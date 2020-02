Damian Lillard a maîtrisé tous les outils possibles du basket-ball

Les meilleurs éléments de Damian Lillard s’étendent et se ressentent de la même façon. Imaginez le poignard de 37 pieds des éliminatoires de l’an dernier, un tir impossible pour la plupart, mais qu’il pratique. Fixé sur le visage agressif du poker, il a flashé sur la caméra, un mème instantané qui ne sera jamais oublié. Un homme au visage de pierre flottant au-dessus de la mêlée, entouré par le pandémonium qu’il a créé.

La durée de Lillard Time change, mais le personnage reste le même. Plus il devient chaud, plus il a l’air de sang-froid.

La dernière série de Lillard Time s’étend sur plusieurs semaines. Ses six derniers matchs: une soirée de 61 points pour sauver les Blazers contre les modestes Warriors; un effort de 47 points pour se rallier presque en retard sur Dallas; une place de 50 pour mener une victoire de fil à fil contre l’Indiana; un triple double de 36 points pour battre une équipe de Rockets à part entière, une ligne de 48-10-8 à Los Angeles pendant le match le plus émouvant de la saison régulière depuis des années et une brise de 51 points et 12 passes contre l’Utah entraîneur-chef d’admettre qu’il n’avait plus de superlatifs pour décrire son jeu. Plus important encore, cinq de ces six se sont soldés par des victoires des Blazers, les propulsant à nouveau dans la course aux séries éliminatoires malgré une saison qui a traversé des étoiles et qui aurait ruiné presque toutes les autres équipes.

La prise de vue de Lillard peut sembler magique, et dans une certaine mesure, elle l’est. Je suis confiant de dire qu’il n’aura pas obtenu en moyenne 49 points par match le reste de la saison (non?). Mais la nature calme et imperturbable de Lillard n’est pas seulement un effet de son jeu brûlant. C’est aussi une manifestation de sa prise de décision hautement stratégique et analytique qui est à l’origine de ce type de parcours.

Peu importe la couverture défensive, Lillard a la réponse

Lorsque Lillard est à son meilleur, il rend les couvertures défensives remarquablement incohérentes. Il bat une couverture douce tout aussi facilement qu’une couverture serrée, et il est souvent difficile de faire la différence à l’œil nu. Les équipes commencent à le doubler au-delà de la moitié de la zone, et il est toujours capable de marquer.

L’approche de Lillard ressemble à Deep Blue d’IBM contre une ligue de Garry Kasparoves. Il a construit un inventaire de compteurs pour chaque stratégie, tout en déguisant ses intentions avec le même visage de pierre et le dribble bas. Il lui faut une milliseconde pour lire le poids corporel d’un gros homme qui tombe avant qu’il ne soit en train de s’arrêter pour trois ou de les dépasser du dribble. Quoi qu’il en soit, ils portent un toast. C’est juste une question de comment il les fait rôtir.

Les décisions de Lillard de tirer ou conduire contre les grands hommes qui se détendent se produisent si rapidement et de manière décisive qu’il semble rétroactivement que la défense a mal tourné. Vous vous demandez peut-être pourquoi le gros a permis à Lillard de prendre cette photo alors qu’il joue aussi bien. Pourtant, cela arrive constamment parce que Lillard a effectivement pris la décision plusieurs images plus tôt. À l’instant où il a vu Rudy Gobert, le pied droit penché en arrière, il a commencé à monter dans son pull. Au moment où Gobert peut même penser à retrouver l’équilibre pour sauter, Lillard a déjà relâché le ballon. Voilà comment un long trois qui semble bien défendu est en fait un tir ouvert pour Lillard.

Le même caractère décisif au point d’attaque explique comment Lillard se rend si facilement à la tasse même lorsqu’il reçoit un coussin. Tout dans ce jeu ressemble exactement à celui ci-dessus, sauf que Domantas Sabonis est plutôt penché en avant avec son pied gauche plutôt qu’en arrière. C’est tout ce que Lillard doit voir pour allumer les jets.

Lillard ne fait pas qu’appâter le défenseur dans ces situations. Il joue souvent avec son propre homme, les tentant de revenir dans la pièce avant de les laisser dans la poussière au deuxième coup. Ce faux sentiment de sécurité éloigne le grand homme de la pièce, puis Lillard attend simplement que son propre homme se penche d’une manière ou d’une autre. S’il reste derrière, Lillard les met en prison, attend jusqu’à ce qu’ils montent dans leur position, puis explose vers la tasse.

S’il essaie plutôt de se replier devant Lillard, c’est le temps du recul.

Le compteur défensif évident est d’envoyer un piège dur à Lillard, mais cela joue avec encore plus de feu. Lillard a téléchargé tant de formes différentes de pression défensive au fil des ans qu’il repère des pièges en attente avant de l’attraper. S’il sent qu’une double équipe arrive, il simulera comme s’il se dirigeait vers elle avant de reculer rapidement dans l’autre sens. Peu importe la façon dont il conduit.

Lillard aime aussi attaquer la tasse avant que son propre cribleur ne soit en position, surtout lorsque le gros piégeur est hors de position d’une manière ou d’une autre.

Mais Lillard n’attaque pas seulement loin des pièges. Il est également prêt à se plonger directement dans le ventre de la bête pour créer des situations à quatre contre trois pour ses coéquipiers et même pour lui-même. La clé est que Lillard n’abandonne jamais le ballon jusqu’à ce qu’il soit sûr que ses coéquipiers sont espacés de manière optimale pour utiliser leur avantage numérique. Parfois, cela signifie livrer le laissez-passer tout de suite, surtout lorsque le piège est mal chronométré.

Le plus souvent, cela signifie prendre des dribbles durs en arrière pour acheter de l’espace pour son équipe et le temps pour ses coéquipiers de se mettre en position. Les défenses sont naturellement pétrifiées à l’idée qu’il tourne le coin et contourne les deux trappeurs, de sorte qu’ils sont souvent réticents à le poursuivre s’il dribble déjà loin du cerceau. Mais cet espace supplémentaire permet seulement à Lillard de faire passer la libération de pression à un coéquipier selon ses conditions, lorsque son équipe est réellement prête à bondir.

Peu importe la couverture défensive, Lillard a la réponse. Comme un grand joueur d’échecs qui a passé d’innombrables heures à étudier tous les alignements possibles du plateau, Lillard a internalisé le compteur à chaque compteur. Aucun de ses mouvements n’est sa signature, car ils le sont tous. Le public voit son tir à longue distance et pense que c’est la clé de son succès offensif. En réalité, c’est sa prise de décision informatique, combinée à un jeu complet sans bogues.

L’esprit et le corps fonctionnent de manière synchronisée, bien sûr, et nous ne pouvons donc pas exagérer les dons physiques de Lillard qui ont été forgés à travers des années de travail inlassable dans le gymnase. Il a compris plus tôt que la plupart que perfectionner son noyau, et non pas se gonfler ou perdre du poids, était la clé du succès du basket-ball dans l’ère du périmètre d’aujourd’hui. Comme il l’a dit à Kirk Goldsberry d’ESPN:

“Si vous gardez votre cœur serré et votre corps fort, alors le ballon s’envole plus fort”, a-t-il déclaré. “Si votre corps est faible, vous n’êtes pas aussi fort et la balle vacillera lorsque vous serez aussi loin.”

Lillard expliquait comment il était capable de tirer avec autant de précision sur des «logos à trois», nommés ainsi parce qu’ils sont suffisamment profonds pour toucher les illustrations que vous voyez juste à travers la chronologie sur la plupart des courts de la NBA. Mais la même force de base qui permet à Lillard de se soulever sans effort de 30 pieds de distance alimente également son outil le plus dévastateur: son dribble d’hésitation explosive.

Lillard n’est pas particulièrement rapide, mais cela n’a pas d’importance parce qu’il change de vitesse si rapidement. Il passe de 0 à 60 en un clin d’œil, laissant même les défenseurs les plus rapides dans la poussière.

Il a également besoin de très peu d’espace pour se donner un avantage. Ses épaules sont si lourdes, il est presque impossible de l’orienter s’il fait même un dixième de pas sur son homme. Il est courant de voir un défenseur avoir l’air de l’avoir coincé sur la ligne de base, seulement pour qu’il explose à travers leur poitrine à la dernière minute pour exploiter les fenêtres les plus serrées pour terminer, soit du même côté de la jante, soit en inversant en dessous.

Regardez à quel point il est faible sur cette route autour de P.J.Tucker, sans doute le défenseur de périmètre le plus fort du jeu. Qu’est-ce qu’un défenseur est censé faire lorsqu’il peut plier les jambes à cet angle et abaisser son centre de gravité? Le mieux qu’ils puissent faire est de le salir à la James-Harden.

C’est pourquoi il est inapproprié de suggérer que les trois logos sont le bloc de construction offensif de Lillard. Ils constituent peut-être les points forts de Lillard les plus célèbres, mais contrairement à Stephen Curry – un joueur auquel Lillard est souvent comparé – ils sont configurés par les lecteurs, et non l’inverse. Attaquer la tasse comme un puissant porteur de ballon est le gâteau de Lillard. Le tir est la cerise.

Le même contrôle corporel qui fait passer Lillard de 0 à 60 le fait également passer de 60 à 0. Ses longs tirs ont l’air si parfaits du dribble car la menace du lecteur les met en place. Il passe de la pleine vitesse à la montée et à la descente en ligne droite, ce qui nécessite un contrôle corporel ridicule que l’on obtient uniquement avec un noyau serré.

Au cours des dernières années, Lillard a également ajouté un cavalier mortel de recul dans les deux sens, quelle que soit la distance. Comme avec son pull-up, la menace de l’entraînement déclenche ces tirs. Les avoir dans son arsenal lui permet de transférer le même traitement rapide qu’il utilise pour lire les pieds des grands hommes en pick-and-roll dans des situations individuelles.

L’esprit et le corps de Lillard sont modelés en parfaite harmonie. Sa force de base lui donne accès à tous les outils possibles pour générer des seaux pour lui et ses coéquipiers, tandis que son cerveau analytique s’assure qu’il utilise ces outils au moment idéal. Le défendre, c’est comme conduire dans une voiture à transmission manuelle. Il fait passer les défenseurs de zéro à 60 et revient à zéro autant de fois que nécessaire, tout cela en fonction de la couverture qu’il voit.

Aucun joueur n’est parfait, bien sûr. Lillard va frapper une vague de froid où ces longs trois qu’il installe si facilement tombent moins fréquemment. Les coéquipiers en qui il a si facilement confiance ne le rembourseront pas toujours avec leurs propres décisions intelligentes. Il n’est qu’une seule personne, après tout, et même il se fatigue. Il a dépensé tellement d’énergie ces dernières années pour porter Portland à des graines plus élevées que prévu qu’il est parfois à court de gaz au plus profond des séries éliminatoires.

Mais ces échecs sont dus à la nature aléatoire des résultats dans un jeu compliqué, et non à des processus défectueux. Lillard est si calme et calculateur qu’il maîtrise le jeu lui-même. Son comportement est à la fois la cause et l’effet de Lillard Time. Plus il devient chaud, plus il est de sang-froid.