déjà flotté – puis encaisser à nouveau trois ans plus tard.

De 2017 à 2019, le plafond de la ligue est passé de 167 à 188,2 millions de dollars, soit une augmentation de 12,7%. Un saut similaire placerait le plafond de la NFL 2023 à environ 225 millions de dollars. Cette projection est également sans la nouvelle négociation collective qui pourrait transférer plus d’argent aux joueurs, donc c’est probablement une perspective conservatrice dans un avenir proche de la ligue.

Un accord de trois ans pour Prescott créerait une opportunité de tirer profit d’un contrat encore plus important en cours de route. Lorsqu’il serait prêt à refaire le plein en 2023, une prolongation standard du contrat de franchise QB de cinq ans pourrait finir sur 200 millions de dollars et 150 millions de dollars garantis. Ce serait en plus des 100 millions de dollars que Prescott gagne de 2020 à 22. Ce n’est pas mal, comme disent les Français.

Cet accord à court terme rapporterait également moins d’argent garanti qu’un accord de cinq ans. Si Prescott s’inquiète d’une blessure qui épuise son niveau de jeu, cela pourrait être de l’argent qu’il ne récupérera jamais. Mais compte tenu de son histoire, de son jeu constant et de sa capacité à rouler avec les coups de poing à Dallas, cela semble être la meilleure combinaison possible de risque et de récompense pour le jeune QB.

Le mouvement «Dallas a besoin de gagner du temps»: une étiquette de franchise exclusive en 2020 (un an, environ 33 millions de dollars)

Si Jones ne peut s’engager sur aucune des deux premières options, il a toujours un moyen de garder Prescott en argent et en bleu. Dallas peut placer l’étiquette de franchise sur son quart-arrière et le conserver pour 2020.

Une étiquette de franchise exclusive isolerait efficacement Prescott des autres équipes, donnant aux Cowboys jusqu’à la date limite du 15 juillet pour conclure un accord à long terme. Même s’ils ne le peuvent pas, il serait sous contrat pour la saison à venir et Dallas aurait une autre chance de prolonger la prochaine intersaison.

Si Prescott décide de jouer sous le tag et de ne pas tenir le coup, il pourrait utiliser une autre saison solide comme point de départ pour un contrat plus riche en 2021. Cela permettrait également à Dallas une année entière de voir comment son nouveau jumelage entre Prescott et sa nouvelle tête L’entraîneur – l’ancien joueur des Packers Mike McCarthy – regarde avant de prendre un engagement à long terme.

Comme discuté, l’ABC en attente pourrait faire d’une franchise une victoire pour Prescott. Il obtiendrait une augmentation massive pour cette saison, puis la possibilité de négocier un nouveau contrat dans le contexte d’un plafond salarial qui pourrait être supérieur de 20 millions de dollars (ou plus) au nombre de 2020. Une augmentation du plafond de 15 pour cent – sur le haut de gamme des estimations, mais pas complètement déraisonnable – pourrait faire passer son salaire de base de 34 millions de dollars à quelque chose dans la fourchette de 39 millions de dollars.

Cependant, cela dépendrait d’une saison forte, et une blessure pourrait anéantir son tir pour encaisser. De toutes les options sur la table pour Prescott, c’est probablement la moins prospère (et la plus risquée) pour le quart-arrière en herbe.

Prescott va obtenir une grosse augmentation en 2020. La question est de savoir combien de temps durera le contrat qui y est attaché. S’il est prêt à parier à nouveau sur lui-même, il peut être plus judicieux d’opter pour un salaire inférieur sur un contrat plus court dans l’espoir d’un salaire plus élevé dans un avenir proche.

Nous ne savons pas encore sur quoi Prescott atterrira ni comment les Cowboys l’accueilleront. Mais alors que le QB croissant peut techniquement se diriger vers une agence libre ce printemps, les chances que ses chèques de paie soient signés par quelqu’un d’autre que Jones en 2020 sont pratiquement nulles.