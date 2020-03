Dana White accuse un combattant «terrible» pour un événement principal boiteux

L’événement principal de l’UFC 248 était un flop.

Les fans n’étaient pas contents. Même Dana White ne défendrait pas les performances de ses combattants. Les blancs ont visé Yoel Romero (19-0 MMA, 8-0 UFC) après avoir perdu contre Israel Adesanya (13-5 MMA, 9-4 UFC). La foule a hué fort au cours des 25 minutes de combat au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Adesanya a conservé son titre de poids moyen par décision unanime (48-47, 48-47, 49-46), mais lui et White ont rapidement attendu le prochain combat. Adesanya est prêt pour Paulo Costa, apparemment, mais même Costa n’a pas été impressionné par le combat de samedi soir.

Il est clair que les deux combattants ont commis une faute en livrant le raté. Pourtant, White a appelé Romero, en particulier. Voici ce que White a dit, via MMA Junkie:

“Je le pense (je pense que c’était la faute de Romero)”, a déclaré White. «Il est littéralement sorti et s’est tenu au milieu de… quand la cloche a sonné au premier tour, il s’est juste tenu là, les mains levées. Tu sais ce que je veux dire? Vous entrez et affrontez le champion du monde. Ceci est votre dernier tir à un championnat. Vous ne devriez même pas être ici pour obtenir ce combat pour le titre. Ce devrait être Paulo Costa. S’il n’a pas été blessé, vous n’avez même pas cette opportunité. Vous entrez et vous faites tout votre possible pour gagner ce combat. Il n’a littéralement rien fait de tout cela. »

Romero a décroché 40 de ses 89 frappes (taux de réussite de 45%), selon les statistiques officielles de l’UFC. Adesanya, quant à lui, n’a décroché que 48 de ses 132 frappes pour un faible taux de réussite de 36%. Le combat principal pour les femmes, quant à lui, a comporté 783 frappes, les combattants ayant atterri 363. C’était un combat très différent, qui a abouti à Joanna Jedrzejczyk à l’hôpital.

Romero était autocritique après le combat, car il a admis que les téléspectateurs avaient payé pour un combat, «pas ça». Et peut-être que c’est bien qu’il soit disposé à reconnaître les lacunes du combat, parce que White avait un message fort pour Romero.

“Un chemin vers le titre après cette performance?” Dit White. “Vous êtes fou même de poser cette question en ce moment. Il avait l’air terrible ce soir. Il a littéralement renoncé à une opportunité ce soir. Peut-être qu’il revient dans son prochain combat et ressemble à Yoel Romero. Mais s’il ne le fait pas, je ne m’attendrais pas à ce qu’il se batte encore 10 ans comme ça. “”

Romero s’est engagé dans le combat dans l’espoir de défier le titre des poids moyens, et il a quitté le ring en danger de perdre toute faveur avec White.

.