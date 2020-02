Danica Patrick montre son amour sur Twitter

Dimanche, Danica Patrick a montré son amour à un fan sur Twitter.

La semaine dernière, un fidèle fan des Green Bay Packers est devenu viral au cabinet du médecin.

Callie Kessler, un grand partisan des Packers, était toujours sous anesthésie lorsque quelqu’un a décidé de l’enregistrer parler du quart-arrière Aaron Rodgers.

Un Kessler clairement émotif a pu être vu en train de déclamer et de délirer à propos de Rodgers dans un clip hilarant, qu’elle a ensuite choisi de publier sur les réseaux sociaux.

“Je suppose que vous pouvez dire que j’aime les emballeurs même sous anesthésie”, a-t-elle légendé la vidéo.

Kessler a marqué le quart-arrière des Packers dans son poste, espérant sans doute qu’il le verrait.

Assez sûrement, quelqu’un connecté à Rodgers a fini par le voir. Mais ce n’était pas le quart-arrière lui-même – c’était sa petite amie Danica Patrick.

Patrick, légende de la course automobile et pionnier, a pris sur elle d’offrir des popsicles Kessler 400 au nom d’elle et de son beau.

Je suppose que vous pouvez dire que j’aime les emballeurs même sous anesthésie? @ AaronRodgers12 @ Showtyme_33 pic.twitter.com/YR6ZjlHIrk

– callie kessler (@Calliekessler) 5 février 2020

Nous aimerions vous acheter 400 sucettes glacées. Dm votre adresse. 😉

Nous espérons que vous vous sentirez mieux, mais si ce n’est pas le cas, les sucettes glacées devraient vous aider un peu! 🙌🏼 @ AaronRodgers12 https://t.co/DMezMuCDWy

– Danica Patrick (@DanicaPatrick) 8 février 2020

«Nous aimerions vous acheter 400 sucettes glacées», a-t-elle écrit.

«Dm votre adresse. Nous espérons que vous vous sentirez mieux, mais si vous ne le faites pas, les sucettes glacées devraient aider un peu! “

Patrick fait souvent de belles choses comme ça pour les fans. Alors que les gens avaient des opinions mitigées sur son dos à l’époque de NASCAR, il est agréable de la voir embrassée pour être une personne vraiment douce dans ses années d’après-course.

