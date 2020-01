Danica Patrick partage un message sincère pour Aaron Rodgers

Aaron Rodgers a vu une autre tentative de revenir au Super Bowl dimanche soir lorsque les Packers de Green Bay ont perdu contre les 49ers de San Francisco, 37-20.

Rodgers est tombé à 1-3 lors des NFC Championship Games, car les Packers n’ont jamais vraiment participé à celui-ci. Ils ont traîné 27-0 à la mi-temps avant de marquer quelques touchés en deuxième mi-temps lorsque les choses étaient à peu près terminées.

Rodgers, qui a un anneau du Super Bowl, doit être écrasé après une fin de saison 13-3 sans un voyage au Super Bowl.

Peu de temps après le match, sa petite amie, l’ancienne star de NASCAR Danica Patrick, a partagé un message sincère à Rodgers, disant qu’elle était fière et qu’elle avait hâte de voir ce qui se passerait ensuite:

Dit-elle:

Fier. Au delà des mots.

Les fins sont toujours dures. Mais cette saison était encore assez incroyable et nous avions presque nos bagages pour le super bowl. Je n’oublierai jamais les bons moments que nous avons passés. Merci pour les souvenirs @ aaronrodgers12 ❤️ et l’équipe. Quelque chose me dit que ce n’est que le début d’un bon long terme pour les @packers. 💚💛

Ils ont récemment acheté un manoir sur la plage de Malibu, donc l’intersaison ne devrait pas être si mauvaise.

Mais oui, Rodgers et les Packers devraient être de retour.

