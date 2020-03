Dakota Johnson’s New House, Outdoor Voices et Book Recommendations

Pendant des moments étranges, nous sommes réunis à partir de nos maisons individuelles pour discuter de certaines des nouvelles les plus pressantes: la nouvelle maison de Dakota Johnson à Los Angeles pleine de souvenirs, y compris le yacht de Winston Churchill (1:13), le modèle commercial qui a des entreprises comme Outdoor Voices en faillite (18:20), et les retombées qui poussent tout le monde à se demander où se trouvent les relations entre le prince Harry et le prince William (27:20). Le plus: toutes les recommandations de livres que vous devriez considérer pendant que nous avons le temps supplémentaire (33:45).

