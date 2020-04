Danica Patrick revient sur sa victoire historique en IndyCar 12 ans plus tard

Danica Patrick était au volant et a survolé Hélio Castroneves à l’extérieur pour prendre la tête à la fin de l’Indy Japan 300 2008 au Twin Ring Motegi Superspeedway. Elle n’a eu que quelques tours de plus. Elle a juste dû s’accrocher avant de faire l’histoire.

Puis il est devenu clair que Castroneves ne pouvait pas la rattraper. Il n’y avait aucun moyen. Et après avoir mené seulement trois des 200 tours sur la piste de 1,5 mile dans sa Honda Andretti Green Racing n ° 7, Patrick a pris le drapeau à damier le 20 avril 2008, ce qui en fait la seule femme à franchir la ligne d’arrivée en premier dans une IndyCar Course en série.

C’était le seul drapeau à damier de la carrière de Patrick, et elle reste la seule femme à avoir remporté une course IndyCar. Et quand elle a quitté définitivement la piste de course en 2018 – sa tournée d’adieu a été surnommée la «Danica Double» en terminant avec le Daytona 500 de NASCAR et l’Indianapolis 500 d’IndyCar – elle était (et est toujours) la seule pilote féminine à courir régulièrement à temps plein au sommet des deux disciplines.

En l’honneur de la première et unique victoire de Danica en carrière il y a 12 ans lundi, For The Win a parlé avec le pilote à la retraite de la façon dont elle considère sa victoire historique, la célébration qui se démarque toujours et comment elle a réagi aux critiques à son sujet.

Cette interview a été condensée et éditée pour plus de clarté.

Quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit lorsque quelqu’un mentionne votre victoire au Japon?

Finalement. Je pense que ça a toujours été ça. C’était enfin un moment. Je me dis aussi: «Mon Dieu, c’était il y a si longtemps maintenant.»

Est-ce votre sentiment à ce sujet maintenant, ou y a-t-il eu un moment à la fin de la course ou vers la fin de cette épreuve?

C’est juste un sentiment général. Je me sentais comme dans ma carrière IndyCar, il y avait tellement de fois plus tôt qu’il était assis juste là, et tirais, y compris ma quatrième course en IndyCar en Indy 500. Et je suis tellement reconnaissant que cela se soit passé, et c’était vraiment amusement.

Quoi d’autre se démarque quand vous pensez en arrière?

Les activités qui se sont déroulées après, de boire une grosse bouteille de saké dans l’hélicoptère en descendant vers l’aéroport jusqu’au vol de retour avec Dan Wheldon et Scott Dixon et tout le monde. Nous avons bu l’avion à sec – que ce soit ou ils nous ont coupé – de leur alcool. Et puis j’ai eu un réveil à 3 heures du matin pour me faire coiffer et se maquiller le lendemain matin afin de passer à la télévision du matin sur la côte Est. Ce n’était qu’un tourbillon.

C’était il y a longtemps, et j’apprends à faire deux ou trois choses. L’un d’eux a un peu plus de perspective et de fierté sur les choses qui se sont passées, comme abandonner la mentalité qui a guidé ma vie, qui est juste: “Jamais assez et jamais assez bien”. Donc, au lieu de regarder en arrière à ce moment-là avec n’importe quelle sorte de négativité comme, “j’aurais aimé avoir plus de victoires”, ou “j’aurais aimé que cela arrive plus tôt”, je regarde en arrière et je suis juste reconnaissant. Et j’ai eu une belle carrière.

Est-ce à dire que vous ne regrettez pas de ne pas avoir gagné plus de courses?

Eh bien, je veux dire, bien sûr, vous voulez gagner plus de courses. Mais à quoi bon ma mémoire? Ce n’est pas une mémoire très productive. Ça ne va pas m’aider à gagner plus de courses.

Avez-vous rencontré des critiques qui tentaient d’annuler la victoire?

Bien sûr. Il y aura toujours des critiques.

Cela vous dérange-t-il que les gens le remettent en question?

Non, car je me souviens de toutes les fois où j’étais vraiment proche de gagner sans stratégie de carburant, et cela ne s’est pas produit. Je connais le pilote que j’étais, et tout se ressemble dans les livres d’histoire.

Je me souviens avoir lu après que certaines personnes se disaient: «Ouais, reviens aux États-Unis et gagne à la maison», ou quelque chose comme ça. Et je pense, “Ha, c’est mignon.”

Au moment où vous avez terminé, Hélio Castroneves était assez loin derrière vous. Vous souvenez-vous de ce qui vous traversait l’esprit lors de ce dernier tour?

Juste, “Ramenez-le à la maison.” Comme je l’ai fait.

Je pense plus que tout, ce dont je me souviens, c’est avant de dépasser Hélio dans les derniers tours, je me souviens avoir pensé: “Je ne vais pas trop m’inquiéter pour mon carburant en ce moment car je serais tellement en colère si l’avertissement venait, et j’étais conservateur jusqu’au dernier tour et je n’étais pas en tête. » Je me souviens donc avoir pensé: «Il est si proche. Je vais le pousser ici et je vais me contenter de lui. ” Et puis je me souviens aussi que j’ai fait un très bon travail avec la stratégie de carburant. Hélio avait la même stratégie que moi et j’ai gagné par beaucoup. Donc, toute la course a finalement porté ses fruits et a rendu le dernier tour vraiment confortable.

Y a-t-il un seul moment dont vous vous souvenez plus clairement que les autres?

Il y en a beaucoup, mais si je dois en identifier un: le trophée était vraiment drôle. Juste pour avoir ce trophée géant, et il y a une si belle photo avec Hélio et son trophée. Et Hélio, étant le personnage qu’il est, il a bien sûr incarné le look que vous auriez avec un trophée de cette taille à côté du mien. C’était l’un de ces souvenirs.

Et à la fin, ils ont demandé s’il y avait autre chose que je voudrais dire, et je viens de dire, “Kanpai”, qui est “Cheers”. C’était une bonne journée.

Y a-t-il quelque chose à propos de ce jour ou de cette course que la plupart des gens ne connaissent pas?

Quelques petites friandises du Japon: le n ° 1 est que j’adore y aller. Et au printemps, il y avait des cerisiers en fleurs, et c’était tellement beau. Et j’allais courir le matin autour de la piste et pouvoir voir toutes les fleurs de cerisier car non seulement il y a l’ovale, mais il y a le parcours sur route. C’est une très grande installation, donc j’allais courir un moment. Cela m’a probablement aidé à me mettre de bonne humeur.

Quel impact pensez-vous que votre victoire a eu sur les sports mécaniques?

Je pense toujours que c’est plus facile pour les autres de répondre que pour moi à ce stade. Il n’y a pas si longtemps dans le grand schéma des choses, mais il est difficile de ressentir la pleine perspective ou de voir ce qui en découle. Chaque fois que quelqu’un enfreint la norme, cela ouvre cette capacité mentale à ce qui est possible. Je pense que c’était juste quelque chose de spécial, unique et différent, et c’est ce qui a fait la différence.

L’avez-vous déjà revu?

Non, je ne pense pas avoir réellement regardé la course.

Dans l’ensemble, comment vous souvenez-vous de cette victoire lorsque vous regardez en arrière?

Je pense que ma grande pensée est que je peux être très dur avec moi-même, et je pense que j’entre dans cette phase où je me fais du tort pour avoir des pensées négatives autour des choses que j’ai accomplies. Mon esprit pense vraiment: «Ai-je réussi? Ai-je vraiment accompli tout ce que je pouvais avoir? “

Mais je pense que c’est improductif et malsain. J’apprends donc à regarder en arrière ma vie et les choses que j’ai faites avec beaucoup plus de gratitude et beaucoup plus de perspective et d’appréciation et de l’apprécier et d’être fier de ce que c’était. Motegi en faisait définitivement partie.

