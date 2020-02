Danica Patrick sur ce qui fait d’Aaron Rodgers un «très bon compagnon de voyage»

Danica Patrick profite d’une retraite relaxante de la course en NASCAR et IndyCar. Et pendant l’intersaison de la NFL, cela comprend beaucoup de voyages à travers le pays et le monde avec son petit ami et le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers.

Au cours des deux années écoulées depuis que le couple du pouvoir sportif a rendu public leur relation, ils ont voyagé partout, notamment en Inde, en Angleterre, en Zambie, en Nouvelle-Zélande et à Paris – un voyage surprise pour l’anniversaire de Patrick en mars dernier. Récemment, en achetant un manoir de 28 millions de dollars, comme l’a rapporté Variety, à Malibu, Patrick a déclaré qu’ils passaient beaucoup de temps entre les saisons en Californie lorsqu’ils ne voyageaient pas.

“C’est plutôt bien”, a déclaré Danica à For The Win cette semaine. “Nous nous regardons beaucoup et nous disons:” Wow, c’est une très belle vie. “”

Patrick et Rodgers ont un voyage prévu presque chaque semaine, a-t-elle dit, et c’est exactement comme ça qu’ils l’aiment. Beaucoup tournent autour des tournois de golf, donc en ce moment, ils sont en Californie avec Rodgers jouant dans le AT&T Pebble Beach Pro-Am. Avec quelques couples pour former un bon groupe d’amis avec eux, ce sont des vacances mouvementées avec “une semaine entière de plaisir et de divertissement, de boire du vin et de regarder le golf”.

(Patrick est certes une «terrible golfeuse», même si elle a dit qu’elle possède des clubs et qu’elle jouera toujours.)

Mis à part les tournois de golf – ils iront également au championnat américain du siècle sur le lac Tahoe en juillet – Patrick a déclaré qu’elle et Rodgers étaient sur le point de bloquer un mois et de planifier un grand voyage hors saison.

Mais tout le monde ne se débrouille pas bien sur la route avec ses proches, et Patrick a plaisanté sur le fait que «certaines personnes sont vraiment en retard tout le temps ou elles mettent une éternité pour se préparer». Mais elle a expliqué qu’elle et Rodgers ont des intérêts de voyage similaires, comme essayer de nouvelles choses, apprendre des cultures en dehors de la leur, visiter des sites historiques et explorer des expériences spirituelles.

“Nous sommes de très bons compagnons de voyage”, a déclaré Patrick. «Nous voulons tous les deux faire les mêmes choses, nous voulons aller aux mêmes endroits, nous voulons vivre des expériences similaires, nous voulons voir les mêmes choses.

«C’était l’une des choses sur lesquelles nous nous sommes connectés très tôt lorsque nous avons commencé à parler: voyager et vouloir voyager et que, quoi qu’il arrive, cela allait arriver pour nous dans nos vies. Et puis nous avons découvert que nous étions aussi de très bons partenaires de voyage. »

Rodgers a exprimé un sentiment similaire à propos de voyager avec Danica dans une interview en 2018 avec Artful Living. S’ouvrant sur leur relation, il a déclaré, en partie:

«Nous aimons vraiment voyager. Elle a fait le voyage en Inde et en Afrique, et nous nous sommes éclatés. Et nous avons fait des voyages au pays qui ont été amusants. Je suis un peu plus loin dans mon amour pour l’histoire; Je veux aller sur des sites historiques du monde entier. Elle s’y met aussi, mais elle est spontanée. Elle est prête pour tout ce qui concerne le voyage, ce qui est amusant. Elle est un bon partenaire de voyage car elle est tellement décontractée et ne nécessite que peu d’entretien.

La mentalité de Patrick sur la façon dont elle imaginait sa retraite de la course a changé après ses sept saisons à plein temps en IndyCar et six en NASCAR. Elle a des allocutions, reste impliquée avec sa société de vin de la région de Napa, Somnium, et publie un podcast hebdomadaire appelé Pretty Intense (les invités vont de Rodgers à Alex Rodriguez en passant par son père).

Mais elle apprend à faire moins.

“Je suis en fait venu à l’idée et je suis vraiment honnêtement totalement satisfait de cette idée que je n’ai pas à en faire plus ou que je n’ai même pas à en faire autant qu’avant”, a déclaré Patrick. «Je peux faire moins. La vie est OK en faisant moins, et c’est une partie de la retraite que je voulais aussi.

“Cela devient difficile lorsque vous êtes dans cet état d’esprit et que vous avez une mentalité de go-go et un état d’esprit agressif pour accomplir des choses dans la vie où vous pensez simplement,” OK, quelle est la prochaine? Faisons ce grand, et que pouvons-nous faire ici? “Et puis pour réaliser,” Wow, je suis en fait tout à fait bien de faire un peu moins. “”

Le calendrier NASCAR de neuf mois est au-delà de l’exigence avec 36 week-ends de course, plus deux événements d’exposition. Et lorsque les pilotes ne participent pas à la compétition, leurs journées sont toujours remplies d’obligations de parrainage et d’événements liés aux fans ou aux équipes.

C’est une mouture presque constante, et après tant d’années passées à devenir la première femme à concourir régulièrement au sommet de deux séries de sports motorisés, Patrick profite des avantages de son succès.

«Les priorités viennent de changer», a-t-elle déclaré, et elles incluent désormais le temps bloqué pour les matchs des Packers et les séries éliminatoires, en plus des déplacements et de ses activités. “Mais c’est vraiment, vraiment charmant.”

