Daniel Bryan souffre presque d’une horrible blessure après avoir été tombé directement sur la tête

Daniel Bryan et Drew Gulak ont ​​eu un classique instantané pour ouvrir le pay-per-view Elimination Chamber dimanche.

De nombreux fans savaient pour quel match de catch pur nous étions en réserve, mais il y avait beaucoup de fans légèrement déçus d’avoir Gulak comme adversaire de Bryan, aussi.

Daniel Bryan a fait Drew Gulak à Elimination Chamber

Bryan est un Temple de la renommée infaillible et restera l’un des plus grands de tous les temps quand tout sera dit et fait.

Il a fait un travail formidable pour récupérer Gulak pendant leur match et a finalement obtenu la victoire après un beau match de va-et-vient sur le tapis.

Cependant, il y a eu un moment vraiment effrayant pour Bryan qui a laissé les fans haletants.

Cherchant un suplex de sortie allemand, Gulak a traversé Bryan à l’envers et n’a pas eu assez de rotation, laissant tomber l’ancien champion de la WWE directement sur son cou.

Jetez un œil à l’impact écœurant ci-dessous:

Juste après l’atterrissage, l’arbitre était sur les lieux pour vérifier Bryan et quand Gulak l’a couvert pour la broche, il a soulevé le cou de Bryan pour essayer de prendre soin de lui.

Quelqu’un d’autre a remarqué que Gulak a épinglé Bryan comme ça après que Bryan ait pris la mauvaise bosse sur son cou?

Les épaules dégagent clairement le tapis et l’arbitre le compte quand même.

Drew était clairement inquiet et essayait de parler à Bryan alors qu’il le retournait. #WWEChamber. pic.twitter.com/XaZ6Y2gIFq

– Alex McCarthy (@AlexM_talkSPORT) 8 mars 2020

Le chef du mouvement Oui a été mis à la retraite pendant environ deux ans au milieu de la dernière décennie en raison de commotions cérébrales et de problèmes de cou.

Après son retour sur le ring en 2018, Bryan a eu une course incroyable qui a engendré une transformation spéciale du talon.

Cela a conduit Kofi Kingston à le battre à WrestleMania 35, mais ses plans pour l’événement de cette année sont loin d’être clairs.

Avec tout ce que le corps de Bryan a traversé, il a déjà clairement indiqué qu’il prendrait sa retraite plus tôt que tard.

Daniel Bryan a fait évanouir Drew Gulak pour la victoire

“Ma retraite de la lutte à temps plein qui arrivera plus tôt que tard dans les deux prochaines années, cela ne signifiera probablement pas la retraite pour [Brie Bella] à quel point vous êtes occupé », a-t-il dit. “Ce sera probablement moi qui assumerai davantage le rôle parental, et donc en fonction des emplois et de ce genre de choses, cela a été un bon changement dans la société qui peut se produire.”

