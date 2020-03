D’Alan Brazil à Zara Tindall … Un guide de A à Z définitif avec tout ce que vous devez savoir sur le Festival de Cheltenham

Ah, le Cheltenham Festival. L’une des plus belles semaines du calendrier sportif.

Depuis 1861, les meilleurs chevaux de course de chevaux ont afflué dans la petite ville du Gloucestershire pour se battre pour certains des prix les plus historiques du sport.

Cheltenham est connu comme le plus grand spectacle sur gazon

Et les parieurs les suivent jusqu’au gazon sacré de Prestbury Park pour une ruée émotionnelle qui ne peut être égalée.

Le son de Cheltenham ne ressemble à aucun autre: un crescendo tonitruant d’équidés soutenu par le rugissement de milliers de fièvre.

Pendant une semaine seulement, tout le monde est un expert. Tout le monde a une astuce. Même ceux qui ne sont pas tout à fait intéressés par les courses de chevaux ont le flottement occasionnel sous la table au travail.

Le 10 mars, la fièvre des courses de chevaux balayera la nation. Donc, que vous ayez une boîte pour la Gold Cup ou que vous prévoyiez de la diffuser sur votre téléphone, voici votre guide définitif de A à Z pour le Festival de Cheltenham.

A est pour Alan Brazil

Notre propre présentateur de Breakfast Show est un héros culte au Festival.

Lorsqu’il n’est pas en direct, vous pouvez souvent le trouver en train de tenir la cour avec divers A-listers dans la tente Guinness, ou de célébrer ses gains dans l’un des pubs pittoresques à proximité.

Al vous proposera le petit-déjeuner en direct du cours tous les jours cette semaine, tandis que talkSPORT vous offre une couverture radio exclusive du Festival.

Alan Brazil à Cheltenham:

✅ mardi

✅ Mercredi

✅ jeudi

⁉️ Vendredi

B est pour les paris

Et beaucoup. Des millions de livres changeront de mains au cours de la semaine.

Le jeu, tant qu’il est fait de manière responsable, ajoute au frisson de nombreux parieurs, et une journée à Cheltenham peut être gratuite si vous jouez correctement vos cartes.

C est pour Craic

Tout le monde a passé de bons moments, généralement avec une ou deux boissons. Le terme se traduit probablement le plus directement par «amusant», bien que cela ne le coupe pas vraiment. C’est une forme de plaisir typiquement irlandaise.

Les fêtards irlandais se rendent à Cheltenham par milliers pour célébrer le festival, qui a un lien profond avec l’île d’émeraude.

Les Irlandais adorent une journée à Cheltenham

D est pour les chevaux noirs

Un cheval qui pourrait surprendre et gagner, même s’il est peu probable qu’il le fasse.

Un cheval blanc peut être un cheval noir car l’expression n’a en fait rien à voir avec la couleur du cheval. Considérez votre esprit soufflé.

E est pour Eric Dier

Le milieu de terrain de Tottenham est né à Cheltenham avant de s’installer au Portugal à un jeune âge.

Ce n’est pas la seule chose qui relie les Spurs au festival. De nombreux footballeurs apprécient une journée aux courses, et l’ancienne star de Tottenham, Jamie O’Hara, nous a raconté une histoire brillante sur le moment où Harry Redknapp a rejoint l’équipe à Cheltenham quelques jours seulement avant d’affronter Manchester United.

🚁 “Woodgate a organisé un hélicoptère pour nous rendre à Cheltenham.”

😡 “Harry a dit que si l’un d’entre nous y allait, nous aurions fini.”

🙏 “Nous lui avons proposé de lui faire un hélicoptère et de venir avec nous.”

👍 “Harry a dit ‘j’en aurai un peu!'”

Grande histoire du temps de @ Redknapp à #THFC!

F est pour la fièvre aphteuse

Le festival de 2001 a été abandonné en raison de la fameuse maladie, qui a fini par coûter à l’économie britannique 8 milliards de livres en raison de l’infection massive de son agriculture.

Nous pensons que cela a également coûté assez cher aux bookmakers.

G pour Gold Cup

L’événement principal! Vendredi est le jour de la Gold Cup et le rugissement est indubitable.

C’est une course en steeple de plus de cinq kilomètres avec 22 clôtures à franchir, une disposition qui signifie que tout cheval sur le terrain a une chance de gagner.

Le verdict de Fred Done, le patron de Betfred …

«J’ai subi des hauts et des bas massifs dans la Gold Cup – j’ai célébré la victoire de Norton’s Coin à 100/1, mais je suis aussi rentré chez moi lorsque des chevaux comme Best Mate, Kauto Star et Bobs Worth ont tous été favoris.

“Je chercherai à obtenir les deux premiers paris dans le livre qui sont le vainqueur de l’année dernière, Al Boum Photo et Santini, en me croisant les doigts.”

H est pour les chevaux

Duh?

Je suis pour l’Irlande

Cheltenham est une opportunité pour l’Irlande de se vanter de la santé de ses courses et de participer également à une compétition traditionnelle contre les Anglais.

Quelle que soit la nation qui a le plus de gagnants au cours de la semaine, la Prestbury Cup, une sorte de trophée de fortune. C’est assez chaudement contesté, et l’année dernière a vu un match nul 14-14.

L’Irlande a un lien massif avec Cheltenham

J est pour Jockey

Le Festival représente la chance pour quelqu’un, souvent court et trapu, de s’immerger dans l’histoire du sport.

Des légendes telles que Ruby Walsh se sont fait un nom à Cheltenham.

K est pour Kauto Star

L’un des meilleurs steeple-chasteurs de l’histoire et une icône à Cheltenham.

Il a terminé sa carrière avec un record de chasse nationale de 3 775 883 £, mais il n’a pu en toucher aucun, car il était un cheval.

Ruby Walsh et Kauto Star sont des légendes de Cheltenham

L est pour la chance

Tristement insaisissable pour la plupart et ennuyeusement commun pour certains. Nous avons tous cet ami.

Vous en aurez besoin si vous voulez profiter de Cheltenham.

M est pour Montpellier

La fin «chic» de la ville de Cheltenham.

Les bars de ce joli petit quartier sont ceux où vous êtes le plus susceptible de croiser les visages célèbres qui continuent après la course.

Nicky Henderson est l’entraîneur le plus titré de l’histoire de Cheltenham

N est pour Nicky Henderson

Nous avons mentionné la Coupe Prestbury. Une autre rivalité féroce est celle qui existe entre les deux meilleurs entraîneurs de ces dernières années, Henderson et Willie Mullins.

Un seul vainqueur les sépare, Henderson étant actuellement au premier rang de tous les temps, et il voudra que cela continue cette année.

O est pour les cotes

Plus les chances sont courtes, plus votre cheval a de chances de gagner, mais aussi moins vous récupérez d’argent pour votre mise.

Les pronostiqueurs prospèrent en découvrant des joyaux cachés avec de longues chances de gagner de grosses sommes d’argent aux parieurs.

P est pour Promenade

C’est le cœur et le centre culturel de la ville.

Si vous vous aventurez à l’extérieur de Prestbury Park, vous découvrirez que Cheltenham est vraiment très sympa.

Q est pour Queen Mother Champion Chase

La reine mère était massivement dans les courses de chevaux, à tel point qu’elle a fait nommer en son honneur la course vedette du deuxième jour de Cheltenham.

Propriétaire de chevaux à succès, elle n’a jamais remporté sa propre course, ne gérant qu’un finaliste avec Game Spirit en 1976.

R est pour Roar

À ne pas confondre avec l’air de Katy Perry, le rugissement de Cheltenham est quelque chose à voir.

Ceux qui l’ont entendu ont souvent du mal à décrire, mais essentiellement ce ne sont que des milliers de parieurs criant très fort sur les chevaux.

Les gens se rassemblent par milliers pour Cheltenham

S est la Saint-Patrick

Imaginez que vous passiez toute votre vie à penser que la Saint-Patrick était le 17 mars avant de réaliser que c’est en fait la date du jeudi à Cheltenham.

Quelle que soit sa proximité avec le 17, le troisième jour du Festival est connu sous le nom de St Patrick’s Day. Comme vous pouvez probablement le deviner, c’est une affaire traditionnellement irlandaise.

T est pour talkSPORT

Nous aimons Cheltenham, au cas où vous n’auriez pas déjà réglé cela.

Nous vous apporterons le Alan Brazil Sports Breakfast Show LIVE du Festival, ainsi que les commentaires de chaque course sur talkSPORT 2.

U est pour Underdog

Un peu comme un cheval noir, mais moins susceptible de gagner.

Un outsider n’est pas censé triompher, donc tout le monde s’enracine et s’en réjouit si c’est le cas.

V est pour le salut de la victoire

La méthode traditionnelle de célébration pour un jockey victorieux.

C’est un miracle qu’ils parviennent parfois à rester à bord de leurs chevaux.

W est pour Willie Mullins

Une légende du jeu. Soutenir l’un de ses chevaux est généralement un très bon cri.

Va-t-il dépasser son adversaire de longue date Henderson cette année?

Willie Mullins renouvelle sa rivalité avec Nicky Henderson au Festival

X est pour X-citement

Vous essayez de trouver quelque chose pour X.

Y est pour Yearling

Quand un cheval a un an mais pas encore deux ans, c’est un yearling.

Ceux-ci sont généralement considérés comme trop jeunes pour courir, la plupart des courses à Cheltenham nécessitant un âge minimum de cinq ans, mais ils sont sacrément mignons.

Z est pour Zara Tindall

Fille de la princesse Anne et fondatrice du club des 18-24 ans de Cheltenham, Zara Tindall est massivement engagée dans ses courses de chevaux.

Son mari et ancienne star du rugby, Mike Tindall, co-présentait souvent le Alan Brazil Sports Breakfast de Cheltenham.

Neil Warnock a raconté une fois une histoire brillante sur la façon dont il s’est retrouvé dans la tente Guinness avec le Brésil et Tindall à 10h00 après le spectacle.

.