Dallas bat Denver avant la suspension de la NBA

Ap

Journal La Jornada

Jeudi 12 mars 2020, p. a33

Dallas. Avant que la NBA n’annonce mercredi dans un communiqué la suspension indéfinie de la saison 2019-2020, en raison de la pandémie de coronavirus, les Dallas Mavericks avaient battu les Denver Nuggets 113-97. À son tour, Joel Embiid a récolté 30 points et 14 rebonds à son retour sur le terrain, après s’être foulé l’épaule gauche pour que Philadelphie écrase les Detroit Pistons 124-106. Plus de résultats: les New York Knicks ont battu les Atlanta Hawks 136-131 et les Charlotte Hornets 109-98 Miami Heat.

