Daniel Ipata veut que les joueurs suivent le plan d’entraînement

▲ Daniel Ipata a averti que lorsque la récréation s’allonge, la baisse des performances est dramatique.Photo Jam Media

Erendira Palma Hernández

Journal La Jornada

Lundi 30 mars 2020, p. 3

Daniel Ipata, entraîneur physique Correcaminos et ancien membre du personnel d’entraîneurs de Pumas, a indiqué que les joueurs doivent démontrer leur professionnalisme en suivant des plans individuels pour maintenir un état adéquat dans l’éventualité d’un coronavirus. Cependant, il a reconnu qu’avant la pause prolongée, il faudra au moins deux semaines de préparation pour la reprise de la ligue.

Lorsque vous atteignez les niveaux de la MX League ou de la promotion, on s’attend à une demande personnelle des joueurs en termes de routine physique et d’habitudes alimentaires, qui sont maintenues précisément en tant qu’athlètes de haute performance. Conformément à cela, ils doivent réaliser ce plan; D’une certaine manière, nous faisons confiance au professionnalisme qu’ils auront à cette étape.

Les aspects qui concernent le plus l’entraîneur physique sont la résistance, le travail collectif avec le ballon, la nourriture et même psychologique, car en cas de non-respect du plan individuel qu’ils ont donné aux joueurs, ils risquent de prendre du poids et compliquer le processus de réadaptation quand ils doivent retourner devant les tribunaux.

Dans leur isolement, les joueurs doivent suivre les instructions, en espérant qu’ils ne prennent pas de poids, qu’ils maintiennent les niveaux de force et qu’ils ne se découragent pas, car en l’absence de ballon entre les deux, le joueur perd sa motivation et son enthousiasme.

Ipata est conscient qu’il y a de l’incertitude et personne ne sait combien de temps durera la pandémie, il a donc accepté qu’au cas où la pause du tournoi dépasserait quatre semaines, les joueurs auraient besoin d’au moins 15 jours pour retrouver le rythme et la condition. physique appropriée.

Lorsque la pause dure si longtemps, elle est inquiétante en raison de la diminution des niveaux de résistance et des conditions de football. Dans ce cas, la baisse des performances est dramatique et le joueur ne serait pas en mesure de reprendre immédiatement la compétition, une période de préparation de deux à trois semaines serait nécessaire.

Il a souligné que malgré le fait qu’un plan individuel ait été créé pour les joueurs et qu’il y ait même un suivi de leur travail physique et de leurs habitudes alimentaires, il ne suffirait pas de les maintenir dans les conditions requises par le football professionnel.

Le plan individuel n’est qu’un palliatif, il nécessite des compétitions, c’est ce qui façonne la performance du footballeur, et un entraînement de groupe est également nécessaire pour définir ce qui est tactique.

Selon les propos de Gianni Infantino, président de la FIFA, qui a indiqué que la pandémie pourrait être l’occasion de réduire le nombre de matches, Ipata a considéré la proposition appropriée, car les joueurs atteignaient une limite de la fréquence des compétitions.

.