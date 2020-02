Dale Earnhardt Jr. défend la célébration de Daytona de Denny Hamlin

Denny Hamlin ne connaissait pas la gravité de l’accident du dernier tour de Ryan Newman lorsqu’il a commencé à célébrer sa deuxième victoire consécutive à Daytona 500. Le pilote Toyota n ° 11 a fait un burn-out sur l’herbe près de la ligne droite à Daytona International Speedway et a poursuivi sa célébration avec son équipe à Victory Lane.

Mais dès qu’ils ont appris que Newman – dont la voiture a tourné, a heurté le mur avant d’être percuté par Corey LaJoie, s’est envolé et a glissé de la piste à l’envers – pourrait ne pas être OK, ils ont cessé de célébrer et le propriétaire de l’équipe Joe Gibbs s’est immédiatement excusé. Plus tard, Gibbs s’est excusé à nouveau, lui, Hamlin et le spotter Chris Lambert ont expliqué qu’ils ne savaient pas ce qui se passait.

Newman a été emmené dans un hôpital voisin de Daytona Beach et a été libéré mercredi, moins de 48 heures après l’accident.

Malgré l’explication de l’équipe n ° 11, les fans de NASCAR sur Twitter ont sans relâche critiqué Hamlin et l’équipe après l’accident pour avoir célébré leur victoire, ce que Dale Earnhardt Jr. a décrit comme “trop ​​critique” avec Twitter “partout dans le monde”.

Sur son podcast hebdomadaire, le téléchargement de Dale Jr., Earnhardt a défendu les actions immédiates de l’équipe, notant à nouveau ses excuses. Il a également comparé les conséquences à celles du Daytona 500 2001, lorsque son père, Dale Earnhardt Sr., a été tragiquement tué au dernier tour de la course alors que Michael Waltrip remportait la première course de sa carrière.

Dale Jr. a expliqué:

«Denny s’en va et célèbre sa victoire, et il a attrapé beaucoup de flack pour cela. Et je ne pensais pas que cela méritait. J’apprécie que Joe Gibbs ait présenté des excuses, mais je ne pensais pas que c’était nécessaire. Mais de nos jours, c’est certainement pour que les gens se déclenchent si facilement.

“Mais si les gens repensent à l’accident de papa en 2001, Michael a célébré. Il était à Victory Lane avec toute son équipe en fête – l’équipe appartenant à mon père – avant qu’ils n’obtiennent finalement les bonnes informations. Et personne n’a jamais dit à ce moment-là: “Oh, comment Michael ose-t-il célébrer jusqu’à ce que nous découvrions ce qui se passe avec Earnhardt?” C’est donc une autre époque, et les gens réagissent différemment à ce type de situations. Je pense qu’ils critiquent trop Denny et son équipe.

«Il est malheureux que quelqu’un dans ce camp ne soit pas arrivé plus vite à Denny et lui ait dit de faire une pause et de tenir sa célébration. Ce n’est pas arrivé, et c’est malheureux, mais ce n’était personne qui avait raison ou tort. C’est comme ça que ça s’est passé. Et nous l’avons déjà vu auparavant et nous avons été beaucoup moins critiques dans d’autres situations extrêmement similaires. »

Earnhardt et le co-animateur de podcast Mike Davis ont également évoqué la course d’été 2015 à Daytona. Junior a gagné alors qu’Austin Dillon était impliqué dans une énorme épave avec sa Chevrolet n ° 3 se retrouvant dans le crochet d’arrêt.

Comparant cette situation à celle de Hamlin lundi soir, Earnhardt a déclaré qu’il aurait très probablement célébré sa victoire s’il n’avait pas vu l’épave de Dillon se dérouler derrière lui.

Il a poursuivi le téléchargement de Dale Jr.:

«Si je n’avais aucune idée que la 3 voiture est entrée dans les tribunes, j’aurais certainement fêté. Mais il m’est arrivé, à ce moment-là, d’entrevoir ce que je pensais être le bas de la voiture, donc dans mon esprit, je suppose que le toit de cette voiture était entré dans la clôture, ce qui est un scénario terrible .

«J’ai vu beaucoup de mauvaises choses en course, et j’ai vu plus d’un mort sur une piste de course. J’ai été sur des pistes de course où des gens ont perdu la vie et plusieurs fois. Je me sens donc comme Denny, il a remporté la course. Il n’a visiblement pas vu la gravité de l’accident dans le miroir. Il ne comprenait pas – comment pouvait-il savoir que Corey LaJoie était entré en contact avec la voiture de Newman comme il l’a fait? Aucun de nous n’aurait su, si nous ne l’avions pas vu à la télévision avec les rediffusions et ainsi de suite, non? Nous avions tous beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus d’informations que Denny. Je pense que c’est tout ce qu’il faut dire à ce sujet. “

.