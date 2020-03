Dani Alves explose contre Bolsonaro: “Je devrais prendre soin de toi et ne pas t’envoyer dans la rue”

Dani Alves Il a utilisé son compte Twitter officiel pour répondre à un abonné et, incidemment, envoyer un bâton au président du Brésil, Jair Bolsonaro, et la gestion qu’il fait avec la pandémie de coronavirus.

“Le président voit du côté de gens comme moi, père de famille, travailleur indépendant, sans aucun confort, sans loyer à la fin du mois, sans réserves pour durer si longtemps”, a commencé un internaute écrivant à Dani Alves. “Avant de critiquer, essayez de vous rallier aux personnes les plus humbles”, a-t-il conclu.

Il n’a pas fallu longtemps à Dani Alves pour répondre au suiveur, arguant de la mauvaise gestion de Jair Bolsonaro du coronavirus, qu’il a défini comme une “grippe”. “Ensuite, il devrait prendre soin de vous dans cette période difficile avant de descendre dans la rue”, a commencé à écrire l’ex de Barcelone ou de Séville et actuel footballeur de Sao Paulo.

Il devrait vous aider aussi longtemps que vous restez debout. Et c’est pourquoi nous sommes censés payer des impôts, non? La santé est plus importante que l’argent et si vous n’avez pas de santé, vous n’avez rien », a conclu Dani Alves. Et c’est qu’au Brésil, il y a plus de 2 000 personnes infectées et une cinquantaine de décès par coronavirus et Bolsonaro fait valoir qu’il ne se propagera pas excessivement.