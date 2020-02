Daniel Dubois a un échange gênant avec la mère de Joe Joyce lors d’une conférence de presse explosive

La mère de Daniel Dubois et Joe Joyce a eu un échange gênant lors de la conférence de presse de vendredi pour avoir un aperçu de leur prochain combat.

Les deux poids lourds en hausse et invaincus se rencontreront le 11 avril à l’O2 Arena de Londres dans un affrontement très attendu.

Dubois a poussé Joyce lors de la mise au jeu

Alors que les tensions montaient alors que la paire échangeait des mots, le manager de Joyce, Sam Jones, a raillé Dubois, affirmant qu’il avait «mis en bouteille» une finale amateur il y a quelques années.

Le joueur de 22 ans a insisté sur le fait qu’il était malade, d’où le retrait.

À la fin du presseur, lorsque le moment est venu de poser des questions au public, la mère de Joyce, Marvel, a demandé le microphone.

Marvel, qui est enregistré à 93% comme aveugle, a demandé: «Daniel, si tu tombes malade avant le combat, vas-tu te retirer?

Dubois défendra ses titres britanniques et du Commonwealth contre Joyce

À quoi Dubois a répondu: «Non, ma chère. Tu sais quoi, je vais te faire une faveur.

“Parce que vous ne pouvez pas voir votre fils, après qu’il a été mis KO, vous serez épargné du chagrin.”

Joyce a alors sonné: “Oh, tu n’es pas gentil.”

Marvel a poussé plus loin: “Que se passerait-il si vous vous retiriez?”

Et Dubois a conclu: “Il n’y aura pas de retrait, je serai à 100% pour ce combat.”

