Dale Jr. a surpris Amy Earnhardt pour le deuxième bébé dévoilé

Quand Amy Earnhardt a dit à Dale Jr. qu’elle était enceinte de leur deuxième enfant, son mari a été ravi de stupéfaction (et elle l’a capturé en vidéo pour que nous puissions en profiter). Alors, quand le moment est venu pour le couple d’apprendre s’il a un garçon ou une fille, il a voulu lui rendre la pareille.

Dale Jr. – avec l’aide de leur tout-petit, Isla, qui fêtera son deuxième anniversaire le 30 avril – a découvert le sexe du bébé avant Amy, et il a fait confectionner une paire de chaussures de bébé spéciale pour lui donner pour leur révélation. Les chaussures sont exactement comme celles qu’Amy lui a données il y a quelques années pour lui dire qu’elles avaient une fille.

“Elle a dû me surprendre avec la grossesse, alors je peux la surprendre avec les nouvelles!” Dale Jr.a déclaré dans la vidéo qu’il avait récemment partagée sur Instagram. “Je suis vraiment enthousiaste!”

Et il a écrit dans la légende:

Les Earnhardts ont annoncé en mars qu’ils attendaient leur deuxième enfant, également avec une aide adorable d’Isla, qui était tellement excitée de célébrer le fait de devenir une grande sœur.

Récemment, sur le téléchargement de Dale Jr., le podcast hebdomadaire de 15 fois le plus populaire des pilotes de NASCAR, Earnhardt a parlé de l’attente d’un autre bébé. Il a dit:

«Je suis impatient de recommencer ce processus et d’avoir un autre humain dans notre maison. Les deux premières années avec Isla ont été incroyables, et je ne peux plus attendre cette expérience et les voir ensemble, interagir les unes avec les autres, sera tellement amusant. “