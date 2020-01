Dalila Jakupovic quitte le tournoi de qualification de l’Open d’Australie après s’être effondré dans une quinte de toux sur le terrain en raison du mauvais air des feux de brousse

Les horribles feux de brousse de l’Australie ont fait des ravages sur l’Open d’Australie de cette année avec un joueur qui s’effondre sur le terrain lors d’un match de qualification.

Dalila Jakupovic a fait son entrée lors du match contre la Suisse Stefanie Voegel et a été aidée hors du terrain à Melbourne avec des difficultés respiratoires.

Le Slovène était en bonne position pour remporter le match mais a dû se retirer car il ne pouvait plus faire face aux conditions.

Twitter @ESPNAusNZ

Jakupovic était un set up et se dirigeait vers un bris d’égalité dans la seconde quand elle s’est arrêtée

Twitter @ESPNAusNZ

Les conditions l’ont laissée dans un état très angoissé

Twitter @ESPNAusNZ

Les fonctionnaires sont immédiatement venus à son aide

Twitter @ESPNAusNZ

Une décision a été prise pour que Jakupovic se retire du match et perd ainsi sa place dans le tournoi

Twitter @ESPNAusNZ

Jakupovic avait l’air visiblement désemparé en se retirant du match

La femme de 28 ans a déclaré plus tard qu’elle était «triste et en colère» après avoir récupéré et a admis qu’elle avait «peur» alors qu’elle luttait pour respirer.

Elle a dit: «C’était vraiment mauvais. Je n’ai jamais vécu quelque chose comme ça et j’avais vraiment peur. J’avais peur de m’effondrer.

“C’est pourquoi je suis allé par terre. Parce que je ne pouvais plus marcher. Je n’ai jamais eu d’asthme auparavant.

«Je pense que ce n’était pas juste parce que ce n’est pas sain pour nous. J’ai été surpris. Je pensais que nous ne jouerions pas aujourd’hui.

“Nous n’avons pas beaucoup de choix. Si nous n’allons pas sur le terrain, peut-être que nous recevrons une amende. Il aurait peut-être été préférable d’attendre pour voir si demain est meilleur. Ils ont encore du temps, il n’y a pas de précipitation. »

Tennis Australia insiste sur le fait que ses experts sur place ont déclaré que l’environnement de jeu à Melbourne Park était suffisamment sûr.

D’autres joueurs ont eu des problèmes, dont la Canadienne Eugénie Bouchard, qui a quitté le terrain lors d’un match contre la joueuse chinoise You Xiaodi après s’être plaint d’un mal de poitrine.

Bouchard est revenu jouer le dernier set après le temps mort médical et a ensuite gagné 4-6 7-6 6-1.

Les séances d’entraînement ont été temporairement suspendues pour le tournoi tôt mardi en raison de la brume causée par les incendies.

Une déclaration des organisateurs de l’Open d’Australie se lit comme suit: «D’autres décisions seront prises sur la base de données sur place et en étroite consultation avec notre équipe médicale, le Bureau of Meteorology et les scientifiques de l’EPA Victoria.

“Comme toujours, la santé et la sécurité de nos joueurs, de notre personnel et de nos fans est notre priorité.”

IMAGE AAP

La qualité de l’air qui plane sur Melbourne semble inquiétante

Le Britannique n ° 6 Liam Broady, qui a perdu 6-3 6-0 face à la Biélorusse Ilya Ivashka, a également été aux prises avec les conditions.

Broady a déclaré: «Je voudrais penser que je suis en bonne forme en ce moment et après quatre matchs, j’ai été absolument gazé.

«À 6-3, 3-0, alors que vous êtes censé être relativement frais, j’étais plié en deux et à bout de souffle. Ma forme physique est l’une des meilleures parties de mon jeu, mais je ne me sentais vraiment pas bien.

«Ce matin, c’était évidemment assez mauvais. Je me suis échauffé, puis j’ai été très surpris de voir à quel point c’était encore mauvais quand je me rendais au tribunal.

«J’étais à l’intérieur depuis 10 heures depuis trois heures et, comme ils avaient décidé d’aller de l’avant, je pensais que cela aurait beaucoup éclairci. Vous pouvez à peine voir les bâtiments de la ville là-bas. C’est assez mauvais. “

Maria Sharapova et l’Allemande Laura Siegmund ont également abandonné leurs matchs dans le deuxième set alors qu’elles participaient au tournoi d’exhibition à Kooyong en raison des conditions.

La légende australienne Shane Warne s’ouvre sur les feux de brousse alors qu’un chapeau vert baggy se vend 1 million de dollars pour aider à provoquer

Les incendies de forêt font rage depuis des mois à Victoria, où se trouve Melbourne, et dans l’État voisin de la Nouvelle-Galles du Sud, ce qui conduit l’Autorité de protection de l’environnement de Victoria à avertir que la qualité de l’air dans l’État irait de modéré à dangereux.

Le directeur du tournoi, Craig Tiley, a déclaré la semaine dernière qu’il espérait que le tournoi se déroulerait, mais s’est engagé à surveiller de près la qualité de l’air.

Il a déclaré: «Nous avons engagé des ressources supplémentaires substantielles pour l’analyse, la surveillance et la logistique afin d’assurer la santé et la sécurité de tous les joueurs, du personnel et des fans tout au long de l’été et nous n’avons aucun autre plan pour déplacer des événements (suite à l’annulation d’un événement dans la capitale australienne). Canberra).

«Évaluer la probabilité d’interruptions dues à la fumée est un peu comme la façon dont nous traitons la chaleur et la pluie.

«Nous avons des experts qui analysent toutes les données en direct disponibles aussi spécifiques que possible à nos sites et consultent régulièrement les officiels du tournoi et, en cas de chaleur et de fumée, des experts médicaux.

«Nous avons accès à une surveillance en temps réel de la qualité de l’air sur tous nos sites et travaillons en étroite collaboration avec le personnel médical et les experts locaux sur place pour nous assurer que nous disposons des meilleures informations disponibles pour prendre des décisions concernant l’arrêt du jeu à tout moment. .

“La santé des joueurs, des fans et du personnel est une priorité à tout moment et nous continuerons à prendre ces décisions dans cet esprit.”

Le tournoi Open d’Australie proprement dit doit commencer le lundi 20 janvier.

IMAGE AAP

Le tournoi doit se dérouler comme prévu malgré la qualité de l’air du bar

.