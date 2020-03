Dana White a contribué à mettre l’UFC sur la carte grâce à Forrest Griffin vs Stephan Bonnar en 2005

The Ultimate Fighting Championship est la dernière organisation à avoir été victime de la pandémie de coronavirus.

Le président Dana White a pour l’instant mis un terme au mastodonte d’un milliard de dollars, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de combats dans les prochaines semaines.

Le fait que le président américain ait voulu voir l’UFC continuer à divertir les masses montre à quel point il est venu et ici, talkSPORT.com examine le moment crucial où la marée a commencé à tourner en sa faveur.

Forrest Griffin, ci-dessus, à droite, contre Stephan Bonnar a été qualifié de combat le plus important de l’histoire de l’UFC

Ils pouvaient à peine se tenir debout. Leurs corps étaient meurtris et battus et leurs visages ensanglantés. Les milliers de personnes entassées dans le Cox Pavilion de Las Vegas étaient maintenant debout, applaudissant et émerveillés par l’épopée qu’elles venaient de voir.

Forrest Griffin et Stephan Bonnar ne le savaient pas à l’époque, mais les 15 minutes punitives qu’ils venaient de passer étaient les plus importantes de l’histoire de l’UFC.

Le jeu de combat peut être jonché d’hyperbole, mais ce n’est pas exagéré. Si ce n’était pas pour Griffin contre Bonnar, Dana White a plaisanté en disant qu’il balayerait probablement les mégots de cigarettes et dormirait dur.

L’UFC avait besoin d’une balle dans le bras et ce combat en avril 2005 était exactement ce qu’ils recherchaient

C’était passionnant, c’était excitant et non seulement cela a gardé le patron hors de la rue, le combat était précisément le coup de feu dont l’UFC avait besoin pour commencer son ascension vers le phénomène mondial.

Avant cette épopée de 2005, la promotion était en train de mourir et White, avec les propriétaires Lorenzo et Frank Fertitta III se battaient pour la maintenir en vie.

Griffin vs Bonnar, selon le commentateur Joe Rogan, était la réponse du MMA à Hearns v Hagler, et était l’aboutissement d’une émission de télé-réalité brillamment simple appelée The Ultimate Fighter, mieux connue sous le nom de TUF.

Le combat a ouvert la voie à White pour pouvoir faire le combat de croisement lucratif entre Conor McGregor et Floyd Mayweather en 2017.

Les invités de Dana White aux événements en direct de l’UFC incluent désormais le président Donald Trump

“C’est comme dans le monde réel, mais avec des combattants”, a déclaré Griffin à talkSPORT, se référant à la longue série de téléréalité de MTV, lorsqu’on lui a demandé de décrire l’émission qui l’avait lancé avec 15 autres combattants amateurs dans le grand temps.

Sous les yeux vigilants de la royauté MMA Chuck Liddell et Randy Couture, qui ont agi comme entraîneurs de la série, les combattants ont vécu sous un même toit.

Divisés en poids moyens et poids lourds légers, ils se sont entraînés ensemble et se sont affrontés dans des combats d’élimination chaque semaine, la finale ayant lieu lors d’un événement en direct et le gagnant repartant avec un contrat à six chiffres avec l’UFC.

Pour les frères Fertitta, dont la société, Zuffa, a acheté l’UFC en difficulté pour 2 millions de dollars en 2001 et installé White en tant que président, le spectacle était le dernier lancer de dés. Ça devait marcher.

Les frères Lorenzo, à gauche, et Frank, à droite, ont acheté l’UFC en difficulté pour 2 millions de dollars et ont installé White en tant que président – un rôle qu’il a encore aujourd’hui

Auparavant, des millions de dollars avaient été investis massivement pour essayer de développer et de promouvoir le sport du MMA, mais le trio a rencontré une forte opposition à chaque tour alors qu’il se battait pour faire sanctionner ses événements. Rien ne fonctionnait.

Il est apparu que l’UFC serait à jamais entaché par les vestiges d’une époque antérieure où «il n’y a pas de règles» était arboré sur ses affiches. Des bâtons de boue bloquaient le chemin vers le progrès.

Les frères étaient des hommes d’affaires intelligents. Ils savaient qu’ils avaient quelque chose de grand entre leurs mains; il s’agissait simplement de convaincre les autres de le voir aussi. L’Amérique du Nord devait se réveiller et commencer à dépenser de l’argent pour le paiement à la séance.

Frank et son frère cadet, Lorenzo, sont nés dans les affaires, ont fréquenté les meilleures universités et avaient le mentor idéal de leur père, Frank Fertitta, Jr., qui a fondé Station Casinos en 1976.

White a été une force motrice clé dans la croissance de l’UFC où The Rock souhaite maintenant faire partie des procédures et était sur place pour attacher Jorge Masvidal avec sa ceinture “ BMF ” en novembre 2019

Le blanc, cependant, était l’opposé polaire. Après avoir parcouru l’école, il a commencé à former des boxeurs mais n’avait aucune expérience de la gestion d’une entreprise aussi grande que l’UFC. Cependant, tout le monde s’est vite rendu compte qu’il était né pour cela.

Un ami de l’école de Lorenzo, les deux s’étaient reconnectés plus tard dans la vie et White a commencé à diriger la salle de gym privée de son copain dans le sous-sol de son bureau à Las Vegas.

Ceci, comme Nick Gullo le révèle dans son livre, Into the Cage: The Rise of UFC Nation, fut la chance de White. Cela lui a permis de voir le processus de lancement des entreprises et il a regardé Lorenzo travailler, ramassant tranquillement les choses en cours de route.

Dana White fait partie de l’entreprise depuis que les frères Fertitta l’ont achetée pour 2 millions de dollars en 2001 et est le visage de la promotion d’un milliard de dollars

Puis, à la suite de sa gestion des combattants MMA Tito Ortiz et Liddell, White a alerté les frères que l’UFC était à gagner et que c’était bientôt le leur.

Quatre ans plus tard et après avoir frappé à plusieurs reprises les murs de briques, c’est devenu la télé-réalité. Fort de l’autre succès de la télé-réalité des frères, American Casino, on espérait que TUF arrêterait enfin la société d’hémorragie d’argent.

Mais le diffuser à la télévision s’est avéré tout aussi difficile que de sanctionner les événements. Aucun réseau de télévision ne le voulait. Apparemment, l’Amérique n’accepterait pas un nouveau sport et les dirigeants de la télé étaient unanimes dans leur opposition.

Cela semblait sombre, mais au lieu de réduire leurs pertes et de vendre, ils ont décidé de produire le spectacle eux-mêmes, en accumulant 10 millions de dollars de leur propre argent pour couvrir les coûts.

Il n’y avait même pas une entreprise prête à payer pour avoir son logo sur le tapis octogonal pendant les combats d’élimination.

“Cette chose était comme notre cheval de Troie”, a expliqué White dans le documentaire Fighting for a Generation.

La finale serait diffusée en direct et gratuitement le 9 avril, donnant aux fans qui ne se précipitent pas normalement pour les événements PPV une chance de voir ce qu’est un grand sport d’arts martiaux mixtes.

C’était le temps des fesses, comme pourrait le dire Sir Alex Ferguson.

Et ce fut un énorme succès.

Chaque semaine, le public a appris à connaître les combattants, à écouter leurs histoires et à voir à quel point ils s’entraînent pour un sport qui paie les factures et nourrit les familles. Le MMA était considéré sous un nouveau jour.

«Les gens ont pensé à [fighters] comme un groupe de voyous de la rue », a déclaré Liddell, un ancien champion.

“Ils ont parlé en phrases complètes et se sont entraînés aussi dur que n’importe quel autre athlète professionnel”, a-t-il ajouté.

C’était une télévision captivante qui a vu des rangées ivres, des disputes sur les asperges et un discours chargé d’expressions de White aux combattants après une mini révolte qui menaçait de faire dérailler l’émission avant qu’elle ne commence. Le public a été rapidement saisi.

C’est ainsi que Griffin et Bonnar se sont retrouvés en finale, combattant sous la carte de crédit de Ken Shamrock contre Rich Franklin, aux côtés des finalistes de poids moyen Diego Sanchez et Kenny Florian.

Plus de trois millions de personnes – un nombre inouï – ont écouté et une nouvelle génération de fans de combat a été créée. Griffin et Bonnar s’étaient associés coup pour coup de contusion et l’Amérique en prenait note.

Pour le dire simplement: ils se sont battus pour trois rounds.

La lutte contre Bonnar et Griffins a été un moment charnière dans l’illustre histoire de l’UFC

C’était du coude à pied car les deux refusaient de céder un pouce, avec seulement leurs corps et la foule les acceptant. Il y avait de l’or en attente du vainqueur et à mesure que les minutes avançaient, les niveaux de bruit augmentaient.

“Je détesterais devoir marquer ce combat”, a crié un Joe Rogan excité.

À la fin du troisième round, cependant, les deux hommes pensaient qu’ils devraient invoquer la force pour un round de mort subite supplémentaire étant donné sa proximité.

“Je me souviens que Dana est venue et m’a dit juste avant le combat:” Nous devons avoir un gagnant pour le contrat afin que nous puissions avoir un tour de prolongation de trois minutes “”, a expliqué Griffin.

“Et si vous remarquez [Stephan and I] les deux retournent dans nos coins en supposant qu’il y aura une ronde de prolongation de trois minutes. »

Ce n’était pas nécessaire. Selon les juges, Griffin a gagné 29-28, 29-28, 29-28. Son bras a été levé, certains fans ont applaudi, d’autres ont hué la décision, des célébrités ont applaudi et Bonnar s’est effondré sur le sol.

Bonnar s’est effondré d’épuisement lorsque Griffin a été déclaré vainqueur

Ce n’était même pas l’événement principal.

«Nous savions juste là, mec. C’est ce dont nous avions besoin », a déclaré Lorenzo Fertitta.

Pourtant Griffin v Bonnar devait fournir plus de drame.

Ils étaient tellement pris avec la superproduction, que White et les frères ont décidé là-bas, puis INSIDE the Octagon d’offrir également à Bonnar un contrat UFC.

Personne n’allait être un perdant et juste au moment où il semblait impossible pour la foule modeste de faire plus de bruit, les décibels ont augmenté. C’était comme une scène de Rocky.

Maintenant, après plus de 20 séries, TUF a joué un rôle déterminant dans le passage de la société de la vente à peine de salles de 3000 places au remplissage de 55000 arènes de capacité, les ventes PPV – ou le manque de – n’étant plus un problème.

La légende de l’UFC Michael Bisping révèle les moments préférés de sa brillante carrière

Le spectacle a également contribué au lancement de la carrière du combattant britannique Michael Bisping, qui est devenu plus tard un champion des poids moyens.

Sans Griffin contre Bonnar, Conor McGregor serait-il la star qu’il est aujourd’hui? Il dirait oui, mais c’est peu probable.

Quant aux héros de l’heure, Griffin, maintenant à la retraite, est finalement devenu le champion des poids lourds légers en 2008, battant Quinton “Rampage” Jackson et a été intronisé au Temple de la renommée de l’UFC. Bonnar, quant à lui, a perdu un match revanche en 2006 avec Griffin et a été suspendu à deux reprises pour usage de stéroïdes, bien que ses efforts en 2005 aient également scellé sa place au Temple de la renommée.

De manière touchante, il a plus tard nommé son fils Griffin.

Et en ce qui concerne l’UFC lui-même, l’organisation a été vendue pour 3,2 milliards de livres sterling en 2016 dans un affichage stupéfiant de croissance depuis ces premières années.

Les affaires ont certainement été bonnes.

La puissance vedette de Conor McGregor à l’UFC a finalement conduit à un match de boxe croisé contre Floyd Mayweather où il aurait gagné environ 100 millions de dollars pour une nuit de travail

