Dana White confirme Justin Gaethje contre Tony Ferguson pour faire la une de l’UFC 249 au milieu des rumeurs selon lesquelles Conor McGregor était en ligne pour remplacer le Russe

Le chef de l’UFC, Dana White, a confirmé que Justin Gaethje défierait Tony Ferguson à l’UFC 249 pour la ceinture légère provisoire.

Le champion en titre Khabib Nurmagomedov a été contraint de se retirer de son combat contre Ferguson en raison de la fermeture du coronavirus en Russie.

Bien que la majeure partie du calendrier sportif soit détruite par la pandémie en cours, White est déterminé à voir son événement principal se dérouler le 18 avril.

Le patron de l’UFC Dana White a été critiqué pour avoir refusé de reporter les événements

La Commission sportive de l’État de New York a refusé de l’accueillir à Brooklyn comme prévu initialement, mais l’événement se déroulera toujours aux États-Unis à huis clos.

Bien que l’emplacement de l’UFC 249 soit encore à confirmer, la lutte pour le titre provisoire de 155 livres est verrouillée.

Publiant sur Instagram, Nurmagomedov a déclaré: «Actuellement, je suis au Daghestan et je m’entraîne et me prépare tous les jours, bien que je ne sache pas à quoi je me prépare, car après notre arrivée en Russie, nous avons également appris que les frontières allaient être verrouillé.

«Même chose aux États-Unis, même en Europe, Emirates – partout. Le monde entier est actuellement en quarantaine.

«Alors maintenant, j’entends dire qu’ils cherchent à l’organiser avec ou sans moi. OK Vas y.

«J’entends même qu’ils cherchent un adversaire pour Tony, car il est aux États-Unis et je suis ici en Russie. Mais je ne suis pas ici de mon propre gré. »

White a confirmé via Twitter que Nurmagomedov était hors de l’UFC 249, confirmant que le concurrent classé numéro 4 Gaethje était le remplaçant du Russe

John Kavanagh, l’entraîneur de Conor McGregor, avait suggéré que l’Irlandais pourrait remplacer son féroce rival Nurmagomedov en tant qu’adversaire de Ferguson.

McGregor et Khabib partagent une rivalité féroce

Le journaliste respecté du MMA, Ariel Helwani, a demandé aux fans de voter pour l’une des deux options concernant la façon dont la société procède à la lumière des commentaires de Khabib – soit opposer Ferguson à Gaethje ou attendre que le coronavirus mijote.

Cependant, Kavanagh a effrontément noté: “Peut-être qu’il y a une troisième option …”

