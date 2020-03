Dana White dit que Weili Zhang sera une énorme star pour l’UFC tout comme Conor McGregor et Ronda Rousey

L’UFC a été construite sur des superstars avec un attrait grand public et elles viennent peut-être d’en trouver une autre.

La présidente de l’UFC, Dana White, a fait l’éloge de la championne féminine des poids de paille Weili Zhang et elle a participé à l’un, sinon le plus grand combat de MMA féminin jamais organisé samedi.

Zhang est sorti vainqueur d’une bataille brutale avec Jedrzejczyk

À l’UFC 248, Zhang a vaincu Joanna Jedrzejczyk dans un classique absolu et cela semble avoir ouvert beaucoup les yeux sur ses talents.

White dit qu’elle a le pouvoir de devenir le prochain Conor McGregor ou Ronda Rousey de l’UFC et ils y travaillent.

“Mon téléphone explosait [with] tout le monde a dit que c’était le plus grand combat qu’ils aient jamais vu », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-combat. «Ici, tout en haut de ma tête, je dois dire que c’était le meilleur combat de MMA féminin que j’aie jamais vu.

“Quand vous essayez de faire de quelqu’un une star, il y a un modèle dans ce que vous faites”, a-t-il déclaré. «Nous l’avons fait avec Conor McGregor, nous l’avons fait avec Ronda [Rousey], nous l’avons fait avec tous les grands. Et nous allons le faire avec elle. “

Alors que Zhang, qui passe à 5-0 à l’UFC, peut sembler une sensation du jour au lendemain pour certains, mais White sait depuis un certain temps quel talent spécial elle est.

Conor McGregor est la plus grande star de l’histoire du MMA

White dit que, similaire à ce qu’ils ont fait avec Darren Till contre Tyron Woodley, l’UFC pensait que c’était un pari calculé pour lui donner un premier titre, mais dans le cas de Zhang, cela a fonctionné.

“Nous avons toujours su qu’elle était spéciale et nous avons commencé à la déplacer comme vous déplacez quelqu’un que vous pensez être spécial”, a déclaré White. «Puis ce truc de fou est arrivé où elle était classée sixième et que toutes les personnes devant elle se sont disputées, venaient de perdre, ou quelque chose, et elle était en ligne pour combattre Jessica Andrade qui est une bête. Nous disions: «Est-elle prête? Nous ne savons pas, mais faisons-le. »Le résultat a été incroyable.

“Ce soir, elle a affronté la meilleure de cette division, la femme qui a construit cette division, a défendu la ceinture cinq fois”, a déclaré White.

Zhang serait la première vraie star asiatique d’une entreprise comme l’UFC. Même si Amanda Nunes est sans doute la plus grande de tous les temps dans la division féminine, un nom comme Rousey est probablement encore plus célèbre.

Ronda Rousey est un nom qui a aidé à construire l’UFC

White pense qu’avec l’attrait de Zhang, elle est prête à pénétrer plus de marchés que quiconque.

«Joanna est entrée dans une forme ridicule. J’attends seulement [Zhang] pour aller mieux, pour mieux voir. Je m’attends à ce qu’elle fasse beaucoup de fans ce soir.

«Elle a eu un bon pop de la foule quand elle est sortie. Et elle l’a assassiné en Chine, ce qui est plus important qu’aux États-Unis. C’est super que des gens comme elle aux États-Unis. Je veux que les gens l’aiment partout. »

.