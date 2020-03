Daniel Gómez remporte la première médaille du Mexique dans la Coupe du monde de surf adapté

Spécial

Daniel Gomez de la Vega, conférencier et nageur en eau libre, a réussi à décrocher la médaille de bronze au championnat du monde de surf adapté AMPSURF ISA WORLD FOR SURFING dans la catégorie Prone 1 tenue à La Jolla, en Californie.

Cela fait de lui le premier Mexicain à atteindre cet objectif dans le monde et le positionne comme l’un des

meilleurs athlètes de haut niveau aujourd’hui. Daniel a concouru aux côtés Bruno Hansen, Marcos Tapia y Gavin Bellis.

L’édition 2020 de ce tournoi a sans aucun doute eu un impact mondial avec la participation de 140 athlètes de 24 pays différents. Dans cette cinquième édition du concours, le record de 120 participants compté en 2018 a été battu.

Avec toute cette croissance, il est prévu que très prochainement le Para Surf fera partie des Jeux Paralympiques; «Sous la direction de l’ISA, Para Surfing a atteint de nouveaux coins du monde, enrichissant la vie de tous ceux qu’il touche. Nous espérons continuer notre travail acharné jusqu’à ce que le Para Surf atteigne le stade sportif maximum aux Jeux Paralympiques », a assuré Fernando Aguerre, président de l’ISA.

Daniel Gomez de la Vega Il a partagé que c’est l’une des réalisations les plus importantes de sa carrière, qui a plusieurs reconnaissances dans différents domaines grâce à son expérience en tant que conférencier et entrepreneur social avec la fondation «Surfeando Sonrisas», qui cherche à autonomiser les personnes handicapées à travers le avantages de l’eau et du surf.

