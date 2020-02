Damien Williams a prouvé qu’il était le n ° 1 des Chiefs

L’entraîneur des chefs Andy Reid avait confiance en Damien Williams. Il lui faisait tellement confiance qu’il a fait LeSean McCoy, qui a mené tous les hayons de Kansas City en départs (neuf) et en verges par course (4,6), un scratch sain avant le Super Bowl 54.

Williams a récompensé cette foi. L’ancien agent libre non repêché et le joueur décédé des Miami Dolphins sont entrés en séries éliminatoires avec peu de fanfare. Il l’a terminé en tant que candidat légitime du Super Bowl MVP.

Le vétéran de six ans est devenu le premier porteur de ballon de l’histoire du jeu à courir sur plus de 100 mètres tout en marquant des bousculades et des touchés. Ses deux touchés au quatrième trimestre ont égalé un record du Super Bowl, donnant à ses chefs la tête avant de claquer la porte aux espoirs de retour des Niners quelques minutes plus tard.

Ce fut une performance monstre d’un porteur de ballon dont les 498 verges au sol en course régulière ont presque doublé son record de carrière. S’il peut continuer, il pourrait être en porte-à-faux pour le jeu vidéo de Patrick Mahomes en passant l’attaque à Kansas City.

Williams est un peu vieux pour une évasion, mais il a peut-être trouvé le système parfait avec les Chiefs

Les chefs ont signé Williams pour jouer la sauvegarde de Kareem Hunt. Ils n’auraient pas pu prévoir qu’il jouerait comme un MVP du Super Bowl moins de deux ans plus tard.

Son contrat d’un an de 1,2 million de dollars pour l’intersaison 2018 était le 228e contrat le plus précieux accordé ce printemps. C’était logique. En quatre ans avec les Dolphins, il n’a eu que 133 courses et une moyenne de 3,6 verges par touche. Bien qu’il ait été utile en tant que receveur de passes hors du champ arrière, il n’avait effectué que 85 réceptions lors de ses 58 premiers matchs, avec une moyenne peu impressionnante de 6,4 verges par cible.

Malgré cela, Reid et le directeur général Brett Veach ont parié que ces difficultés étaient plus liées à un mauvais ajustement aux côtés de l’entraîneur-chef de Miami, Adam Gase, qu’à des déficiences flagrantes en tant que joueur. Lorsque Hunt a été libéré après que des images de lui agressant une femme ont été révélées à la fin de 2018, Williams est sorti d’un rôle complémentaire et a été mis à l’honneur. Il a commencé les cinq derniers matchs de cette saison – trois saisons régulières et deux matchs éliminatoires – et a couru pour 362 verges et cinq touchés (à un rendement efficace de 5,2 verges par course). Il a également ajouté trois touchés en réception.

Cette remontée est passée relativement inaperçue dans le contexte de la saison MVP de Mahomes et de la défaite écrasante de son équipe contre les Patriots dans le match pour le titre de l’AFC. Williams s’est assuré qu’il ne pouvait pas être ignoré lors des prochaines séries éliminatoires.

Après avoir partagé du temps avec McCoy au début de la saison 2019 et fait face à une blessure aux côtes qui l’a empêché de jouer sur le terrain pendant les semaines 13-15, Williams s’est révélé une présence fiable dans les plus grands matchs de l’année. Lorsque les Chiefs ont eu besoin d’une victoire à la semaine 17 pour obtenir un laissez-passer au premier tour, Williams a réussi 124 verges et deux touchés contre les Chargers.

Il n’a couru que 92 verges dans les deux matchs éliminatoires qui ont suivi alors que Mahomes a lancé Kansas City de retour de déficits à deux chiffres, mais il a tout de même trouvé la zone d’arrivée quatre fois dans ces victoires. Puis vint le Super Bowl 54, où il réalisa une performance digne d’un MVP et remporta efficacement la victoire des Chiefs en lançant 38 yards pour le touché final du match.

Il n’a pas encore joué dans un match d’après-saison sans marquer au moins une fois.

Williams est-il prêt à jouer un rôle principal en 2020?

Williams entrera en 2020 comme le plus accompli des quatre hayons que Kansas City a actuellement sous contrat. McCoy sera un agent libre de 32 ans et les trois autres coureurs – Darrel Williams, Marcus Marshall et Darwin Thompson – ne se sont combinés que pour 269 verges au sol en 2019.

Cela signifie que la septième saison de Williams pourrait être la première où il commence l’année seul au sommet du tableau de profondeur d’une équipe de la NFL. Bien qu’il soit un peu long dans la dent pour un premier RB1, son utilisation limitée signifie qu’il a beaucoup moins de kilomètres au compteur que la plupart des autres coureurs de 28 ans. À 378 courses en carrière, il a moins couru le ballon en six saisons que Le’Veon Bell entre le 11 décembre 2016 et le 25 décembre 2017.

L’inconvénient est qu’il n’est relativement pas prouvé en tant que fonctionnalité. Williams n’a que 10 matchs en saison régulière dans sa carrière dans la NFL avec des portées à deux chiffres, bien qu’il ait atteint cette marque lors de ses cinq matchs en séries éliminatoires avec les Chiefs. Les retours dans ces matchs sont encourageants: 72 verges au sol par match, 5,2 verges par course et 13 touchés au sol en 15 matchs. Il a également réalisé 58 attrapes, dont six touchés

Il y a encore plus de raisons d’être optimiste. Il aura Reid et le coordinateur offensif Eric Bieniemy, qui n’a pas encore été attiré vers un poste d’entraîneur-chef dans la NFL, se taillant une fois de plus son chemin dans les manuels de jeu en 2020. Ce duo était responsable de le faire passer des Dolphins après coup à le dernier exemple de la mauvaise gestion de Gase en tant qu’entraîneur-chef. Ce sont eux qui l’ont fait piroueter en route vers les premiers essais du Super Bowl.

Williams a dépassé les attentes depuis son arrivée à Kansas City. C’est le genre de performance qui devrait être récompensée dans le système de Reid avec un régime régulier de courses la saison prochaine.

Il y a amplement de temps pour que les Chiefs ramènent Williams dans un rôle de soutien. Le projet de cette année sera chargé de hayons; Dan Kadar de SB Nation a Kansas City sélectionnant Clyde Edwards-Helaire de LSU à la fin du deuxième tour dans son dernier projet de simulation. Bien que l’équipe dispose d’un précieux espace de plafond salarial pendant la saison morte, elle pourrait cibler des options relativement peu coûteuses comme Jordan Howard, Matt Breida ou Lamar Miller en agence libre. Thompson, une boule de démolition à Utah State avant de venir à Kansas City en tant que choix de sixième ronde au printemps dernier, pourrait se frayer un chemin dans plus de courses.

Si Kansas City tient bon, son jeu au sol sera toujours entre de bonnes mains. Se tourner vers Williams pour plus de 150 courses l’automne prochain est un risque, mais il a réussi presque tous les tests que Reid a lancés depuis sa signature.

Le Super Bowl 54 a peut-être été le jeu révolutionnaire de Williams – mais la façon dont les Chiefs évoluent, 2020 pourrait être sa saison décisive.