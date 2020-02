Dan Patrick explique pourquoi Tony Romo devrait refuser ESPN, rester avec CBS

Tony Romo a émergé comme sans doute la plus grande star des commentaires sportifs au cours des dernières années chez CBS, et avec son contrat actuel avec le réseau expirant après la saison 2019, il a été rapporté qu’ESPN pourrait offrir à Romo un accord massif pour prendre une place dans le stand de football du lundi soir.

L’équipe actuelle de commentateurs d’ESPN, dirigée par l’homme play-by-play Joe Tessitore et Booger McFarland, a été grillée par les fans apparemment chaque semaine, donc débarquer Romo serait le scénario de rêve pour les dirigeants d’ESPN. Romo devrait-il quitter son association actuelle à CBS avec Jim Nantz et renoncer à sa chance d’appeler le Super Bowl une fois tous les trois ans?

Selon le vétéran d’ESPN Dan Patrick, qui a quitté le réseau en 2007, la décision de Romo n’est pas du tout difficile. Sur The Dan Patrick Show, Patrick a averti que si Romo rejoignait le leader mondial, il augmenterait probablement considérablement sa charge de travail, ce qui pourrait ne pas lui plaire.

«Il va être payé, alors maintenant ce n’est pas une question d’argent. Parce que quel que soit ESPN va offrir, CBS peut correspondre à cela. Si je suis Tony Romo et que j’ai quelque chose de génial avec Jim Nantz, et que je peux toujours jouer au golf…. Je n’ai pas à continuer Get Up avec Mike Greenberg, je n’ai pas à faire le show de Will Cain dans l’après-midi. En gros, je peux faire le jeu principal de CBS et je peux jouer au golf.

Il a des petits et tu veux être avec eux. ESPN ne fera qu’augmenter le prix. C’est tout ce que vous voulez, c’est un effet de levier.

…. ESPN, et je l’ai dit à un certain nombre de ces athlètes qui sont devenus des analystes – si vous entrez dans ESPN, alors que c’est génial, comprenez que vous allez être tiré de plusieurs façons. Vous allez faire des émissions de radio, des émissions de télévision, puis vous allez faire le match du lundi soir, et ensuite vous devez être disponible mardi également. Il y a beaucoup plus d’implication lorsque vous jouez ce rôle avec ESPN, car il y a tellement d’entités différentes à servir…. Pour moi, c’est une évidence. Si l’argent va être le même? Aucune évidence. “

.