Dana White admet qu’il regrette d’avoir mené le combat alors qu’Israël Adesanya remporte la décision contre Yoel Romero lors du snoozefest

Israel Adesanya a battu Yoel Romero à l’UFC 248 pour conserver son titre de poids moyen UFC.

Cependant, il semble que Stylebender était le seul homme heureux dans l’arène à la fin du combat.

Adesnaya et Romero se sont rapprochés dans la pesée comme ils l’ont fait dans le combat!

La star d’origine nigériane passe à 18-0 et il a passé une grande partie du combat à rester loin de Romero.

Le challenger a la réputation d’être l’un des hommes les plus durs de la période UFC, mais il n’a jamais vraiment eu la chance de montrer pourquoi Adesanya l’a évité pendant une grande partie du concours.

Il a choisi ses spots et a fait le travail, mais ce n’était pas un combat passionnant pour les fans par un effort d’imagination.

“J’ai fait ce que je devais faire et je l’ai choisi à part”, a déclaré Adesanya après le combat. “Les jambes ne mentent pas. J’ai f * cké sa jambe. “

Romero n’était pas content non plus. C’était une perte de décision unanime où Adesanya a décroché plus de frappes dans trois des cinq rounds, mais il n’y avait qu’un seul combattant essayant d’être l’agresseur.

Israël Adesanya ne se souciait pas que la foule n’aimait pas le résultat

“Il est impossible de lutter contre un fantôme”, a déclaré Romero par l’intermédiaire d’un interprète lors de sa conférence de presse d’après-combat. “Je vais commencer à m’entraîner pour la piste ou le cross-country parce qu’évidemment [Adesanya] est un cross-country et une star de l’athlétisme, donc je dois rattraper son retard sur son sport. »

Adesanya a demandé au président de l’UFC Dana White de se battre, car il devait attendre que Paulo Costa revienne d’une opération au biceps.

Il n’avait pas à se battre et White n’était pas obligé de le faire, mais il l’a fait quand même parce que ça l’excitait.

Après avoir vu comment cela s’est passé, White regrette apparemment d’avoir mis Romero dans le combat pour le titre alors que le Cubain est maintenant sur une séquence de trois défaites.

«Les gens veulent voir le bon combat, pas comme ça. … Vous voulez voir courir, allez voir Usain Bolt. »

“Les entremetteurs n’aimaient pas ce combat et ne voulaient pas faire ce combat”, a déclaré White. «Ils ne voulaient pas faire Romero contre Adesanya. Mais le fan maladroit en moi a dit: «Êtes-vous en train de me piquer? Allons. Ce sera un combat amusant à faire, le fait qu’il veuille combattre un gars que personne ne veut combattre. »

«Maintenant, le recul est de 20/20. Nous n’aurions probablement pas dû faire ce combat. Nous aurions probablement dû attendre Costa. »

Difficile de voir comment quelqu’un a vraiment gagné de ce combat en ce moment.

