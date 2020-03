Dana White salue le génial jeune lutteur Canaan Bower après avoir abattu un kidnappeur dans un dépanneur du Nouveau-Mexique

Le président de l’UFC, Dana White, a fait l’éloge d’un lutteur du secondaire après avoir été capturé sur vidéo en train de contrecarrer un kidnappeur dérangé dans une épicerie du Nouveau-Mexique.

Tel que rapporté par Las Cruces Sun-News, le champion de lutte local de 16 ans, Canaan Bower, a arrêté Daniel Arroyo Beltran, 22 ans, après avoir agressé plusieurs membres du public et tenté d’enlever trois jeunes enfants.

Hero Bower est considérée comme une étoile montante de la lutte

Le lendemain, le bureau du shérif du comté de Dona Ana a remercié l’adolescente d’avoir «intensifié ses efforts pour sauver la vie de deux enfants et potentiellement de nombreux autres».

Et le suprémo de l’UFC White, écrivant sur les médias sociaux, a félicité l’adolescent pour son acte courageux et a même laissé entendre qu’il pourrait se lier avec le jeune à l’avenir lorsque la pandémie de coronavirus éclaterait.

Il a tweeté: «Hé Canaan Bower, vous êtes IMPRESSIONNANT !!! Quand cet épisode de Twilight Zone sera terminé, j’adorerais vous rencontrer ».

Le père de Bower, Troy, a déclaré que son fils faisait le plein d’essence dans une station-service à proximité quand il a entendu une forte commotion et s’est rendu sur les lieux.

“Donc, mon fils – qui vient de remporter le championnat de lutte de district il y a des semaines – est venu juste derrière ce gars et l’a frappé violemment et l’a mis dans un étranglement et a attendu que la police se présente”, a-t-il déclaré à Freudenthal.

«Je voulais lui tordre le cou. Vous craignez pour la sécurité de votre propre enfant dans cette situation. Vous ne savez pas si ce type a peut-être une arme à feu ou un couteau – vous ne savez pas de quoi il est capable.

«Je suis sûr que d’autres personnes ont vu ce qui se passait et ne se sont pas impliquées. C’est très terrifiant que votre enfant se mette en danger mais, en même temps, confiant qu’il ferait la bonne chose et réussirait à le faire.

On pense que l’agresseur a agressé une femme et deux autres personnes qui ont tenté d’intervenir avant que la mère ne parvienne à courir à l’intérieur du dépanneur de Thorpe Road avec ses enfants.

Beltran a été inculpé de quatre chefs d’accusation de batterie, deux chefs d’agression, deux chefs de maltraitance d’enfants et un chef d’enlèvement après avoir été arrêté.

