Dale Jr., Kyle Busch dirige l’alternative iRacing de NASCAR

Fondamentalement, le monde du sport dans son ensemble est en pause à la suite de la nouvelle épidémie de coronavirus avec la NBA, la MLB et la LNH parmi les nombreuses organisations sportives suspendant leurs saisons. Mais NASCAR a un moyen de garder ses pilotes en compétition les uns contre les autres.

Bien sûr, d’autres athlètes professionnels s’affrontent à Madden et NBA 2K et FIFA 20 et bien d’autres jeux vidéo imitant les sports professionnels. Mais ces jeux vidéo ne se comparent pas tout à fait à iRacing, le plus grand atout de NASCAR en ces temps incertains dans une pandémie mondiale.

La saison de NASCAR a été reportée au 3 mai, au moins, après que les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé l’annulation ou le report de rassemblements de 50 personnes ou plus pour les huit prochaines semaines. Et l’instance dirigeante utilise à juste titre cet atout pour offrir aux fans quelque chose, n’importe quoi, à une époque sans sport.

NASCAR et iRacing, le simulateur de course en ligne, ont annoncé mardi soir la création de la série eNASCAR iRacing Pro Invitational, une série de plusieurs semaines pour combler le vide temporaire de la course avec des pilotes comme Dale Earnhardt Jr., Kyle Busch et Denny Hamlin – qui en possède deux. des voitures de la série pro iRacing déjà existante, dont une avec un schéma de peinture Jumpman conçu avec l’aide de Michael Jordan. L’équipe de Dale Jr., JR Motorsports, possède également deux voitures iRacing cette saison.

(Les deux organisations avaient déjà un partenariat pour la série eNASCAR Coca-Cola iRacing, qui en est à sa 11e saison avec certains des meilleurs pilotes de simulation en compétition pour plus de 300 000 $.)

Ce n’est pas la même chose que, disons, les joueurs de la NBA étant eux-mêmes en 2K. iRacing nécessite un ordinateur, un volant et des pédales, permettant plus ou moins aux compétences de course professionnelles du monde réel de se traduire sur la piste virtuelle. Plusieurs pilotes actuels des meilleures séries de NASCAR ont commencé leur carrière dans iRacing.

Earnhardt Jr., Hamlin et William Byron font partie des pilotes à succès de la Cup Series qui ont déjà couru en ligne.

«J’étais très bon à iRacing à l’époque; Je me suis assis sur le poteau et j’ai remporté de très grandes courses prestigieuses », a déclaré Hamlin à NBC Sports en février. “À l’époque, il y avait environ 5 000 personnes qui ont couru en ligne, et maintenant il y en a plus de cent mille qui font iRacing.”

Et actuellement, sans course réelle, il y a quelques autres pilotes de sim rejoignant ou revenant sur la piste virtuelle. En plus de Dale Jr., Busch et Hamlin, Clint Bowyer, Kyle Larson et Christopher Bell devraient participer à cette série d’exposition eNASCAR.

La première course aura lieu dimanche à 13h30. ET sur la piste virtuelle Homestead-Miami Speedway, où NASCAR devait participer ce week-end avant la suspension de la saison. Les temps de course restants n’ont pas encore été annoncés et, selon Autoweek, NASCAR tente de diffuser la première course sur FOX Sports ou NBC Sports Network.

Le président de NASCAR, Steve Phelps, a parlé de la dépendance de l’instance dirigeante à l’égard d’iRacing lors de la pandémie de coronavirus lors d’une conférence de presse mardi, avant l’annonce de la série pro. Il a dit:

“Il y a des discussions que nous avons avec FOX sur ce que nous pouvons faire, des discussions que nous aurions avec NBC, des choses que nous pourrions mettre sur nos propres canaux pour satisfaire nos fans. Nos fans ont évidemment soif de ce contenu. Nous voulons leur fournir intelligemment et avoir un contenu intéressant au lieu de simplement réutiliser une partie du contenu qui a déjà été fait. “

«Soif» est un euphémisme. La saison étant reportée après seulement quatre courses en 2020, les fans ont désespérément besoin de compétition. Et comme presque tous les autres sports sont suspendus pour tenter de ralentir la propagation de COVID-19, certains fans de NASCAR, inexplicablement, ont plaidé pour que la compétition se poursuive, malgré le virus à propagation rapide et ignorant la gravité de la situation.

Ce groupe de fans n’a pas obtenu son souhait, car il n’est tout simplement pas sûr pour ceux qui sont en NASCAR, ou toute personne avec laquelle ils peuvent interagir, de se réunir maintenant. Mais il y a une prochaine meilleure option assez solide.

Bien que la course virtuelle ne soit certainement pas exactement la même chose que le monde réel, elle est assez proche, en particulier par rapport aux alternatives que d’autres sports professionnels ont à offrir.

Et nous avons eu un aperçu rapide de ce à quoi pourrait ressembler cette série d’exposition eNASCAR. Dimanche, les pilotes et d’autres membres de l’industrie se sont réunis pour un événement iRacing unique appelé The Replacements 100 sur le circuit virtuel Atlanta Motor Speedway, où NASCAR devait courir le week-end dernier.

Il comprenait Earnhardt, Hamlin, Alex Bowman et Darrell “Bubba” Wallace Jr., et le spotter de Ryan Blaney Josh Williams a survécu à Byron pour la victoire. Comme l’a rapporté Autoweek, l’émission Twitch a culminé à 27 000 téléspectateurs.

Les fans de course infranchissables ou ceux qui ont de l’expérience en ligne (regarder ou concourir) seront certainement à l’écoute de la série d’exposition iRacing de NASCAR, et de grands noms comme Earnhardt, Busch et Hamlin pourraient attirer plus de gens qui pourraient ne pas être intéressés autrement.

De plus, si cela se concrétise, la diffusion réussie de ces courses sur la télévision nationale mettrait en lumière les courses virtuelles, que NASCAR a essayé de promouvoir de toute façon. Et cela pourrait simplement atteindre un public beaucoup plus large et étancher cette soif.

Avec un total de sept courses Cup Series reportées à ce stade – et peut-être plus à venir – NASCAR a un avantage significatif et rare sur les sports traditionnels dans le monde du jeu. Il joue la seule vraie carte qu’il possède, et bien que iRacing ne soit pas tout à fait la même, il est assez bon pour l’instant.

