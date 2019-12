Daniel Dubois réitère son désir de se battre pour le titre mondial des poids lourds en 2020, mais doit d'abord relever le défi de Kyotaro Fujimoto

Daniel Dubois pense qu'il pourrait avoir un combat pour le titre mondial d'ici la fin de 2020.

Le poids lourd se prépare à affronter Kyotaro Fujimoto à la Copper Box Arena de Londres samedi.

Le joueur de 22 ans peut remporter la ceinture d'argent WBC, le bracelet international WBO et également grimper dans le classement.

Dubois pourrait ramasser sa neuvième ceinture de son 14e concours le 21 décembre

Dubois a déclaré: «Il pourrait y avoir un titre mondial tourné à la fin de l'année, donc le temps ne peut pas être perdu.

"Je suis jeune mais je suis dans le jeu depuis si longtemps que je me sens comme un vétéran."

Tyson Fury devrait avoir un match revanche avec le détenteur de la ceinture WBC Deontay Wilder en février, puis un combat pour la trilogie cet été.

Anthony Joshua aura des défenses de titre obligatoires contre Kubrat Pulev et Oleksandr Usyk en 2020 avant que tout autre adversaire ne soit examiné.

Frank Warren avec Daniel Dubois et Tommy Fury

Cela pourrait laisser à Dubois le temps d'éliminer les challengers et de se mettre en ligne pour un titre de champion du monde au cours des 12 prochains mois.

Le promoteur Frank Warren a expliqué: «Daniel est un cran au-dessus de tous les jeunes et s'il réussit ce dernier test, il obtiendra un bon classement avec la WBA.

«Il peut également remporter la ceinture d'argent WBC, ce qui pourrait le placer dans leur top trois, et l'international WBO.

«Alors que tous les champions sont occupés à se dérober entre eux, ils seront tous attachés pendant un an. Nous allons donc placer Daniel dans un poste obligatoire n ° 1 avec l'un des organes de sanction.

"Une fois la poussière retombée entre Tyson et Wilder, et AJ et ses mandataires, et nous savons qui sont les champions, nous pouvons dire:" Nous voulons ce combat ".

"Nous ne leur donnerons pas la possibilité de nous esquiver – si Daniel est obligatoire, ils devront nous combattre."

