Danica Patrick sur le «sentiment magique» qui lui manque en course

Danica Patrick profite d’une vie de retraite relaxante mais aventureuse, mais comme tant d’autres pilotes NASCAR récemment retraités, il manque certaines choses dans la course.

Avec le dernier épisode de son podcast Pretty Intense mis en place dans un format de questions et réponses pour elle – elle interviewe généralement un invité – Danica a dit qu’elle pouvait «dire avec confiance non», lorsqu’on lui a demandé si elle recommencerait à courir, en particulier au sommet de NASCAR ou la série IndyCar. Mais elle n’a pas tardé à dire: «Ne dites jamais« jamais »», mais a ensuite rappelé à quel point cela semble improbable à ce stade.

Cependant, Patrick a détaillé ce qui lui manque précisément d’être au volant. Pour elle, c’est la gratification instantanée qui est venue avec la course, en particulier les moments où elle offrait à son équipe des commentaires sur la conduite de la voiture, les membres de l’équipage y répondaient et elle verrait les résultats sur la piste presque immédiatement.

Sur son podcast Pretty Intense, elle a déclaré:

«Ça me manque, comme, la partie que j’ai grandi en aimant, ce qui était une sorte de gratification instantanée qui faisait partie des sorties, du temps au tour, de l’amélioration, de la position finale. Donc, ce sont tous des chiffres vraiment tangibles, et donc, beaucoup d’autres choses que je fais, comme tout maintenant … il n’y a pas cette gratification rapide et instantanée de, vous savez, de 27 secondes aux 27 secondes suivantes. Je manque donc ce genre de récompense instantanée que vous avez eue avec l’amélioration de la maniabilité et de la finition de la voiture. Les choses semblent prendre un peu plus de temps pour faire tourner le navire avec ces choses. Mais ça me manque. Que manque-t-il d’autre?

«Parfois, je ne ressens pas le sentiment d’aller vraiment aussi vite que possible, de gérer cela et de me sentir vraiment confiant et confortable et de savoir que c’était tellement à fleur de peau. Oui, c’est une sorte de sentiment magique. Je ne comprends pas vraiment ça. J’essaie dans la rue, mais c’est difficile. “

Quand Danica a offert des promenades aux invités du Sonoma Raceway après sa retraite, elle a eu un petit avant-goût de cette montée d’adrénaline, a-t-elle déclaré.

“Cela a ramené cette mémoire, cette sensation corporelle de pousser la voiture et de la mettre au bord de l’adhérence”, a-t-elle poursuivi.

En parcourant une grande variété de questions de fans précédemment soumises sur Instagram, Patrick a parlé de la façon dont elle “aimait être différente” en tant que femme dans un sport à prédominance masculine, sa supposition qu’elle avait été arrêtée “au moins 20 fois” pour excès de vitesse et ce genre de voiture qu’elle conduit maintenant – “un Range Rover ou une location”.

Mais on lui a également demandé si elle avait déjà eu des problèmes avec l’équipage ou les membres de l’équipe dans le garage.

Elle a expliqué qu’elle aurait pu avoir une relation différente ou meilleure avec certaines personnes de son équipe s’il y avait plus de femmes dans le garage que d’hommes. Elle a reconnu qu’elle n’était pas dans les voitures comme certains conducteurs, mais elle pensait également qu’elle ne pourrait pas développer des relations “de manière plus profonde” parce qu’elle est une femme.

Danica a ensuite élargi sa réponse pour parler de personnes qui ne croyaient pas en ses capacités de conductrice et qui, peut-être, n’ont pas travaillé aussi dur pour l’aider à réussir. Elle a reconnu qu’elle avait «des gens formidables de mon côté» tout au long de sa carrière, mais cela n’a certainement pas inclus tout le monde.

Plus du podcast Pretty Intense:

“Le plus gros problème qui, selon moi, m’a freiné dans ma carrière était juste ceux qui ne pensaient pas que j’étais vraiment capable de le faire, car cela signifiait qu’ils n’avaient pas mis le travail nécessaire pour construire un voiture vraiment rapide parce que les détails importaient. Tous les petits détails importaient et tous les devoirs supplémentaires qu’ils faisaient – ce que nous appellerions un massage sur la voiture pour corriger les détails et le faire un peu moins traîner ici, un peu moins de poids là-bas.

“Vous savez, quelle est votre motivation si vous ne pensez tout simplement pas que je peux le faire de toute façon? Vous savez, pourquoi allez-vous rester en retard, et pourquoi allez-vous venir les jours de congé alors que vous ne pensez pas que cela importe de toute façon? “

Chaque conducteur fait face à un certain niveau de scepticisme et doit faire ses preuves, a-t-elle poursuivi. Mais là où le privilège masculin aurait pu ouvrir des portes à quelqu’un d’autre dans sa position exacte, elle a supposé qu’elle devait faire ses preuves «un peu plus souvent».

