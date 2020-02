Dale Earnhardt Jr. rate la course, «et ça empire»

DAYTONA BEACH, Floride – Dale Earnhardt Jr. savait qu’il ne manquerait pas d’être au volant après s’être retiré de la course à temps plein en NASCAR Cup Series à la fin de la saison 2017. Mais il pensait également que ces sentiments de nostalgie se dissiperaient avec le temps.

Il s’avère que non seulement il avait tort, mais il a dit que le contraire se passait réellement.

“La course me manque vraiment”, a déclaré Earnhardt dimanche au Daytona International Speedway lors d’une conférence de presse avant le Daytona 500 d’ouverture de la saison. Il était le partant honoraire et a brandi le premier drapeau vert de la course.

«La conduite me manque vraiment et ça empire. J’ai pensé en sortant de la voiture et plus je m’éloignais de ma carrière à temps plein, moins cela me dérangerait. Mais en fait, la situation empire pour une raison quelconque. »

C’est donc une bonne chose que sa seule course par an dans la série XFINITY de deuxième niveau de NASCAR arrive au début de 2020 par rapport aux saisons précédentes.

Earnhardt conduira la Chevrolet n ° 8 pour sa propre équipe XFINITY, JR Motorsports, au Homestead-Miami Speedway en mars. Pour ses courses uniques en 2018 et 2019, il a dû attendre jusqu’en septembre au Richmond Raceway et en août au Darlington Raceway, respectivement. Il a terminé quatrième à Richmond et cinquième à Darlington.

Mais sa course cette année n’est que dans cinq semaines le 21 mars. De nouveaux changements d’horaire pour la saison 2020 ont déplacé la course de championnat de Homestead à Phoenix Raceway, repoussant la piste de la région de Miami plusieurs mois en arrière.

«J’ai vraiment hâte de prendre du temps pour m’asseoir, de sentir les odeurs et d’entendre les bruits et de simplement profiter d’être dans la voiture», a déclaré Earnhardt.

Il est évidemment enthousiaste à l’idée de courir à nouveau, mais courir une course par an comporte également de nombreux défis.

“Je suis nerveux, je vais être honnête”, a admis Junior en riant. “Je suis juste sorti de la voiture pendant un an, c’est un peu difficile de sauter dedans et de rentrer dedans et de comprendre exactement où sont les limites.”

Maintenant analyste pour NBC Sports, qui diffuse la deuxième moitié du calendrier des 36 Cup Cup Series, Earnhardt a expliqué que le fait de manquer la course et de revenir de temps en temps sur la piste l’aidaient tous deux dans le stand. Il a dit que cela l’aide à se souvenir de l’état d’esprit et des émotions d’un conducteur, ce qui se traduit par une meilleure compréhension de la télévision.

Mais ce n’est pas parce qu’il manque beaucoup de courses qu’il ne le pensait qu’il serait prêt à ajouter plus d’une course par saison à son calendrier. Il a dit qu’il avait discuté avec quelques équipes de Cup Series de la possibilité de tester une voiture parce qu’il ne savait pas comment se sent le dernier package avec une plus grande force d’appui, mais les courses sont hors de la table.

“C’est une bonne chose de le manquer, de vouloir le faire”, a déclaré Earnhardt. «Je pense que cela m’aide dans le stand d’avoir cette énergie en tant que fan. Donc je pense qu’on en a plein. C’est probablement plus que je ne devrais faire.

“J’ai ma femme et Isla et tout ça. Je devrais y consacrer autant que possible. On est juste parfait. “

