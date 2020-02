Daniel Cormier a dit ce que tous les fans de l’UFC pensaient après la victoire serrée de Jon Jones sur Dominick Reyes

Jon Jones a réussi à faire le travail contre Dominick Reyes à l’UFC 247, même si les fans n’étaient pas totalement d’accord avec les tableaux de bord.

C’était un combat serré, mais la plupart des gens admettent que Reyes a remporté les deux premiers tours, Jones a clairement gagné les deux derniers tours et n’importe qui aurait pu gagner le troisième.

Jon Jones après avoir vaincu Dominick Reyes

Pourtant, Reyes mérite beaucoup de respect pour la performance qu’il a mise et faire la distance avec l’un des, sinon le plus grand combattant MMA de tous les temps n’est pas un mince exploit.

Un homme avec qui Jones a beaucoup d’histoire est Daniel Cormier et l’ancien champion des poids lourds a pesé sur ce qu’il a vu après le combat.

Avant le dernier tour, il a tweeté: «Combat serré. Je le vois 3-2 mais je ne serais pas surpris si ça allait dans l’autre sens! “

Puis, après que Jones a été annoncé vainqueur à l’unanimité avec des scores de 49-46, 48-47, 48-47, Cormier a suivi ce tweet avec un peu plus d’analyse.

«Pas de vol. Combat rapproché, aurait pu aller dans les deux sens. 3-1 ou 2-2 en 5e. Je pensais 3-2 Reyes mais le combat était si serré qu’il aurait pu aller dans les deux sens. »

Résumé assez parfait tout ce qui a été dit. Ces combats peuvent aller dans les deux sens et personne ne peut dire que Jones n’a pas poussé pour la victoire dans les dernières étapes.

Daniel Cormier et Jon Jones ont l’une des rivalités les plus passionnées de l’histoire de l’UFC

Les deux premiers tours étaient évidemment Reyes ’, mais il a été révélé après le combat que deux juges ont attribué le deuxième tour à Jones.

Le troisième était beaucoup plus proche et, encore une fois, deux juges se sont prononcés en faveur de Jones. À ce stade, les commentateurs et de nombreux fans en ligne ont Reyes 3-0 ou au moins 2-1.

Puis, dans les deux derniers tours, Jones a absolument dominé. Son cadio avait une longueur d’avance sur le challenger et il a implacablement chassé Reyes avec un barrage de coups de pied et de grèves, marquant même quelques éliminations.

Il semble que ce fut le facteur décisif. Même lorsque Reyes était censé gagner des manches, Jones répondait. Reyes a cependant offert peu ou pas de résistance lors des deux derniers tours.

Cormier a à peu près dit ce que tous les fans pensaient.

