Dana White admet que le match revanche de Khabib Nurmagomedov pourrait être NEXT pour Conor McGregor alors que Floyd Mayweather appelle à “ The Notorious ”

Dana White pense qu’un match revanche avec Khabib Nurmagomedov est le combat à mener pour Conor McGregor après son retour emphatique à l’UFC.

McGregor a fait une déclaration catégorique à son retour à l’UFC, car il n’avait besoin que de 40 secondes pour vaincre le vétéran américain Donald Cerrone à la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Ce fut un retour victorieux à l’UFC pour McGregor

L’Irlandais était hors de combat depuis 15 mois, mais a explosé dans la vie dès la première cloche du combat des poids mi-moyens à l’UFC 246, chargeant son adversaire avant de saigner le nez avec plusieurs frappes d’épaule peu orthodoxes dans le corps à corps.

McGregor a ensuite reculé et un coup de tête précis sur le garde a atterri sur la mâchoire de Cerrone, qui a également été attrapé par un genou volant et s’est écroulé sur le tapis alors que le Dubliner se dirigeait tôt.

Bien qu’il n’y ait pas de pénurie de combattants faisant la queue pour prendre le combat le plus lucratif de l’entreprise, White pense que le retour de l’événement principal de l’UFC 229 est le plus logique.

“ L’aigle ” Nurmagomedov a défendu sa ceinture pour la première fois lors de la masterclass d’octobre 2018, mais White a déclaré aux journalistes lors de sa conférence de presse d’après-combat que le résultat pourrait être différent cette fois-ci.

Après des tirs brutaux à l’épaule, McGregor a remporté la victoire en seulement 40 secondes

Il a dit: «Chaque fois qu’il y a quelqu’un d’amusant – il y a toujours quelqu’un d’amusant qui peut correspondre à Conor – et tout le monde veut se battre contre Conor.

«Tout le monde a voulu combattre Conor au cours des dernières années.

“Quand vous regardez ce qui a du sens, nous sommes dans un endroit où Conor disait en participant au combat contre Khabib qu’il avait beaucoup de trucs personnels – quelques trucs infligés.

«Il avait des blessures, il avait toutes ces choses en cours et il était obsédé par ce match revanche.

McGregor a été contraint de s’adresser à Khabib lors de leur combat pour le titre léger

“Parce qu’il sait qu’il n’avait pas raison à 100%. Et quand vous regardez cela pour Khabib; Khabib a une fiche de 28-0, il est invaincu.

“Pour aller 28-0 dans ce sport, je me fiche de qui vous avez combattu; c’est difficile à faire. Eh bien, ce gars est un champion du monde.

“Après ce soir et avec la façon dont Khabib a gagné la première fois et à quel point Khabib est devenu célèbre depuis ce premier combat, nous regardons comme Hagler vs Hearns.

“Nous regardons comme Ali contre Foreman, Ali contre Frazier – c’est un combat massif avec un attrait mondial. C’est le combat que vous faites, c’est le combat qui a du sens et c’est le combat pour le titre de 155 livres. “

Cependant, il semble qu’un autre match revanche rentable pourrait être en cours pour McGregor en raison de l’activité de Floyd Mayweather sur les réseaux sociaux.

Le boxeur 50-0 a mis en place une affiche promotionnelle semblant suggérer que le match revanche aurait lieu cette année, White ne faisant pas grand-chose pour dissiper ces rumeurs.

Instagram @floydmayweather

Floyd Mayweather avait quelque chose à dire après le combat de Cerrone

“Floyd et moi avons parlé ce soir”, a ajouté White. «Nous faisons quelque chose avec Floyd.

«Il se passe tellement de choses, mais Floyd est dans nos plans et nous sommes dans les plans de Floyd cette année. Nous finirons par faire quelque chose. “

