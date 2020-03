Dale Earnhardt Jr. veut que Redskins choisisse Chase Young

Dale Earnhardt Jr. aime ses Washington Redskins et, surtout pendant la saison de football, il rappelle régulièrement à Internet que ses sentiments reflètent ceux de tous les fans de Washington.

Donc, en ce qui concerne le repêchage de la NFL 2020, le pilote NASCAR à la retraite, bien sûr, a quelques réflexions sur ce que son équipe devrait faire. L’entraîneur de Washington, Ron Rivera, a récemment déclaré que l’équipe entrerait dans le camp en s’attendant à ce que le choix de première ronde Dwayne Haskins en 2019 soit le quart-arrière de départ, et Earnhardt a déclaré, lors de sa convocation au Dan Patrick Show vendredi, qu’il était “à coup sûr” à bord avec cette.

Patrick a souligné que l’équipe, qui a le choix n ° 2 au repêchage cette année, pourrait sélectionner l’ancien quart-arrière de l’Alabama Tua Tagovailoa, qui a subi une blessure à la hanche en fin de saison en novembre et a été opéré. Cependant, Tagovailoa a récemment été autorisé médicalement.

Mais Earnhardt – qui est un fan de l’équipe depuis près de 40 ans – a expliqué pourquoi il voulait (et espérait) que son équipe prenait le risque de le transmettre.

Dale Jr. a déclaré:

«Vous devez vous inquiéter de la blessure et savoir s’il peut surmonter cela. Regardez, j’en suis si loin. Personne, sauf les initiés, ne sait vraiment où est Tua physiquement. Donc, le souci est que vous preniez Tua et il ne surmonte jamais cette blessure. Les hanches sont des affaires sérieuses, mec. Vous ne voyez pas beaucoup de gars revenir des blessures à la hanche et bien faire. Mais si nous ne le repêchons pas et qu’il devient ce joueur génial, c’est juste un risque que vous prenez, et je suis prêt à prendre ce risque.

“Chase Young, c’est un super joueur. Ils parlent de lui comme d’une sorte de joueur une fois tous les dix ans à être recruté pour ce poste. Avec les autres gars que nous avons repêchés sur la défense, en particulier la ligne défensive, au cours des dernières années, cela nous rendrait vraiment très durs sur la ligne de front là-bas. »

Washington, qui a terminé avec une fiche de 3-13 en 2019, a eu beaucoup de difficultés au cours des dernières années, mais lorsque Patrick a demandé si le fan de longue date avait déjà envisagé de changer d’équipe, Earnhardt a répondu: «Non! Non, cela pourrait empirer. Je ne suis même pas près d’envisager cela. “

Il a également expliqué la raison hilarante pour laquelle il aime une certaine distance entre lui et son équipe, c’est pourquoi il n’a jamais pu adopter les Panthers de la Caroline. Il a continué:

«C’est trop près de chez toi, bon Dieu. Imaginez être un fan de Carolina et les faire vivre au cours des deux dernières décennies des Redskins, et vous vivez juste en dessous. Je ne sais pas si ce serait mieux. …

“Au moins où je suis en Caroline du Nord et là-haut en D.C., et oui, je suis frustré et je suis bouleversé, mais ce n’est pas juste sous mon nez ici.”

Juste point, Dale Jr.

Earnhardt et Patrick ont ​​également parlé de la reprise par iRacing de la communauté NASCAR lors de l’épidémie de coronavirus et des noms de bébé potentiels pour Dale Jr. et le deuxième enfant d’Amy Earnhardt.

.